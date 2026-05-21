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आरोपी की सुविधा पीड़ितों के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि न्याय प्रणाली को आरोपियों की सुविधा से ज्यादा पीड़ितों को प्राथमिकता देनी चाहिए. अदालत ने सुनवाई के दौरान 49 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस में कई एफआईआर को एक साथ करने से मना कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वित्तीय अपराध के पीड़ित अक्सर न्यायिक प्रक्रिया में 'अदृश्य' होते हैं. अदालत ने सवाल किया कि क्या उन्हें सिर्फ आरोपियों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग-अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए मजबूर करना सही होगा.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने की. बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों पर ध्यान देने वाला नजरिया जरूरी है, साथ ही निवेशकों से 49 करोड़ रुपये की कथित ठगी के सिलसिले में सात राज्यों में लंबित 53 एफआईआर को एक साथ करने की अर्जी को खारिज कर दिया. सीनियर वकील अमन लेखी ने बेंच के सामने आरोपी उपेंद्र नाथ मिश्रा और काली प्रसाद मिश्रा की तरफ से पैरवी की.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने आरोपी के वकील को साफ कर दिया कि वह अर्जी पर विचार करने को तैयार नहीं है. बेंच ने आपराधिक कानून (क्रिमिनल लॉ) में हाल के बदलावों का जिक्र किया और कहा कि अब पीड़ितों के अधिकारों को माना गया है. आरोपियों के खिलाफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश में कई आपराधिक मामले लंबित हैं.

सुनवाई के दौरान बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का जिक्र किया, जिसमें बड़े फ्रॉड केस में एफआईआर को एक साथ करने का आदेश दिया गया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पीड़ित-केंद्रित न्यायिक नजरिए के बजाय, एफआईआर को एक साथ करने और तेजी से ट्रायल के नाम पर आरोपियों के पक्ष में फैसले दिए जा रहे थे.