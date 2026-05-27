दिल्ली में SIR: दिल्ली से हैं दूर तो कैसे करें आवेदन, प्रक्रिया और चुनाव आयोग की तैयारियों पर CEO से खास बातचीत
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने आवेदकों के लिए प्रक्रिया, सत्यापन व अन्य विषयों पर खुलकर बात की. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 27, 2026 at 8:14 PM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग के वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है. यह चुनाव आयोग का अधिकार है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी कानूनी प्रकिया का पालन किया. यह पूरे देश में चलता रहेगा. अब दिल्ली में भी SIR की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, इसको लेकर कई सवाल लोगों के जेहन में हैं. इस संबंध में ईटीवी भारत ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार से विस्तार से बातचीत की.
उन्होंने कहा कि आम लोगों के मन में जितनी भी आशंका है उसे दूर करने की कोशिश रहेगी. मतदाता सूची के संशोधन में उन्हीं लोगों का नाम कट सकता है जो अभी तक गैर वाजिब तरीके से जुड़े हुए थे. लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का शुद्ध और अपडेट होना अनिवार्य है. इस प्रक्रिया के दौरान उन नागरिकों के लिए विशेष स्पष्टीकरण दिया गया है, जो किसी कारणवश फिलहाल दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, लेकिन वे दिल्ली के स्थायी निवासी हैं और यहीं के मतदाता सूची में उनका नाम शामिल है. लेकिन किसी वजह से SIR की प्रक्रिया के दौरान दिल्ली से बाहर रहेंगे.
बाहर रहने वाले आवेदकों के लिए क्या है प्रक्रिया: अक्सर लोगों में यह भ्रम रहता है कि मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए भौतिक रूप से दिल्ली में उपस्थित होना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग की डिजिटल पहलों के कारण अब यह प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है. दिल्ली से बाहर रहने वाले नागरिक कई तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन पंजीकरण जो सबसे सुलभ माध्यम है, जो नागरिक दिल्ली से बाहर हैं, वे निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के माध्यम से आवेदन कर सकते है. पोर्टल पर 'New Voter Registration' विकल्प चुनना होगा. उस आवेदन पत्र को भरना होगा. आवश्यक दस्तावेज जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण और फोटोग्राफ डिजिटल रूप में अपलोड करना होगा. सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
इस तरह होगा दस्तावेजों का सत्यापन: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, अगर कोई आवेदक ऑनलाइन आवेदन करता है और उसके दस्तावेजों में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो संबंधित क्षेत्र के बीएलओ डिजिटल रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे. अगर जरूरी हुआ तो बीएलओ आपके द्वारा दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में आपकी उपस्थिति तब तक अनिवार्य नहीं होती जब तक कि दस्तावेजों में कोई बड़ी विसंगति न हो.
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का क्या है महत्व: मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने इस बात पर जोर दिया है कि SIR के दौरान मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं को जोड़ना (जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं) उनका नाम सूची में शामिल करना है. विवरण में सुधार यदि नाम, पते या फोटो में कोई गलती है, तो उसे Form 8 के माध्यम से ठीक करना और कोई मतदाता दिल्ली के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है, तो उसे अपना पता अपडेट करना होगा.
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज: पंजीकरण के लिए आवेदक को आयोग की शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. उसे उस निर्वाचन क्षेत्र का 'सामान्य निवासी' होना चाहिए, जहां वह पंजीकरण कराना चाहता है. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज में आयु प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, या 10वीं/12वीं की मार्कशीट.) निवास प्रमाण (बिजली/पानी का बिल, बैंक पासबुक, या रेंट एग्रीमेंट जिसमें दिल्ली का पता हो वह होने के साथ हाल ही की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होनी चाहिए.
दिल्ली के मतदाताओं से चुनाव आयोग की सलाह: मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने सभी दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे 'वोटर हेल्पलाइन ऐप' का उपयोग करें. यह ऐप न केवल नए पंजीकरण के लिए है, बल्कि आप इस पर यह भी देख सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं. किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नागरिक 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे, चाहे वह काम या शिक्षा के सिलसिले में दिल्ली से बाहर ही क्यों न रह रहा है.
ऐसे लोगों का कटेगा नाम: उन्होंने बताया कि SIR प्रक्रिया में नाम सिर्फ उनका कटेगा जो 'ASDDF' पाए जाएंगे. इसका मतलब Absent (अगर कोई निर्धारित पते पर एबसेंट मिलता है), Shifted (कोई मतदाता कहीं और शिफ्ट हो गया है), Death (किसी की मृत्यु हो गई हो), Duplicate (किसी का नाम दो जगहों पर अगर मिलता है) या Foreigner (अगर किसी के पास दूसरे देश की नागरिकता होगी तो). बता दें कि आयोग इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश में है. बीएलओ जो फ्रंट लाइन में होंगे उन्हें कई बार ट्रेनिंग दी जा चुकी है. शुरुआत में वर्क प्रेशर आदि की जो बातें हुईं थी, उसे दिल्ली के सीईओ ने सिरे से खारिज कर दिया. किसी भी राजनीतिक दल को इस पूरी प्रक्रिया पर कोई आपत्ति न हो इस बाबत अशोक कुमार ने कहा कि दिल्ली में 6 राष्ट्रीय दलों के साथ लगातार बैठकें हो रही है.
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