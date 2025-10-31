ETV Bharat / bharat

नवा रायपुर को भाजपा के लोग कहते थे फिजूलखर्ची, अजीत जोगी का नारा था छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, 2018 के चुनाव परिणाम नहीं थे सही- अमित जोगी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल का जश्न मना रहा है. ईटीवी भारत ने जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से बात की है.

Discussion with Amit Jogi on Chhattisgarh State Festival
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर अमित जोगी से चर्चा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 10:39 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ अपने स्थापना के 25 साल का उत्सव मना रहा है. रजत जयंती वर्ष पर विकास की बहुत सारी बातें चर्चा में है. छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ईटीवी भारत से राज्य की स्थापना दिवस और 25 साल के सफरनामे पर बात करते हुए कहा कि अजीत जोगी ने जो विजन छत्तीसगढ़ के लिए रखा था अगर उस पर सही ढंग से काम किया गया होता तो छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा अलग होती.

ईटीवी भारत से बात में उन्होंने यह भी कहा कि जो विजन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अजीत जोगी ने देखा था आज भी सरकार उसी को पूरा करने में लगी हुई है. अजीत जोगी की सोच का नया रायपुर है. आज उसका श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है. उन्होंने कहा कि आजीत जोगी ने ही यह नारा दिया था, छत्तीसगढिया सबले बढ़िया.

अमित जोगी से खास बातचीत (ETV BHARAT)

सवाल: जितने मजबूत और सशक्त मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे अगर उनके विजन को आगे बढ़ा दिया गया होता तो छत्तीसगढ़ की कल्पना कुछ अलग पैमाने पर की जाती- आप क्या सोचते हैं ?

जवाब: मैं दूसरे की बात तो नहीं करता हां मेरे पिताजी जरूर यह कहा करते थे अगर मुझे 5 साल और मिल जाए तो छत्तीसगढ़ के विकास की नई कहानी लिखी जा सकती है. यदि मुझे एक और मौका मिल जाता, 2 साल और मिल जाते तो आज जो हम लोग जो सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर के लोग छत्तीसगढ़ आते. यह हमारी धरती इतनी अमीर है यहां पर जो गरीब लोग हैं उन्हें गरीब रहने का कोई हक नहीं बनता है. यह अमीर धरती के गरीब लोग हैं. किस तरीके से लोगों को अमीर बनाया जाए इसका विजन अजीत जोगी जी के पास था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ रहे हैं. नया रायपुर जा रहे हैं. लेकिन जब नया रायपुर को हमारे पिताजी ने बनाना शुरू किया था तो भाजपा के लोग कहते थे यह फिजूलखर्ची है और उसका भारी विरोध किया जाता था. जो फैसला अजीत जोगी ने लिया वह छत्तीसगढ़ का अतीत नहीं था. वह छत्तीसगढ़ का वर्तमान है. वह छत्तीसगढ़ का आज है, और इस छत्तीसगढ़ के आज को बेहतर करने में सरकार लगी हुई हैं और इसी विजन को अजीत जोगी ने खड़ा किया था.

अमित जोगी ने आगे कहा कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होगी. किसानों से सीधे धान खरीदने का किसी ने निर्णय लिया था तो यह अजीत जोगी जी ने लिया था. उनकी सरकार ने ही किया था. अगर बिलासपुर में हाई कोर्ट अपना कोई मामला लेकर जाएगा तो हाई कोर्ट बिलासपुर को जोगी जी ही लेकर आए थे. यदि रायपुर का कोई आदमी अपना इलाज कराने एम्स जाएगा तो उसे यह याद होगा कि एम्स को अजीत जोगी ही ले आए थे. छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्राथमिक केन्द्रो में इलाज करने वाले वैसे डॉक्टर जो 3 साल की पढ़ाई करके गए हैं वह अजीत जोगी की सोच कह परिणाम रहे हैं. आज जो बिजली मिल रही है उसमें अगर छत्तीसगढ़ पावर कॉरपोरेशन का गठन अजीत जोगी जी नहीं किए होते तो शायद आज हमारी हिस्सेदारी उतनी मजबूत नहीं होती.

