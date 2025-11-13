ETV Bharat / bharat

झारखंड के 25 साल: किसने दिया 'लड़कर लेंगे झारखंड' का नारा? आंदोलनकारी ललित महतो की जुबानी, झारखंड आंदोलन की पूरी कहानी

राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट

रांची: झारखंड अब 25 साल का हो गया है. 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था. इन 25 वर्षों में झारखंड ने अलग-अलग मोर्चों पर कई उतार चढ़ाव देखे. नक्सलवाद का दंश झेला. खनिज संपन्न होने के बावजूद गरीबी साये की तरह चिपकी रही. राजनीतिक रूप से स्थिर होने में 14 साल लग गये. साल 2014 के बाद से स्थिर सरकारों के हाथ में इसकी कमान है.

लिहाजा, सरकारों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ी है. लेकिन आज की युवा पीढ़ी को शायद ही मालूम होगा कि यह राज्य कैसे अस्तित्व में आया. इसे जानने के लिए झारखंड आंदोलनकारी रहे ललित महतो को सुनना पड़ेगा. अलग राज्य के लिए 23 बार जेल गये. पुलिस की लाठियां खाईं. जंगलों में रातें बिताई. शपथ लेते वक्त अपनी मैट्रिक की डिग्री जलाई. शादी नहीं की. ऐसे लोगों के त्याग के कारण ही झारखंड बना.

झारखंड आंदोलनकारी ललित महतो से बात करते ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह (Etv Bharat)

आजसू ने दिया 'लड़कर लेंगे झारखंड' का नारा

झारखंड आंदोलनकारी ललित महतो बताते हैं कि आजसू की बात करने पर सुदेश महतो के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी का ख्याल आने लगता है. लेकिन सच ये है कि 22 जून सन 1986 को डी एम हॉल झाड़ग्राम (तत्कालीन मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल) मे "ऑल असम स्टूडेंट यूनियन" (आसू) की तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) का गठन हुआ था. इसका आधार था सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व. यह एक स्वतंत्र छात्र संगठन था. इसमें व्यक्तिवादी और तानाशाही विचार के लिए जगह नहीं थी.

8 अगस्त सन 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद आजसू ने एक दिन का अभूतपूर्व झारखंड बंद कराया. इसी दौरान नारा दिया गया...."कैसे लेंगे झारखंड, लड़कर लेंगे झारखंड." 1 जनवरी सन 1988 को खरसावां शहीद स्थल (जहां 1 जनवरी 1948 को केंद्र सरकार और ओडिशा सरकार के आपसी सहमति पर झारखंड अलग राज्य की मांग करने वालों पर गोली बरसाई गई थी, जिसमें झारखंड के कई आदिवासी/मूलवासी शहीद हुए थे) पर आजसू कार्यकर्ताओं ने अपने शिक्षण प्रमाण पत्र को जलाकर कसम खाई कि जब तक झारखंड राज्य नहीं बनेगा, तब तक चुनाव नही लड़ेंगे, शादी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे. इस दौरान "झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं" का नारा बुलंद किया गया.

1989 में तीन दिवसीय बंद से हिल गई थी केंद्र सरकार

ललित महतो ने बताया कि आजसू की मांग थी कि सदन में झारखंड विधेयक नहीं आएगा तो चक्का जाम कर दिया जाएगा. इस नारे के साथ संगठन ने 20, 21 और 22 अप्रैल 1989 को तीन दिवसीय बंद कॉल किया. बंद व्यापक रहा. केंद्र सरकार को करोड़ों का घाटा हुआ. केंद्र सरकार हिल गई. तमाम खदानें बंद हो गईं थी. तब तत्कालीन गृहमंत्री बूटा सिंह ने आजसू को वार्ता के लिए बुलाया. मतलब, झारखंड को लेकर पहली वार्ता आजसू ने की.

आजसू के बंद और पार्टियों के बंद में अंतर

दरअसल, झारखंड की तमाम पार्टियां दावा करती हैं कि उनके प्रयास से झारखंड राज्य बना. क्योंकि पार्टियों के स्तर पर भी बंद कॉल किए जाते थे. इस मामले में आजसू के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड आंदोलनकारी ललित महतो का कुछ और ही तर्क है. उनका कहना है कि आजसू का बंद कॉल सरकार के खिलाफ होता था, जबकि पार्टियों का बंद पूरी तरह राजनीतिक होता था. आजसू के बंद को फ्लॉप करने की कोशिश की जाती थी और कुछ दिन बाद आजसू के मुद्दे को ही उठाकर पार्टियां बंद बुलातीं थी.