TMC नेता के सामने टेबल पर नोटों का ढेर, BJP बोली-टीएमसी बंगाल को लूट रही

बारासात (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तर 24 परगना के बारासात में टीएमसी नेता के सामने रखे टेबल पर भारी मात्रा में नोटों के बंडल रखे होने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

हालांकि ईटीवी भारत ने वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं की है. लेकिन वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा है कि बारासात ब्लॉक नंबर एक के पंचायत समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद गियासुद्दीन मंडल बैठे हैं. रुपयों के बंडल के ठीक पीछे एक व्यापारी भी कुर्सी पर बैठा है. वह फ़ोन पर किसी और से बात करने में व्यस्त है. इस दौरान फोन पर बातचीत में, उसे यह कहते हुए सुना गया, कैश नहीं लेंगे, फ़ाइनेंस से पैसे चाहिए.

वीडियो सामने आने के बाद ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि यह सारा पैसा किस काम का है? वहीं बीजेपी ने इसको लेकर तृणमूल पर तंज कसा है.

सत्ताधारी टीएमसी ने कहा है कि यदि वीडियो असली पाया जाता है तो पार्टी सही एक्शन लेगी. वीडियो में दिख रहे नोटों की गड्डियों ने कुर्सी पर बैठे बिजनेसमैन के चेहरे को लगभग ढक दिया है. उनके बाईं ओर गियासुद्दीन मंडल हैं. वह भी किसी से फोन पर बात कर रहे हैं. मोहम्मद गियासुद्दीन इलाके में एक प्रभावशाली तृणमूल नेता के रूप में जाने जाते हैं. पता चला है कि वह लंबे समय से जमीन के लेन-देन में शामिल रहा है.

वीडियो में टेबल पर पांच सौ रुपये के नोटों के बंडल रखे हुए दिख रहे हैं. साथ ही उस कमरे में दो लोग पैसे गिनते हुए दिख रहे हैं. थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति नायलॉन बैग लेकर आता है. वह बैग भी पैसों से भरा हुआ है. हालांकि, लोगों में यह जानने की उत्सुकता पैदा हो गई है कि वह पैसा क्या है.