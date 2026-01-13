ETV Bharat / bharat

'गैंगस्टर अबू सलेम को दो दिनों से अधिक पैरोल नहीं दी जा सकती है'

महाराष्ट्र सरकार ने पैरोल की रखी शर्त. बताया- खूंखार अपराधी. मुंबई हमले का दोषी.

Bombay high court
बंबई हाईकोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
मुंबई : खूंखार अपराधी और मुंबई हमले में दोषी अबू सलेम को दो दिनों से अधिक पैरोल नहीं दिया जा सकता है. यह कहना है मुंबई पुलिस का. पुलिस ने मंगलवार को बंबई हाईकोर्ट में यह दलील रखी है. गैंगस्टर अबू सलेम ने पैरोल के लिए अर्जी दे रखी है.

सलेम ने अपने बड़े भाई की मृत्यु का हवाला देकर 14 दिनों के लिए पैरोल की मांग की है. सलेम 1993 मुंबई बम धमाके का दोषी है. वह एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी है. पैरोल का विरोध करते हुए मुंबई पुलिस की ओर से लोक अभियोजनक मनखुवर देशमुख ने कहा कि सलेम एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, लिहाजा उसे 14 दिनों के लिए पैरोल नहीं दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर बहुत अधिक इमरजेंसी हो, तभी उसे पैरोल दिया जा सकता है, वह भी सिर्फ दो दिनों के लिए और भारी सुरक्षा बलों की उपस्थिति में. सरकारी वकील ने कहा कि इस दौरान जो भी खर्च होगा, इसका वहन भी खुद अबू सलेम ही करेगा.

अबु सलेम की ओर पेश होते हुए वकील फरहाना शाह ने कहा कि सलेम को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जाना है, और मुंबई से उसकी दूरी काफी है. उन्होंने कहा कि इतनी जल्द आना और जाना संभव नहीं है, इसलिए उसने पैरोल दो सप्ताह के लिए मांगा है. वकील फरहाना ने कहा कि अबू सलेम को किसी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से जेल में है, इसलिए इमरजेंसी पैरोल मांगना कोई गुनाह नहीं है. शाह ने कहा कि सलेम भारत का ही नागरिक है.

पैरोल को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है. कोर्ट ने सरकार से इस बारे में विस्तृत जवाब सौंपने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि यदि अपराधी को दो सप्ताह के लिए पैरोल मिलता है, तो उनकी क्या चिंताएं हैं, आप इसे हलफनामा में लिखकर दें. मामले की सुनवाई जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंडक ने की. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

सलेम ने पिछले साल दिसंबर में याचिका दायर कर अपने बड़े भाई अबू हाकिम अंसारी की नवंबर में मृत्यु होने का हवाला देकर पैरोल मांगी थी. उसने याचिका में कहा था कि अदालत में क्रिसमस के अवकाश के कारण उसकी याचिका में देरी हुई है. सलेम की याचिका के अनुसार उसने 15 नवंबर को अपने भाई के अंतिम संस्कार और संबंधित रस्मों को पूरा करने के लिए जेल अधिकारियों से 14 दिन की आपातकालीन पैरोल मांगी थी. हालांकि जेल अधिकारियों ने 20 नवंबर 2025 को एक आदेश के जरिये अर्जी खारिज कर दी थी. सलेम ने कहा था कि नवंबर 2005 में गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में है और उसे सिर्फ अपनी मां तथा सौतेली मां की मौत के बाद कुछ दिन की पैरोल दी गई थी.

अबू सलेम 1993 के बम धमाकों के बाद विदेश भाग गया था. उस पर आतंकवाद, हत्या, हत्या की साजिश और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों का आरोप है. उसे 1993 के मुंबई बम धमाके के मामले में दोषी ठहराया गया था और कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अबू सलेम तलोजा जेल में अपनी सजा काट रहा है. उसे नवंबर 2005 में एक प्रत्यर्पण संधि के तहत पुर्तगाल से भारत लाया गया था. इस संधि के अनुसार भारत सरकार उसे 25 साल से अधिक जेल की सजा नहीं दे सकती.

