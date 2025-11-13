झारखंड के 25 साल: किसने दिया 'लड़कर लेंगे झारखंड' का नारा? आंदोलनकारी ललित महतो की जुबानी, झारखंड आंदोलन की पूरी कहानी
झारखंड के 25 साल होने पर अलग राज्य की मांग के लिए लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारी ललित महतो से खास बातचीत.
Published : November 13, 2025 at 6:36 AM IST
राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट
रांची: झारखंड अब 25 साल का हो गया है. 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था. इन 25 वर्षों में झारखंड ने अलग-अलग मोर्चों पर कई उतार चढ़ाव देखे. नक्सलवाद का दंश झेला. खनिज संपन्न होने के बावजूद गरीबी साये की तरह चिपकी रही. राजनीतिक रूप से स्थिर होने में 14 साल लग गये. साल 2014 के बाद से स्थिर सरकारों के हाथ में इसकी कमान है.
लिहाजा, सरकारों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ी है. लेकिन आज की युवा पीढ़ी को शायद ही मालूम होगा कि यह राज्य कैसे अस्तित्व में आया. इसे जानने के लिए झारखंड आंदोलनकारी रहे ललित महतो को सुनना पड़ेगा. अलग राज्य के लिए 23 बार जेल गये. पुलिस की लाठियां खाईं. जंगलों में रातें बिताई. शपथ लेते वक्त अपनी मैट्रिक की डिग्री जलाई. शादी नहीं की. ऐसे लोगों के त्याग के कारण ही झारखंड बना.
आजसू ने दिया 'लड़कर लेंगे झारखंड' का नारा
झारखंड आंदोलनकारी ललित महतो बताते हैं कि आजसू की बात करने पर सुदेश महतो के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी का ख्याल आने लगता है. लेकिन सच ये है कि 22 जून सन 1986 को डी एम हॉल झाड़ग्राम (तत्कालीन मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल) मे "ऑल असम स्टूडेंट यूनियन" (आसू) की तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) का गठन हुआ था. इसका आधार था सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व. यह एक स्वतंत्र छात्र संगठन था. इसमें व्यक्तिवादी और तानाशाही विचार के लिए जगह नहीं थी.
8 अगस्त सन 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद आजसू ने एक दिन का अभूतपूर्व झारखंड बंद कराया. इसी दौरान नारा दिया गया...."कैसे लेंगे झारखंड, लड़कर लेंगे झारखंड." 1 जनवरी सन 1988 को खरसावां शहीद स्थल (जहां 1 जनवरी 1948 को केंद्र सरकार और ओडिशा सरकार के आपसी सहमति पर झारखंड अलग राज्य की मांग करने वालों पर गोली बरसाई गई थी, जिसमें झारखंड के कई आदिवासी/मूलवासी शहीद हुए थे) पर आजसू कार्यकर्ताओं ने अपने शिक्षण प्रमाण पत्र को जलाकर कसम खाई कि जब तक झारखंड राज्य नहीं बनेगा, तब तक चुनाव नही लड़ेंगे, शादी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे. इस दौरान "झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं" का नारा बुलंद किया गया.
1989 में तीन दिवसीय बंद से हिल गई थी केंद्र सरकार
ललित महतो ने बताया कि आजसू की मांग थी कि सदन में झारखंड विधेयक नहीं आएगा तो चक्का जाम कर दिया जाएगा. इस नारे के साथ संगठन ने 20, 21 और 22 अप्रैल 1989 को तीन दिवसीय बंद कॉल किया. बंद व्यापक रहा. केंद्र सरकार को करोड़ों का घाटा हुआ. केंद्र सरकार हिल गई. तमाम खदानें बंद हो गईं थी. तब तत्कालीन गृहमंत्री बूटा सिंह ने आजसू को वार्ता के लिए बुलाया. मतलब, झारखंड को लेकर पहली वार्ता आजसू ने की.
