झारखंड के 25 साल: आर्थिक प्रगति के बावजूद पिछड़े राज्यों में क्यों शामिल है झारखंड? जाने-माने अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल ने बताए कारण

झारखंड में आर्थिक विकास और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल के साथ खास बातचीत.

Jharkhand Foundation Day
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 6:43 AM IST

भुवन किशोर झा की रिपोर्ट

रांची: प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है. कुछ अपवादों को छोड़कर, राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व आर्थिक सफलता हासिल की है. हालांकि, गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव इस राज्य के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं, जो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है. जाने-माने अर्थशास्त्री और राज्य वित्त आयोग के सदस्य हरिश्वर दयाल ने ईटीवी भारत संवाददाता से पिछले 25 वर्षों में राज्य के आर्थिक विकास पर खुलकर बातचीत की.

अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल का मानना ​​है कि झारखंड को यह पिछड़ापन विरासत में मिला है. आज भी, बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले पायदान पर है. पिछले 25 वर्षों पर नजर डालें तो हमने उल्लेखनीय प्रगति देखी है. इस दौरान हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और कई वर्षों तक राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत के करीब रही. एक साल ऐसा भी था जब कुछ राज्यों को छोड़कर, हमारी विकास दर सबसे ज्यादा थी. हमारा राज्य सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है. खासकर चाहे वह प्रति व्यक्ति आय हो, विकास दर हो, गरीबी उन्मूलन हो या हमारा बजट आकार हो, यह तेजी से बढ़ रहा है.

अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल के साथ बातचीत करते संवाददाता भुवन किशोर झा

मंईयां सम्मान योजना के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, हरिश्वर दयाल ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना ने महिलाओं को सशक्त और उन्नत बनाया है. उन्होंने कहा कि इससे प्राप्त धनराशि से वे छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धंधे शुरू कर सकती हैं. इसी प्रकार, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा किए गए प्रयास भी सार्थक रहे हैं और कई गैर-सरकारी संगठनों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि राज्य में कई उन्नत कृषि पद्धतियां शुरू हुई हैं. ड्रिप इरिगेशन से फल और सब्जी उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. स्थिति यह है कि बेहतर सब्जी उत्पादन के कारण अब हम दूसरे राज्यों को भी निर्यात कर रहे हैं.

बजट आकार बड़ा होना राज्य हित में -हरिश्वर दयाल

झारखंड की तुलना में दो अन्य राज्यों, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, के तेजी से विकास के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, हरिश्वर दयाल ने कहा कि उत्तराखंड हमेशा से विकसित रहा है. यह उत्तर प्रदेश से भी विकसित राज्य रहा है. जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो कभी हम उससे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं. कहा जाए तो बहुत ज्यादा हम लोग छत्तीसगढ़ से पीछे नहीं हैं.

बजट के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, हरिश्वर दयाल ने कहा कि बजट का बड़ा आकार राज्य के हित में है. बजट का आकार हमारी फिसिकल कैपेसिटी पर निर्भर करता है. जैसे-जैसे जीएसडीपी बढ़ेगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी और बजट का आकार भी बढ़ेगा.

खास बात यह है कि हमारी राजस्व प्राप्ति बढ़ी है, खासकर राज्य के अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व में. हालांकि, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम अन्य राज्यों से पीछे हैं. हमारी प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा है. हालांकि, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों की तुलना में, हम काफी पीछे हैं. वे हमेशा से विकसित राज्य रहे हैं. हालांकि, प्रति व्यक्ति आय के मामले में ओडिशा ने उल्लेखनीय प्रगति की है. एक समय तो यह बिहार से भी नीचे था, लेकिन समय के साथ इसने काफी अच्छी प्रगति की है. राज्य की नीतियां सुदृढ़ हैं तथा एमएसएमई और जमीनी स्तर के संगठनों को मजबूत करने से प्रति व्यक्ति आय में अच्छी प्रगति होगी.

जीएसटी दरों में कटौती की झारखंड जैसे राज्यों को मिले क्षतिपूर्ति

जीएसटी दरों में बदलाव के कारण झारखंड जैसे राज्यों को नुकसान होने की आशंका जताते हुए हरिश्वर दयाल कहते हैं, "हमारे जैसे राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति चाहिए. चूंकि हमारा राज्य मेजर क्ंज्यूमिंग स्टेट नहीं है, इसलिए झारखंड जैसे कई राज्य केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं. इससे केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा कम हो जाएगा, जिसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. हालांकि, हमें उम्मीद है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा."

2029-30 तक 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, 2021-22 और 2023-24 के बीच, राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) स्थिर मूल्यों (2011-12) पर 7.7% की औसत वार्षिक दर से और वर्तमान मूल्यों पर 10.7% की दर से वृद्धि हुई है. 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर 6.7% और वर्तमान मूल्यों पर 9.8% की वृद्धि दर का अनुमान है. यही कारण है कि इस अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 6.5% और वर्तमान मूल्यों पर 9.5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी. स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में ₹57,172 से बढ़कर 2023-24 में ₹65,062 हो गई, और वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में ₹88,500 से बढ़कर 2023-24 में ₹1,05,274 हो गई. यदि विकास दर यही रही, तो झारखंड द्वारा 2029-30 तक 10 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय में लगभग 14.2% की वृद्धि होने की संभावना है.

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद अन्य राज्यों से झारखंड पीछे

वित्तीय वर्ष प्रति व्यक्ति आय
2001-0210451
2002-0310563
2003-0411173
2004-0518510
2005-0617406
2006-0717427
2007-0820996
2008-0919867
2009-1021534
2010-1124330
2011-1241254
2012-1347360
2013-1450006
2014-1557301
2015-1652754
2016-1760018
2017-1867484
2018-1975421
2019-2075016
2020-2169963
2021-22(PE) 88500
2022-23(Pr.)96449
2023-24(Pr.)105274
2024-25(Pr.114271
2025-26(Pr.)124079

झारखंड राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 के लिए चालू मूल्यों पर सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जबकि बिहार की सबसे कम है. रिपोर्ट के अनुसार, सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय ₹52,466 है, जबकि बिहार की ₹53,478 है. गोवा ₹4,92,648 प्रति व्यक्ति आय के साथ दूसरे स्थान पर है. तेलंगाना ₹3,12,522 प्रति व्यक्ति आय के साथ तीसरे स्थान पर है. कर्नाटक ₹3,04,474 प्रति व्यक्ति आय के साथ चौथे स्थान पर है. हरियाणा ₹296,592 प्रति व्यक्ति आय के साथ पांचवें स्थान पर है. रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड 28 राज्यों में से उत्तर प्रदेश और बिहार से पीछे 26वें स्थान पर है. उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ₹84,126 है.

