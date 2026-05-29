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कूलर की हवा खा रहे टाइगर-भालू, पक्षियों के लिए लगा शावर, जानवरों को मिल रहा जीवनरक्षक घोल, जानिये वजह

देहरादून: गर्मियों में जब लोग एयर कंडीशनर की मदद से खुद को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं तब वन्यजीव भी कूलर और शॉवर का उपयोग करके खुद को हाई टेंपरेचर से बचाए हुए हैं. ना केवल बड़े जानवर बल्कि पक्षी भी बढ़ते तापमान से बेहद ज्यादा प्रभावित रहे हैं. जिसके लिए अलग अलग उपाय भी किए जा रहे हैं.

चिड़ियाघर प्रबंधन ने की खास व्यवस्थाएं: गर्मी का असर अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वन्यजीव भी बढ़ते तापमान से परेशान नजर आ रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि जहां लोग एयर कंडीशनर और कूलर की मदद से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, देहरादून चिड़ियाघर में रह रहे टाइगर, भालू, लेपर्ड और पक्षियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं.चिड़ियाघर प्रबंधन ने वन्यजीवों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए कूलर, पंखे, शावर और पानी के छिड़काव जैसी व्यवस्थाएं शुरू की हैं. जिससे इन जीवों को चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे से कुछ राहत मिल सके.

कूलर की हवा खा रहे टाइगर-भालू (ETV Bharat)

दरअसल, इस बार तापमान लगातार बढ़ रहा है. दिन के समय तेज धूप और शुष्क मौसम की वजह से वातावरण में नमी काफी कम हो गई है. ऐसे में जंगलों से लाकर चिड़ियाघर में रखे गए वन्यजीवों के सामने गर्मी एक बड़ी चुनौती बन गई है. यही वजह है कि देहरादून चिड़ियाघर प्रशासन ने अलग-अलग वन्यजीवों की जरूरत के अनुसार विशेष इंतजाम किए हैं.

देहरादून चिड़ियाघर में बड़े शिकारी वन्यजीवों से लेकर दुर्लभ पक्षियों और पानी में रहने वाले जीवों तक के लिए अलग-अलग प्रकार के बाड़े बनाए गए हैं. सामान्य दिनों में इन बाड़ों में पर्याप्त सुविधाएं रहती हैं, लेकिन गर्मियों के दौरान अतिरिक्त व्यवस्थाओं की जरूरत महसूस होती हैं. इसी को देखते हुए इस बार चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं.

टाइगर, लेपर्ड और भालुओं के लिए कूलर: सबसे ज्यादा ध्यान बड़े वन्यजीवों पर दिया जा रहा है. चिड़ियाघर में मौजूद टाइगर, लेपर्ड और भालुओं के बाड़ों में कूलर और पंखे लगाए गए हैं. इन कूलरों की ठंडी हवा से वन्यजीव अपने बाड़ों में कुछ राहत महसूस कर रहे हैं. इसके साथ ही बाड़ों में ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है. जिससे जानवरों के शरीर का तापमान नियंत्रित रखा जा सके.

देहरादून चिड़ियाघर में कूलर (ETV Bharat)

पक्षियों के लिए लगा शावर: केवल बड़े जानवर ही नहीं, बल्कि पक्षियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. चिड़ियाघर में मौजूद ऑस्ट्रिच जैसे बड़े पक्षियों के बाड़ों में शावर लगाए गए हैं. जिनसे लगातार पानी की बौछार की जा रही है. इससे न केवल पक्षियों को गर्मी से राहत मिल रही है, बल्कि उनके बाड़ों का तापमान भी नियंत्रित रखा जा रहा है. वहीं, छोटे पक्षियों के लिए सुबह और शाम के समय पानी का छिड़काव किया जा रहा है. छोटे पक्षी तेज धूप और अत्यधिक गर्मी को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाते हैं.