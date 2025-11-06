धर्म परिवर्तन, दो बार शादी और फोन से दूरी, 24 साल तक छिपा रहा रेप का आरोपी, पुलिस के चढ़ा हत्थे
पुलिस ने 2001 के एक रेप मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी मुथु कुमार पिछले लगभग 24 साल से फरार था.
तिरुवनंतपुरम: केरल के तिरुवनंतपुरम से एक चौंकाने वाले मामला सामने आया है, जो पोक्सो एक्ट का आरोपी 24 साल तक पुलिस की नजरों से छिपने में सफल रहा. जानकारी के मुताबिक रेप के एक मामले में आरोपी मुथु कुमार लगभग 25 सालों तक एक नई पहचान बनाकर, अपना धर्म बदलकर और आधुनिक संचार के सभी निशानों से दूर रहा और पुलिस से ढाई दशक बचने में सफल रहा.
तिरुवनंतपुरम के नीरामंकरा निवासी इस व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया था और अपना नाम सैम रख लिया. इतना ही नहीं उसने चेन्नई के अयनावरम इलाके में पादरी के रूप में काम भी किया. फरार रहने के दौरान उसने कथित तौर पर दो शादियां कीं और अपने परिवार से बहुत कम संपर्क किया. संपर्क बनाए रखने के लिए वह सार्वजनिक टेलीफोन बूथों या फिर दूसरों लोगों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता रहा.
मोबाइल फोन से बनाई दूरी
पुलिस ने बताया कि मुथु कुमार ने प्राइवेट बैंक अकाउंट या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से सावधानी बरती. इसके बजाय, उसने कैश डिपॉजिट मशीनों के जरिए सीधे अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे जमा करके उन्हें पैसे भेजे. इस हथकंडे की वजह से वह दो दशकों से भी ज्यादा समय तक किसी की गिरफ्त से बचा रहा.
कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे?
हाल ही में उसकी किस्मत तब पलट गई, जब वंचियूर पुलिस ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उसके करीबी लोगों के फोन नंबरों और बैंक अकाउंट पर नजर रखनी शुरू कर दी. जांचकर्ताओं ने लगभग 150 फोन नंबरों और 30 बैंक खातों पर नजर रखी और आखिरकार चेन्नई से एक संदिग्ध नंबर का पता चला.
2001 में किया छात्रा का शोषण
वंचियूर थाना प्रभारी शनिफ एचएफ के नेतृत्व में एक टीम ने बुधवार को उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. मुथु कुमार, जो उस समय ट्यूशन टीचर था उसने कथित तौर पर 2001 में एक स्कूली छात्रा को अपने घर बुलाकर उसका यौन शोषण किया था.
उसे मामले में पहले भी गिरफ्तार किया गया था और फरार होने से पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया था. आरोपी को गुरुवार को तिरुवनंतपुरम वापस लाया गया और अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
