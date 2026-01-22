ETV Bharat / bharat

क्यों बदल रहा हिमालय के भालुओं का स्वभाव? WII निदेशक से जानिए DJ बजते ही गांव में क्यों आता था भालू

जिस समय भालुओं को हाइबरनेशन में होना चाहिए, उस समय भालू आबादी क्षेत्रों में मंडरा रहे हैं. इसके पीछे क्या वजह है? विस्तार से जानिए.

HIMALAYAN BEAR BEHAVIOR CHANG
भालू के स्वभाव में बदलाव (फोटो- ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 22, 2026 at 6:28 AM IST

11 Min Read
धीरज सिंह सजवाण

देहरादून: हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड अपनी जैव विविधता के साथ बहुमूल्य वन संपदा के लिए पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है. सदियों से हिमालय में मानव और वन्यजीवों ने साथ-साथ रहते हुए इस पूरे इलाके को समृद्ध किया है, लेकिन कालांतर के साथ मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ा है. देश की आजादी से पहले जब हिमालय में अंग्रेजों के कदम पड़े, तब पहली बार आदमखोर बाघों का जिक्र होने लगा.

शायद यही वो मानव और वन्यजीव के बीच पहला टकराव था, जब विकास और पर्यावरण एक दूसरे के सामने खड़े हुए. बहरहाल, उस समय इस समस्या को अंग्रेजों ने अपनी तरह से हैंडल किया और देश की आजादी के बाद भी हिमालय में विशेष तौर पर पौड़ी गढ़वाल में आदमखोर गुलदार और बाघों ने समय-समय पर चुनौतियां खड़ी की, लेकिन हिमालय के सुंदर इलाके में मानव वन्यजीव संघर्ष की दिशा में एक और नई चुनौती बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है.

भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक जीएस भारद्वाज से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

ये चुनौती है पिछले कुछ महीनों में सामने आई हिमालयन भालू की आक्रामक घटनाएं, जिसने सभी की नींद उड़ा रखी है. ऐसे में देहरादून में मौजूद भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) हिमालय के वन्य जीवन में आ रहे इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं? इस पर ईटीवी भारत ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक IFS अधिकारी डॉ. गोविंद सागर भारद्वाज से बातचीत की और उनसे जाना कि शोध के दृष्टिकोण से वो इन बदलावों को किस तरह से देख रहे हैं?

HIMALAYAN BEAR BEHAVIOR CHANG
भालू से बचाव के तरीके (फोटो- ETV Bharat GFX)

हिमालय राज्यों में भालुओं की आदतों में बदलाव, WII ने किया शोध: भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) देहरादून के निदेशक डॉक्टर जीएस भारद्वाज बताते हैं कि वन्यजीव और मानव के बीच संघर्ष को लेकर वर्तमान में जो चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, उसमें पिछले कुछ महीनों में संस्थान को दो हिमालयी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस मिल रहे थे. इस दोनों राज्यों में भालू के हमले की घटनाओं का जिक्र काफी ज्यादा था.

HIMALAYAN BEAR BEHAVIOR CHANG
क्या है भालुओं की शीत निद्रा? (फोटो- ETV Bharat GFX)

इन दोनों राज्यों में पिछले कुछ महीनों में भालू का आबादी की तरफ आना और मानवीय जीवन में हस्तक्षेप बढ़ाने की घटनाएं रिपोर्ट की गईं. केवल मानव जीवन में हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि भालू के हमले की घटनाएं भी देखने को मिली हैं. हमले की ये घटनाएं ज्यादातर उत्तराखंड में देखने को मिली हैं. इन घटनाओं के बाद उत्तराखंड वन विभाग ने संस्थान से बात की, जिसके तहत वन विभाग ने संस्थान से सुझाव लिया है कि इस समस्या के साथ कैसे डील किया जा सकता है?
- डॉक्टर जीएस भारद्वाज, निदेशक, WII -

डॉ. भारद्वाज ने आगे बताया कि, इसके बाद भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपने दो जीव वैज्ञानिकों को इन घटनाओं पर शोध करने के लिए लगाया है. वैज्ञानिकों ने घटना वाली जगह पर जाकर शोध किया और उसकी रिपोर्ट संस्थान को दी गई. इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारतीय वन विभाग को कुछ मेजर स्टेप लेने के सुझाव दिए हैं. जिसमें से कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं.

