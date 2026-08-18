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दिल्ली से चुने गए BJP के नए राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश, पार्षद-महापौर से अब तक का बताया सफर

नए राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश ने अपने राजनीतिक सफर से लेकर पार्टी की वर्तमान रणनीति के बारे में भी बताया. जानें क्या कहा उन्होंने..

भाजपा के नए राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश से खास बातचीत
भाजपा के नए राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश से खास बातचीत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 8:22 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सोमवार को घोषित की गई राष्ट्रीय टीम में मुख्य रूप से दिल्ली भाजपा के दो नेताओं को जिम्मेदारी मिली. इनमें दिल्ली के मेयर और दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष व महामंत्री रहे जय प्रकाश (जेपी) को राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राजीव बब्बर को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का सहसंयोजक बनाया गया. ईटीवी भारत ने नई जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश (जेपी) से विशेष बातचीत की.

आठवीं कक्षा से संघ की शाखा में जाना किया शुरू

आरएसएस और भाजपा से शुरू हुई अपनी इस राजनीतिक यात्रा पर नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश ने बताया कि जब वह आठवीं कक्षा में पढ़ते थे तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सायं शाखा में जाना शुरू कर दिया था. फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी प्रमुख से लेकर कई दायित्वों पर काम किया. इस तरह संघ और विद्यार्थी परिषद में 1986 से लेकर 2004 तक मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, नगर कार्यवाह, जिला धर्मजागरण जैसे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया. फिर इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा में पहुंचे.

BJP राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश से खास बातचीत (ETV Bharat)

2005 युवा मोर्चा में मिला प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व

उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा दिल्ली में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया. इसके बाद पार्टी में काम करते रहे. फिर वर्ष 2008 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया. साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया. इसके बाद 2010 मुझे भाजपा चांदनी चौक जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया. जिलाध्यक्ष रहने के दौरान साल 2012 में निगम के चुनाव हुए.

उन्होंने कहा, हमने पूरी मेहनत के साथ पार्टी को निगम का चुनाव लड़ाया. निगम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें पार्टी ने जीती. फिर 2013 में विजय गोयल दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में प्रदेश महामंत्री बनाया. हम सभी ने मिलकर काम किया, जिसके दम पर 2014 में पार्टी ने दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटें जीतीं. इसके बाद चाहे फिर सतीश उपाध्याय या मनोज तिवारी दोनों लोग प्रदेश अध्यक्ष बने. दोनों की टीम में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया.

अब भाजपा के नए राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे जय प्रकाश
अब भाजपा के नए राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे जय प्रकाश (ETV BHARAT)

2017 में बने निगम पार्षद फिर मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन

उन्होंने आगे कहा, संगठन में काम करते हुए 2017 का निगम चुनाव लड़ा और पार्षद बना फिर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और फिर महापौर भी बना. मुझे महापौर भी ऐसे समय में बनाया गया कि जब कोविड काल चल रहा था. उस दौरान हमने कई सारी स्कीम चलाई जिनका लोगों को फायदा मिला. बिना पैसे के भी सरकार चल सकती है यह हमने साबित करके दिखाया. अब राष्ट्रीय स्तर की एक नई जिम्मेदारी मिली है तो क्या इसे चुनौती मानते हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में चाहे बूथ लेवल पर काम करे या राष्ट्रीय स्तर पर सिद्धांत एक ही है राष्ट्र प्रथम. पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो काम भी बताती है हमें उस काम को पार्टी के अनुसार चलकर काम करना होता है. सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से काम करते हैं तो पार्टी मजबूत होती है.

विभिन्न पदों पर दायित्व निभा चुके हैं जय प्रकाश
विभिन्न पदों पर दायित्व निभा चुके हैं जय प्रकाश (ETV BHARAT)

आगामी चुनावों में किया जीत का दावा

उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ाया, लेकिन, सफलता नहीं मिली. इस दौरान संगठन में लगातार काम करते रहा. 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी काम किया. बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर, प्रदेश स्तर और फिर दूसरे राज्यों में चुनावी काम में लगने पर कहीं न कहीं बड़े नेताओं और शीर्ष नेतृत्व की नजर में आप आते हो तो आपके काम को देखकर आपका कहां और अच्छा उपयोग हो सकता है यह पार्टी खुद ही तय करती है. उन्होंने नई जिम्मेदारी मिलने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष का आभार जताया. साथ ही कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए गौरव का क्षण है. आगामी चुनाव में पार्टी मजबूत रणनीति के साथ उतरेगी और हम जीत दर्ज करेंगे.

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