आजसू के बंद और पार्टियों के बंद में अंतर
दरअसल, झारखंड की तमाम पार्टियां दावा करती हैं कि उनके प्रयास से झारखंड राज्य बना. क्योंकि पार्टियों के स्तर पर भी बंद कॉल किए जाते थे. इस मामले में आजसू के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड आंदोलनकारी ललित महतो का कुछ और ही तर्क है. उनका कहना है कि आजसू का बंद कॉल सरकार के खिलाफ होता था, जबकि पार्टियों का बंद पूरी तरह राजनीतिक होता था. आजसू के बंद को फ्लॉप करने की कोशिश की जाती थी और कुछ दिन बाद आजसू के मुद्दे को ही उठाकर पार्टियां बंद बुलातीं थी.
देखते ही गोली मारने के थे आदेश
ललित महतो का कहना है कि 1995 में कुछ नेताओं ने झारखंड स्वशासी परिषद में शामिल होने के नाम पर समझौता कर लिया. जब आजसू ने नारा दिया "एहसान नहीं अधिकार चाहिए, परिषद नहीं राज्य चाहिए." लिहाजा, स्वशासी परिषद के खिलाफ बंद की घोषणा करने पर तत्कालीन लालू सरकार ने आजसू के आंदोलनकारियों को उग्रवादी तक घोषित कर दिया. देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गये थे. वह ऐसा दौर था, जब खेत-खलिहान, जंगलों में रात काटनी पड़ती थी. उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत गुप्ता के प्रति आभार जताया जिन्होंने झूठे केस को हटवाने में मदद की.
लालू और राबड़ी देवी के बयान पर मचा था बवाल
ललित महतो ने बताया कि झारखंड अलग राज्य का विरोध सिर्फ लालू यादव और राबड़ी देवी ने नहीं किया. उस समय बिहार के सभी राजनीतिक दल इसके विरोध में थे. आंदोलनकारियों पर केस हुआ. कोर्ट में दलील दी गई कि राबड़ी देवी और लालू यादव पर केस क्यों नहीं होगा. क्योंकि राबड़ी देवी ने कहा था कि खून की नदी बहा देंगे. लालू यादव ने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा. जबकि झारखंड की मांग संवैधानिक थी. तब जाकर कोर्ट में केस खारिज हुआ.
लालकृष्ण आडवाणी की पहल पर मिला झारखंड
भाजपा बार-बार याद दिलाती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर झारखंड अलग राज्य बन पाया. यह बात बिल्कुल सही है. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है. ललित महतो ने बताया कि झारखंड की मांग को केंद्र में शिद्दत से समझने वाले नेता थे - लालकृष्ण आडवाणी. रांची एयरपोर्ट पर एक प्रतिनिधिमंडल ने उनको बताया था कि झारखंड शब्द का जिक्र चैतन्य महाप्रभु ने किया था. तब तक भाजपा के स्तर पर वनांचल शब्द का इस्तेमाल होता था.
इस आधार पर लालकृष्ण आडवाणी ने भरोसा दिया था कि अब झारखंड के नाम से ही बिल आएगा. उनके इसी आश्वासन पर आजसू ने 1999 के चुनाव में भाजपा को समर्थन किया. इसका असर ये हुआ कि भाजपा झारखंड क्षेत्र की सभी लोकसभा सीटें जीत गई. इस वक्त नीतीश कुमार अड़े थे कि झारखंड अलग होगा तो बिहार को पैकेज देना होगा. इसकी वजह से वाजपेयी जी भी दबाव में थे. लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने चुनावी नतीजे देखने के बाद उनको मनाया.
ललित महतो का कहना है कि अलग झारखंड की लड़ाई सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्गठन के लिए हुई थी. अभी तो बिहार का टुकड़ा मिला है. झारखंड बनना बाकी है. उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, ओडिशा के क्योंझर, संबलपुर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और छतीसगढ़ के रायगढ़ और सरगुजा में झारखंड की भाषा और संस्कृति का चलन है. इनके बगैर संपूर्ण झारखंड का सपना अधूरा है.