Uttarakhand Bear Attack
चमोली भालू के हमले में महिला घायल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन विभाग को दिए ये सुझाव: वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान ने उत्तराखंड वन विभाग को कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म कदम उठाने के लिए कहा गया है. निदेशक जीएस भारद्वाज ने बताया कि पहाड़ों में भालू के हमले से बचने के लिए कुछ फौरी तौर पर कदम उठाए जा सकते हैं. जैसे कि भालू के हमले से बचने के लिए हम कुछ समय निर्धारित कर सकते हैं.

सुझाव-

जब हमें बाहर निकलना है या यदि बाहर हैं तो उस समय लाइटों का इस्तेमाल करना चाहिए.

भालू से बचने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं.

भालुओं को बस्तियों से दूर रखने के लिए कचरे का प्रबंधन भी बेहद जरूरी है.

भालू के हमले वाली जगह को चिन्हित कर उसे हॉटस्पॉट के रूप में मानकर वहां पर वन चौकियों का निर्माण किया जाना चाहिए.

भारत में पाए जाते हैं चार प्रकार के भालू: भारतीय वन सेवा में अपने जीवन के लंबे अनुभव के आधार पर भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक जीएस भारद्वाज बताते हैं कि भारत में भालुओं की विशेष तौर पर चार तरह की प्रजातियां पाए जाते हैं. जिसमें स्लॉथ बियर (Sloth Bear), एशियाई ब्लैक बियर (Asian Black Bear), हिमालयन ब्राउन बियर (Himalayan Brown Bear) और सन बियर (Sun Bear) शामिल हैं.

Uttarakhand Bear Attack
कैमरा ट्रैप में कैद हुआ भालू (फाइल फोटो- Forest Department)
  • जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालय ब्राउन बियर की प्रजाति पाई जाती है.
  • स्लॉथ बियर और हिमालय बियर के ज्यादातर लक्षण एक जैसे होते हैं.
  • ये भालू सर्वाहारी (Omnivorous) होते हैं.
  • यानी ये सामान्य तौर पर शाकाहारी होते हैं, लेकिन मौका मिलने पर कुछ भी खा लेते हैं.

डीजे बजने पर गांव में क्यों आ जाते हैं भालू? इसके पीछे निकली रोचक वजह: वन्यजीवों पर जानकारी देते हुए डब्ल्यूआईआई निदेशक जीएस भारद्वाज ने अपने एक्सपीरियंस को लेकर एक कहानी भी बताई. डॉ. भारद्वाज बताते हैं कि, जब उनकी कंजरवेटिव फॉरेस्ट वाइल्डलाइफ के तौर पर पोस्टिंग राजस्थान में थी, तब उन्होंने माउंट आबू में एक अजीब सी हैरान करने वाली घटना देखी. एक दिन उनके पास रेंज ऑफिसर ने आकर कहा कि यहां पर जब गांव में डीजे बजता है तो जंगल से भालू आ जाते हैं. यह सुनकर वो अचंभित हो गए कि डीजे बजने पर भालू क्यों आता है?

Uttarakhand Bear Attack
उत्तरकाशी में अगोड़ा गांव के पास नजर आए भालू (फाइल फोटो- Villagers of Agoda)

"जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि गांव में ज्यादातर डीजे तभी बजता था, जब शादियां होती थी. जब शादी होती थी तो बचा हुआ बहुत सारा खाना फेंक दिया जाता था. जिससे पता चला कि डीजे बजाना भालू के लिए एक सिग्नल का काम करता है. ऐसे में शादी में फेंका जाने वाला खाना खाने आ जाता था.

भालू एक समझदार प्राणी है और वो अपना फायदा जानता है. यह ह्यूमन सर्वाइवल है कि वो काम एनर्जी खर्च करके आसानी से खाना पाना चाहता है. भालू के लिए मानवीय बस्तियां इसका एक सबसे बड़ा सोर्स होता है."
- डॉ. जीएस भारद्वाज, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून -

लद्दाख में भूरे भालू की हरकत ने सबको चौंकाया: इसी तरह का एक और उदाहरण उन्होंने लद्दाख का दिया. जहां लद्दाख के द्रास सेक्टर में मौजूद आर्मी के कैंट एरिया में एक ब्राउन बियर यानी भूरे भालू की अजब सी हरकत देखने को मिली. वहां पर रात के घुप अंधेरे में सारे भालू नीचे घाटी में उतर जाते थे और तड़के सुबह ही सारे भालू ऊपर चढ़ जाते थे.