अमित जोगी ने आगे कहा कि अजीत जोगी जी ने बहुत कम समय में लोगों की जिंदगी बदल डाली. राज्य का जो सबसे अकाल ग्रस्त क्षेत्र हुआ करता था वह जांजगीर चांपा का और सक्ती का क्षेत्र था. 11 महीने में 6000 किलोमीटर मिनीमाता बांगो योजना के तहत नहर का जाल बिछाया. आज पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा धान की पैदावार हो रही है. इंद्रावती बोध घाट परियोजना को जोड़ने की हरी झंडी अजीत जोगी ने दिलवाई थी. हीरा की खदानों को जब साउथ अफ्रीका की कंपनी को दिग्विजय सिंह की सरकार ने दिया था तो जोगी जी ने उसका विरोध किया था. उन्होंने यहां तक ध्यान नहीं रखा कि यह हमारी पार्टी का काम है. उन्होंने इसका विरोध किया और जो लोग फ्लाइट से यहां आए थे उनको फ्लाइट से उतरने नहीं दिया. यह उनके अपने छत्तीसगढ़ के लिए अपनेपन की सोच थी. छत्तीसगढ़ की जो अमानत है उसे हमेशा से संजो कर रखने का काम हमने किया है.

सवाल: एक राजनीतिक सवाल है कि इतनी सारी योजनाएं बनाई गई सरकार आगे क्यों नहीं बन पाई ?

जवाब: साल 2003 में ईवीएम लाई गई और उसी का परिणाम है कि यह चीज ऐसी हुई है. जहां पर बहुत बड़ा जन आधार हुआ करता था वहां भी चीज ठीक नहीं रही. सरगुजा और बस्तर डिवीजन में जहां मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा करता था वहां भी 86 फ़ीसदी मतदान हुआ जो यह बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है. रमन सिंह की सरकार यहां बनाई गई, वह बनी नहीं वह ईवीएम से बनाई गई.

सवाल:अगर ईवीएण कारण था तो 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कैसे आ गई?

जवाब: छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार के 15 साल हो गए थे. इसलिए कुछ जगह पर सरकार का हारना भी जरूरी था. इसलिए ईवीएम में ऐसी व्यवस्था की गई फिर रमन सिंह की सरकार चली जाए. कुछ जगह पर हारना भी जरूरी है. गुजरात में भी उपचुनाव हुए, केरल में उपचुनाव हुए, महाराष्ट्र में उपचुनाव हुए, बंगाल में उपचुनाव हुए चार राज्यों में हुए पांच सीटों पर हुए भाजपा एक सीट पर जीती. 4 सीट पर बीजेपी हार गई. यह दिखाने के लिए की हां ईवीएम चलती है. मैं साफ-साफ शुरू से बोल रहा हूं कि जीत गए तो ईवीएम, हार गए तो ईवीएम यह गलत है. 2018 में छत्तीसगढ़ जिस तरह से जीते हैं वह गलत था.

सवाल: छत्तीसगढ़ के विकास की बातें छत्तीसगढ़ को लेकर के चलता है. महत्वपूर्ण यह भी था कि नया रायपुर आज बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार कर रही है. यह नवा रायपुर की सोच छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री की थी. कौन सी ऐसी चीजें रह गई है अगर वह हो जाती तो छत्तीसगढ़ जिस सफर को पूरा कर रहा है उससे आगे पहुंच जाता.

