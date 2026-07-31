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बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत: खाना बनाने के दौरान गैसीफायर प्लांट में लगाई छलांग, डबल मर्डर में आजीवन कारावास, 10 साल की काट चुका था सजा

सेंट्रल जेल में कैदी की मौत ( ETV Bharat Chhattisgarh )

मृत कैदी का नाम राहुल कंवर उर्फ विकेश है, जो जांजगीर चांपा का रहने वाला था. डबल मर्डर में सजा काट रहा कैदी साल 2014 से जेल में बंद था. हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी. वह बिलासपुर सेंट्रल जेल में 10 साल की सजा काट चुका था.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और हाई सिक्योर मानी जाने वाली बिलासपुर सेंट्रल जेल में बुधवार को एक कैदी ने गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी में कूदकर जान दे दी.

बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत के बाद कलेक्टर और एएसपी मौके पर (ETV Bharat Chhattisgarh)

कैदियों के लिए खाना बनाने के दौरान घटना

जेलर खोमेश मंडावी ने बताया कि बुधवार शाम करीब 4 बजकर 15 मिनट पर हर रोज की तरह किचन में खाना बन रहा था. राहुल कंवर भी उस दौरान वहीं पर काम कर रहा था. अचानक उसने गैसीफायर प्लांट की जलती भट्ठी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई. (गैसीफायर प्लांट में लकड़ियों से गैस तैयार कर कैदियों का भोजन बनाया जाता है.)

घटना के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. मामले की जांच जारी है.

गैस चेंबर में अचानक दौड़ कर आकर कैदी कूद गया. मर्ग कायम किया जा रहा है. मजिस्ट्रियल इंक्वॉयरी भी की जा रही है - रजनेश सिंह, एसएसपी

कैदी किचन में ही काम कर रहा था, उसी दौरान गैसीफायर में कूद गया, काफी गर्म होने के कारण तुरंत कैदी की मौत हो गई-खोमेश मंडावी, जेलर

घटना की हो रही मजिस्ट्रियल जांच

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि केंद्रीय जेल में दंडित बंदी ने सुसाइड किया है. वह किचन में गैसीफायर में कूद गए, चूंकि वह काफी गर्म रहता है जिससे मौत हो गई. इसकी जांच की जा रही है. डबल मर्डर में आजीवन कारावास की सजा मिली है. जेल में लगभग 10 साल हो चुका था.

जेल में कैदियों की आत्महत्या के मामले में जेलर खोमेश मंडावी ने कहा कि इस मामले में चिंतन किया जा रहा है. लापरवाही सामने आती है तो उनपर कार्रवाई की जाएगी. घटना की न्यायिक जांच की जाएगी.