Uttarakhand Bear Attack
रुद्रप्रयाग में भालू (फाइल फोटो- Forest Department)

भालू की यह अजीब सी हरकत लोगों को समझ में नहीं आ रही थी. ऐसे में जब उन्होंने वहां की पड़ताल की गई तो देखा गया कि रात को ये भालू घाटी में जो लोगों द्वारा कचरा डाला फेंक दिया जाता था, उसको खाने के लिए ये नीचे आते थे. जो रात भर कूड़ा टटोल कर खाना खाते थे, जो तड़के ही ऊपर पहाड़ पर चले जाते थे. इस दौरान उनके बीच में कोई आया तो वहीं पर मानव वन्यजीव संघर्ष जन्म ले लेता था.

Uttarakhand Bear Attack
उत्तरकाशी में भालू के हमले में महिला घायल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

डब्ल्यूआईआई निदेशक ने बताया कि क्योंकि, वहां तत्काल सामने आई चुनौती थी इसके लिए एक टीम को तत्काल भेजा गया था. जिससे हमें त्वरित कुछ तत्कालीन समाधान उस समय ढूंढने थे. इसलिए यह एक डिटेल स्टडी नहीं, बल्कि केवल एक रैपिड सर्वे था, लेकिन इस तरह से अचानक हिमालय बियर के व्यवहार में बदलाव आना, एक सामान्य घटना नहीं है. इसके लिए एक वृहद शोध की जरूरत है.

Uttarakhand Bear Attack
अपने बच्चों के साथ भालू (फाइल फोटो- Villagers of Agoda)

भालुओं की इस बदले हुए व्यवहार पर वृहद शोध की जरूरत: जीएस भारद्वाज ने कहा कि सामान्य तौर पर हिमालय भालू का ये व्यवहार नहीं है. वो सर्दियों में हाइबरनेशन यानी शीतनिद्रा पर चला जाता है और बाहर कम ही निकलता है, लेकिन ताजा घटनाओं को देखते हुए हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या हिमालय में भालुओं की संख्या बढ़ गई है? इसलिए वो जंगलों से बाहर निकल रहे हैं या फिर इसके अलावा और कोई वजह है? जिसकी वजह से भालू अपनी मांद में रहने की वजह बाहर घूम रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इन सब कारणों को जानने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्टडी की जरूरत है. क्या इसमें क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है? या फिर उनके पास भोजन की कमी है? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें एक विस्तृत शोध करने की जरूरत है, जो कि प्रस्तावित की गई है. भालुओं की घटनाएं आज सभी को अचंभित कर रही है. भालू के इस बदले हुए व्यवहार के बारे में बिना किसी डीटेल्ड स्टडी के कुछ स्पष्ट तौर पर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ सामान्य सिनेरियो है, जिससे हम इन घटनाओं को समझ सकते हैं.

मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की कुछ सामान्य वजह: भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक जीएस भारद्वाज बताते हैं कि उन्होंने अपनी वन सेवाओं की अब तक के अनुभव में जो देखा है, वो केवल अस्तित्व की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि 'जैसे-जैसे इंसानों का जंगल में हस्तक्षेप बढ़ता है, वैसे-वैसे जंगली जानवर की फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब होती है. इन कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.' क्या यह उसी हस्तक्षेप का दुष्परिणाम है? इस पर भी शोध के बाद ही कुछ बोला जा सकता है.

"एक तरफ जहां जंगली जानवरों की आबादी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इंसानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ गई है. स्वाभाविक रूप से यह दबाव हमारे जंगलों पर पड़ रहा है. मानव समाज के लिए तमाम संसाधन की जरूरत और विकास भी जंगलों पर दबाव डाल रहे हैं. जितना मानव का हस्तक्षेप जंगल में बढ़ेगा, उतना दबाव जंगलों पर बढ़ेगा और उतना ही मानव वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ेगा."
- डॉ. जीएस भारद्वाज, निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून -

उन्होंने कहा कि यह केवल गुलदार, बाघ और भालुओं तक सीमित नहीं है. बल्कि, हाथी और अन्य जानवर भी हैं. जिनके साथ इंसानों का टकराव हो रहा है. इन सभी घटनाओं को देखते हुए हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते हैं. इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्टडी करने की जरूरत है.

जीएस भारद्वाज ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार हो रहे भालू के हमले में ये भी देखने का पहलू है कि क्या यह भालू अपने खाने के लिए इंसानों पर हमला कर रहा है या फिर इंसानों को खाने के लिए उन पर हमला कर रहा है? भालू के हमले के रिपिटेशन को भी देखने की जरूरत है.

