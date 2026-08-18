ETV Bharat / bharat

दिल्ली से चुने गए BJP के नए राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश, पार्षद-महापौर से अब तक का बताया सफर

भाजपा के नए राष्ट्रीय मंत्री जय प्रकाश से खास बातचीत ( ETV BHARAT )