आंध्र प्रदेश: अय्यप्पा वेशभूषा में स्कूल आए छात्र को वापस भेजा, भक्तों का हंगामा, नोटिस जारी

आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में जीआईजी इंटरनेशनल स्कूल में यह घटना हुई, जब छात्र सुबह अय्यप्पा वेशभूषा और पवित्र माला पहनकर स्कूल पहुंचा.

Controversy over Student in Ayyappa Deeksha dress denied entry in School at Gollapudi Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश: अय्यप्पा वेशभूषा में स्कूल आए छात्र को वापस भेजा, भक्तों का हंगामा, नोटिस जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 1:15 PM IST

गोलापुड़ी (आंध्र प्रदेश): एनटीआर जिले में जीआईजी इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर अय्यप्पा दीक्षा लेने के बाद अय्याप्पा माला पहनकर स्कूल आए पांचवीं कक्षा के छात्र वापस भेज दिया गया. अब इस घटना इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है. जीआईजी इंटरनेशनल स्कूल गोलापुड़ी में स्थित है.

खबरों के मुताबिक, हाल ही में अय्यप्पा की दीक्षा लेने वाला यह छात्र सुबह पारंपरिक वेशभूषा और पवित्र माला पहनकर स्कूल पहुंचा था. हालांकि, स्कूल प्रबंधन ने कथित तौर पर उसे परिसर में प्रवेश देने से मना कर दिया और वापस घर भेज दिया.

घटना की जानकारी मिलने पर, अय्यप्पा भक्त, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे और अपना आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने स्कूल के फैसले पर सवाल उठाया और छात्र को उसकी धार्मिक वेशभूषा के कारण स्कूल से बाहर करने के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा.

बाद में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करने की कोशिश की. बाद में, अय्यप्पा भक्तों और कार्यकर्ताओं ने मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) यूवी सुब्बा राव को दी. स्कूल प्रबंधन से बातचीत के बाद मामला सुलझा लिया गया. डीईओ ने घटना पर खेद व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि छात्र को कक्षाओं में आने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कथित तौर पर भगवान अय्यप्पा से भी इस घटना के लिए क्षमा मांगी.

इसी तरह का विवाद हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के विद्याधरपुरम में बेजवाड़ा राजा राव हाई स्कूल में हुआ था, जहां अय्यप्पा माला पहनकर आए एक छात्र को शुरुआत में स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी.

जीआईजी इंटरनेशनल स्कूल को नोटिस
घटना के बाद, डीईओ सुब्बा राव ने शुक्रवार को जीआईजी इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा. डीईओ के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी निजी, सहायता प्राप्त या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को कक्षाओं में आने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही वे अय्यप्पा माला पहने हों.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई स्कूल ऐसे छात्रों के साथ भेदभाव करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बार-बार ऐसे उल्लंघन करने पर संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है.

यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश: श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत

