विश्व-भारती में फिर विवाद, RSS विंग की परीक्षा के लिए बदला गया सेमेस्टर एग्जाम शेड्यूल

विश्व-भारती की सेमेस्टर परीक्षाएं जनवरी और फरवरी में निर्धारित हैं. RSS विंग 'विद्या भारती' के भारत बोध प्रोजेक्ट की 'IKS' परीक्षा भी इसी बीच होगी.

विश्व-भारती में फिर विवाद, RSS विंग की परीक्षा के लिए बदला गया सेमेस्टर एग्जाम शेड्यूल
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 5:07 PM IST

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): विश्व-भारती विश्वविद्यालय की कुछ सेमेस्टर परीक्षाओं को अगले साल जनवरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की एक विंग द्वारा आयोजित ऑल-इंडिया टेस्ट के लिए एडजस्ट करने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. विश्व-भारती विवि की यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं 7 जनवरी से 10 फरवरी तक होनी हैं. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागों को एक नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि वे 29 जनवरी से 2 फरवरी 2026 के बीच कोई भी परीक्षा आयोजित न करें.

सवाल उठ रहे हैं कि 'विश्व धरोहर' संस्था विश्व-भारती एक निजी संगठन द्वारा आयोजित टेस्ट के लिए अपने सेमेस्टर परीक्षा शेड्यूल में बदलाव क्यों कर रही है? क्या गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का विश्व-भारती अब सीधे RSS के नियंत्रण में है?

विश्व-भारती विश्वविद्यालय के कार्यवाहक जनसंपर्क अधिकारी अतिग घोष ने कहा, "किसी भी परीक्षा की तारीखें नहीं बदली गई हैं. बस उन कुछ दिनों के बीच परीक्षाएं नहीं हो रही हैं. विश्व-भारती एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है; यह केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करती है. यहां भी यही मामला है."

हालांकि, विश्व-भारती के प्रोफेसर और लेक्चरर इस नोटिस से नाखुश हैं. कई विभागों को अपने परीक्षा शेड्यूल में बदलाव करना होगा. हालांकि उन्होंने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन एक प्रोफेसर ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा, "सब कुछ तय हो गया था. हमने छात्रों को उनका परीक्षा शेड्यूल दे दिया था. अब हमें सब कुछ दोबारा निर्धारित करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है."

आरएसएस का शिक्षा विंग 'विद्या भारती' है. 'भारत बोध' विद्या भारती का एक प्रोजेक्ट है. भारत बोध की 'IKS' परीक्षा पूरे देश में आयोजित की जाती है. यह परीक्षा 31 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक होने वाली है. RSS द्वारा चलाए जा रहे भारत बोध प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति, दर्शन, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और योग से जोड़ना है. यह 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी जुड़ा हुआ है.

रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व-भारती विवि, पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है. इसे यूनेस्को द्वारा 'विश्व धरोहर' का दर्जा दिया गया है. इस विश्वविद्यालय का अपना सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम एक निजी राजनीतिक संगठन की परीक्षा के लिए बदल दिया गया है. विश्व-भारती प्रशासन ने सभी विभागों के प्रिंसिपलों और विभागाध्यक्षों को नोटिस भेजा है और निर्देश दिया गया है कि चूंकि 'भारत बोध IKS' परीक्षा निर्धारित है, इसलिए 29 जनवरी से 2 फरवरी तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए. अगर इस अवधि के दौरान कोई परीक्षा निर्धारित है, तो कार्यक्रम बदल दिया जाना चाहिए. हालांकि, विश्व-भारती विवि की सभी परीक्षाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए.

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं
इस निर्देश पर बीरभूम के CPI(M) जिला सचिव गौतम घोष ने कहा, "गुरुदेव के विश्व-भारती को अब RSS चला रहा है. इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे अपनी मनमर्जी से परीक्षा का शेड्यूल बदलेंगे. आरएसएस रवींद्रनाथ के आदर्शों को मिटाना चाहता है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है. हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं."

बीजेपी संगठन जिला अध्यक्ष (बोलपुर) श्यामापदा मंडल ने कहा, "देखिए, यह मामला पूरी तरह विश्व-भारती का है. उन्होंने सोचा होगा कि यह अच्छा विचार है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया. परीक्षा होने पर इतनी आपत्ति क्यों? शिक्षण संस्थान शैक्षणिक परीक्षाएं आयोजित करते हैं. केंद्र सरकार और विश्व-भारती सब कुछ गुरुदेव के आदर्शों के अनुसार करते हैं, और वे इस मामले में भी ऐसा ही करेंगे."

तृणमूल छात्र परिषद करेगी विरोध प्रदर्शन
तृणमूल कांग्रेस बीरभूम के जिला प्रवक्ता जमशेद अली खान ने कहा, "RSS और BJP ने पहले भी विश्व-भारती में रवींद्रनाथ टैगोर की विरासत को मिटाने के लिए बहुत कुछ किया है. उन्होंने तो पट्टिका पर रवींद्रनाथ का नाम भी नहीं रखा. अब, विश्व-भारती के मौजूदा अधिकारी उनके इशारों पर काम कर रहे हैं. वे अपनी खुद की परीक्षाएं रद्द करके प्राइवेट परीक्षाएं करवा रहे हैं." उन्होंने कहा कि तृणमूल छात्र परिषद इसके खिलाफ आवाज उठाएगी.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राज्य समिति के सदस्य शिवाजीप्रसाद मंडल ने कहा, "विद्या भारती एक शैक्षणिक संस्थान है. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में भारतीय पहचान की भावना पैदा करना है. परीक्षाएं सिर्फ विश्व-भारती में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में होंगी. शिक्षा को लेकर इतनी हिचकिचाहट या हंगामा क्यों हो रहा है? देशभक्ति से क्या आपत्ति है? कुछ अच्छा हो रहा है, और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए."

इस साल, तृणमूल छात्र परिषद (तृणमूल छात्र विंग) के स्थापना दिवस पर परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में दो राज्य विश्वविद्यालयों के अलग-अलग फैसलों को लेकर विवाद खड़ा हो गया. बर्दवान यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस, 28 अगस्त से ठीक पहले अचानक एक नोटिस जारी कर परीक्षाओं को टाल दिया. हालांकि, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया. तृणमूल छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष त्रिनांकर भट्टाचार्य ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फैसले का विरोध किया था. विवाद के बावजूद, कलकत्ता यूनिवर्सिटी अपने फैसले पर कायम रही और तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं (B.A./B.Sc./B.Com चौथे सेमेस्टर) आयोजित कीं. परीक्षाओं के बाद, तब कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कार्यवाहक कुलपति शांता दत्ता डे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 'अनावश्यक डर का माहौल बनाया गया था'.

यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले, SFI और तृणमूल छात्र परिषद ने भी विश्व-भारती में आरएसएस के दखल के खिलाफ आवाज उठाई थी. विश्व-भारती में कई बार छात्र आंदोलन, घेराव और विरोध प्रदर्शन हुए. काली पूजा की रस्मों पर चर्चा, राज्य में बीजेपी के विधानसभा चुनाव हारने के कारणों का विश्लेषण, NRC के फायदों पर चर्चा और यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कार्यक्रमों में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी और भागीदारी जैसे कई मुद्दों पर विवाद हुए थे. उन पिछले विवादों से उबरने के बाद, संस्थान कई महीनों से बिना किसी विवाद के चल रहा था. अब, आरएसएस की परीक्षा को लेकर विश्व-भारती में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिससे कई लोगों में चिंता पैदा हो गई है.

विश्व-भारती की सीनियर रेजिडेंट अपर्णा दास महापात्रा और सुप्रियो ठाकुर ने कहा, "रवींद्रनाथ टैगोर के सभी आदर्श धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे. एक खराबी आ रही है. हमने पहले कभी विश्व-भारती में कोई सक्रिय राजनीतिक दखल नहीं देखा. अब हर चीज में राजनीति है. शिक्षा, कला और संस्कृति गायब हो रही हैं, और हमें विरोध करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं."

