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चमोली टनल हादसा: अंदर 3 से 5 फीट गहरा पानी, तेज बहाव से दूर तक खिसका मलबा, जानिए आपदा सचिव की जुबानी

चमोली के पीपलकोटी टनल में डेढ़ किलोमीटर अंदर भरा 3 से 5 फीट गहरा पानी, 125 जवान एक-एक घंटे की शिफ्ट में जुटे

CHAMOLI PIPALKOTI TUNNEL ACCIDENT
पीपलकोटी टनल हादसा (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2026 at 9:52 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 10:37 PM IST

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देहरादून: चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. ग्राउंड जीरो का निरीक्षण कर लौटे आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि टनल के अंदर पानी और मलबा सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं. डेढ़ किलोमीटर अंदर कई जगह 3 से 5 फीट तक पानी भरा है और तेज बहाव के कारण लापता मजदूरों की सही लोकेशन का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो गया है.

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि टनल के अंदर करीब डेढ़ किलोमीटर तक पानी पहुंच चुका है और कई स्थानों पर पानी की गहराई 3 से 5 फीट तक है. लगातार हो रही बारिश के कारण टनल के भीतर पानी का स्तर बढ़ना भी रेस्क्यू टीमों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. पानी निकालने के लिए लगातार डी-वाटरिंग पंप लगाए जा रहे हैं, वहीं अब इस काम को तेजी देने के लिए एक अलग एजेंसी को भी जिम्मेदारी दी गई है.

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

हादसे के वक्त टनल के अंदर पानी का बहाव था काफी तेज: उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त टनल के अंदर पानी का बहाव बेहद खतरनाक और तेज था. पानी का आवेग इतना ज्यादा था कि वहां काम कर रहे कर्मचारियों के कपड़े तक उनके शरीर से निकल गए. तेज बहाव अपने साथ मलबे के अलावा टनल के अंदर मौजूद दूसरी चीजों को भी काफी दूर तक बहाकर ले गया.

मलबे के साथ तमाम चीजों को बहा ले गया पानी: यही कारण है कि घटनास्थल पर राहत और बचाव टीमों के सामने सिर्फ मलबा हटाने की चुनौती नहीं है, बल्कि लापता मजदूरों की संभावित लोकेशन का पता लगाना भी बेहद मुश्किल हो गया है. पानी के तेज बहाव ने घटनास्थल की स्थिति को काफी हद तक बदल दिया है और मलबा कई जगहों पर डिसलोकेट होकर दूर तक पहुंच गया है.

CHAMOLI PIPALKOTI TUNNEL ACCIDENT
टनल के अंदर का नजारा (फोटो सोर्स- Chamoli Police)

पानी निकालने के लिए बढ़ाए गए पंप, अलग से एक एजेंसी हायर: विनोद कुमार सुमन ने बताया कि टनल के भीतर जमा पानी को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. शुरुआत में पांच डी-वाटरिंग पंप लगाए गए थे, लेकिन पानी की मात्रा और लगातार बढ़ती चुनौती को देखते हुए अब पंपों की संख्या बढ़ाई गई है. इसके साथ ही पानी की निकासी के काम को तेज करने के लिए एक अलग एजेंसी को भी हायर किया गया है.

यह एजेंसी जल्द ही युद्धस्तर पर पानी बाहर निकालने का काम शुरू करेगी. प्रशासन की कोशिश है कि जितनी जल्दी संभव हो टनल के अंदर से पानी का स्तर कम किया जाए. ताकि, रेस्क्यू टीमों को आगे बढ़ने और मलबे की गहराई तक पहुंचने में मदद मिल सके. उन्होंने बताया कि टनल के भीतर पानी की मौजूदगी के कारण राहत और बचाव कार्य बेहद जोखिम भरा है.

टनल में ठंड, पानी में उतरकर करना पड़ रहा रेस्क्यू: अंदर का वातावरण काफी ठंडा है और कई स्थानों पर जवानों को पानी में उतरकर काम करना पड़ रहा है. ऐसे हालात में किसी भी जवान से लंबे समय तक लगातार काम करवाना संभव नहीं है. जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक-एक घंटे की शिफ्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया जा रहा है. ताकि, लगातार अभियान भी चलता रहे और जवानों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी किसी तरह का अतिरिक्त जोखिम न आए.

