'गैंगस्टर अबू सलेम को दो दिनों से अधिक पैरोल नहीं दी जा सकती है'

मुंबई : खूंखार अपराधी और मुंबई हमले में दोषी अबू सलेम को दो दिनों से अधिक पैरोल नहीं दिया जा सकता है. यह कहना है मुंबई पुलिस का. पुलिस ने मंगलवार को बंबई हाईकोर्ट में यह दलील रखी है. गैंगस्टर अबू सलेम ने पैरोल के लिए अर्जी दे रखी है.

सलेम ने अपने बड़े भाई की मृत्यु का हवाला देकर 14 दिनों के लिए पैरोल की मांग की है. सलेम 1993 मुंबई बम धमाके का दोषी है. वह एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है. पैरोल का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस की ओर से लोक अभियोजनक मनखुवर देशमुख ने कहा कि सलेम एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, लिहाजा उसे 14 दिनों के लिए पैरोल नहीं दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर बहुत अधिक इमरजेंसी हो, तभी उसे पैरोल दिया जा सकता है, वह भी सिर्फ दो दिनों के लिए और भारी सुरक्षा बलों की उपस्थिति में. सरकारी वकील ने कहा कि इस दौरान जो भी खर्च होगा, इसका वहन भी खुद अबू सलेम ही करेगा.

अबु सलेम की ओर पेश होते हुए वकील फरहाना शाह ने कहा कि सलेम को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाना है, और मुंबई से उसकी दूरी काफी है. उन्होंने कहा कि इतनी जल्द आना और जाना संभव नहीं है, इसलिए उसने पैरोल दो सप्ताह के लिए मांगा है. वकील फरहाना ने कहा कि अबू सलेम को किसी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से जेल में है, इसलिए इमरजेंसी पैरोल मांगना कोई गुनाह नहीं है. शाह ने कहा कि सलेम भारत का ही नागरिक है.

पैरोल को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है. कोर्ट ने सरकार से इस बारे में विस्तृत जवाब सौंपने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि यदि अपराधी को दो सप्ताह के लिए पैरोल मिलता है, तो उनकी क्या चिंताएं हैं, आप इसे हलफनामा में लिखकर दें. मामले की सुनवाई जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंडक ने की. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.