जवाब:छत्तीसगढ़ को दुनिया का सबसे बड़ा हीरा का भंडार मिला हुआ है. जनता के लिए इसका उपयोग कहां हुआ. किसी सरकार ने उसे चालू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई. यहां केवल कैसे लोगों को शराब पिलाई जाए. कैसे प्रदेश को लूटा जाए. यही काम किया जा रहा है. जो हमारी पोटेंशियल है इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है. आप जब तुलना करते हैं कि साल 2000 में इस तरह की चीज थी और 2025 में बहुत सारा बदल दिया गया है मैं इस तुलना को नहीं मानता. अगर सही तुलना करना है तो तेलंगाना से करिए. उसका निर्माण हमसे बाद में हुआ है लेकिन वह हमसे एक दो गुना नहीं बल्कि 800 गुना आगे है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे पड़ोसी राज्य ओडिशा है जो हमसे 40 गुना आगे है. हर चीज में चाहे रोड डेंसिटी हो, चाहे पावर कंजप्शन हो, चाहे इरिगेशन हो, वे हमसे आगे है. जो मध्य प्रदेश की चर्चा होती थी कि हमसे बिछड़ गया है. वह भी हमसे आगे है. मध्य प्रदेश आज भी हमसे चार गुना आगे है.

सवाल: छत्तीसगढ़ नक्सल के नासूर से बाहर नहीं निकल पाया. नक्सली घटनाओं ने छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास को रोका है

जवाब: हम लोग नक्सल के दौर से बाहर निकल रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि हम लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ क्यों फूल स्केल वार नहीं किया. यह इच्छा शक्ति लोगों के भीतर क्यों आई है. उसके पीछे की वजह क्या है. जो बस्तर की खनिज संपदा है वह एक औद्योगिक घराने को अलॉट कर दी गई है. उनको बस्तर के धरती के ऊपर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. उनकी नजर वह जो उसे धरती के नीचे लौह अयस्क है. जो बाकी खनिज संपदा है उस पर उनकी नजर टिकी हुई है. इसलिए जो रास्ता बनाया जा रहा है वह वहां के लोगों के विकास का रास्ता नहीं बनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के फैसले छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ का फैसला कहीं और हो रहा है. और यह है छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है. गुजरात में हमारे तकदीर के फैसले लिए जा रहे हैं. वहां के ड्राइंग रूम में हमारे नेता फैसला कर रहे हैं. सरगुजा का कोयला, कोरबा का कोयला कैसे ले जाएं बस इसी पर चर्चा हो रही है. बलौदा बाजार और दुर्ग का सीमेंट कैसे ले जाएं इस पर काम हो रहा है. बस्तर का लोहा कैसे निकाले इसी तीन एजेंडे पर सरकार काम कर रही है.बाकी किसी तरह की न कोई चिंता है ना परवाह है

सवाल: 25 साल के सफर पर छत्तीसगढ़ जहां पहुंचा है, युवाओं की बात, महिलाओं की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात. क्या कहेंगे 26 में साल में एक युवा छत्तीसगढ़ नए सोच के साथ आगे बढ़ेगा.

जवाब: अजीत जोगी जी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने इस देश के इतिहास में उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति उस पद पर न बैठा होगा. लेकिन इन सब के बावजूद कि वह मुख्यमंत्री चुने गए क्योंकि वह एक गरीब घर से आए थे. वह यहां के गरीबों को जानते थे. वह उनके गरीबों की दर्द को समझे थे . गरीबों के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं यह उनकी सोच थी. अजीत जोगी की सोच थी उसे आगे ले जाने के लिए उनके सोच के अनुसार काम करना होगा. अजीत जोगी जी ही कहते थे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और अगर हम इसे कर पाए तो हमारे राज्य का विकास तेजी से होगा.

सत्य साईं हॉस्पिटल के लाभार्थियों से पीएम मोदी करेंगे दिल की बात, लोगों ने कहा इस तरह के और अस्पताल की जरूरत

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस : पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा, जानिए मिनट टू मिनट का कार्यक्रम

TAGGED:

CHHATTISGARH RAJYOTSAVA
AJIT JOGI DREAMS
अमित जोगी
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव
CONVERSATION WITH AMIT JOGI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.