एक-एक घंटे की शिफ्ट में 125 जवान कर रहे रेस्क्यू: आपदा प्रबंधन सचिव के मुताबिक, SDRF, NDRF, CISF, पुलिस, फायर सर्विस और अन्य रेस्क्यू टीमों के करीब 125 जवान लगातार अभियान में जुटे हुए हैं. इन जवानों को एक-एक घंटे की शिफ्ट में टनल के भीतर और घटनास्थल पर तैनात किया जा रहा है. ठंडे पानी, अंधेरे और जोखिम भरे वातावरण के बीच जवान लगातार लापता मजदूरों की तलाश कर रहे हैं.

उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को किसी भी स्थिति में रोका नहीं गया है और अलग-अलग टीमों के जवान अपनी शिफ्ट के हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि हादसे के दौरान टनल से सुरक्षित बाहर निकले मजदूरों से भी पूछताछ की गई है. उनके बयानों के आधार पर लापता मजदूरों की संभावित लोकेशन का अनुमान लगाने की कोशिश की गई, लेकिन घटनास्थल पर पानी के तेज बहाव ने स्थिति को काफी बदल दिया है.

जिस ताकत और गति से पानी टनल के भीतर आया, उसने मलबे और दूसरी चीजों को भी काफी दूर तक पहुंचा दिया. ऐसे में यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि लापता मजदूर मलबे में वास्तव में किस जगह फंसे या दबे हो सकते हैं. इसके बावजूद SDRF, NDRF, CISF और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और हर संभावित स्थान पर तलाश की जा रही है.

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पीपलकोटी में निर्माणाधीन टनल धंसाव (फोटो सोर्स- Chamoli Police)

टनल का हिस्सा कमजोर था, पहाड़ में जमा पानी के दबाव से टूटा: हादसे की संभावित वजह को लेकर भी आपदा प्रबंधन सचिव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ग्राउंड जीरो के निरीक्षण के दौरान उनकी तकनीकी अधिकारियों से बातचीत हुई है. शुरुआती तौर पर तकनीकी अधिकारियों की ओर से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक टनल का एक हिस्सा कमजोर रह गया था.

इसी हिस्से के पीछे पहाड़ पर अचानक काफी मात्रा में पानी जमा हुआ और पानी के दबाव के कारण टनल का वो हिस्सा टूट गया. इसके बाद भारी मात्रा में पानी और मलबा बेहद तेज गति से टनल के अंदर दाखिल हुआ, जिसके चलते वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए. हालांकि, विनोद कुमार सुमन ने साफ किया कि हादसे की वास्तविक और अंतिम वजह जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी.

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. जांच में हादसे से जुड़े सभी पहलुओं को देखा जाएगा. ये भी पता लगाया जाएगा कि टनल निर्माण के दौरान किसी तरह की तकनीकी चूक, सुरक्षा में कमी या लापरवाही तो नहीं हुई थी. उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी.

पीड़ितों को मुआवजे की प्रक्रिया शुरू: आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही हादसे में प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. जो लोग घायल हैं और जीवित बचकर बाहर आए हैं, उनसे बैंक डिटेल समेत जरूरी दस्तावेज लिए जा रहे हैं. ताकि, राहत राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सके.

वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों से भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके आवश्यक दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जैसे ही जरूरी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, नियमानुसार मुआवजा राशि पीड़ितों और उनके परिजनों को उपलब्ध करा दी जाएगी.

टनल में फंसे और लापता मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना प्राथमिकता: फिलहाल, प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता टनल में फंसे और लापता मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है. इसके लिए सभी संबंधित रेस्क्यू एजेंसियों को लगातार मौके पर सक्रिय रखा गया है. पानी, मलबे व मौसम की चुनौती के बावजूद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है.

CHAMOLI PIPALKOTI TUNNEL ACCIDENT
उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन (फोटो- ETV Bharat)

चमोली टनल हादसे में अब तक 7 की मौत: गौर हो कि कि 13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे के आसपास चमोली जिले के पीपलकोटी के मायापुर में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (THDC) की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की टीआरटी टनल में धंसाव हो गया था. जिसकी वजह से टनल में मलबा और पानी भर गया.

इसकी जिसकी वजह से कई मजूदर टनल में फंस गए. इस 3 किलोमीटर लंबी टनल के करीब 1.50 किलोमीटर हिस्से में भू धंसाव की वजह से मलबा और पानी आया, जिससे अंदर काम कर रहे लोग फंस गए थे. हादसे में 22 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली. जिनमें से 12 घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया. जबकि, 7 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 3 लोगों की तलाश जारी है. हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग के लिए टनल में गए 6 बचावकर्मी भी सुरक्षित हैं.

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Last Updated : August 14, 2026 at 10:37 PM IST

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