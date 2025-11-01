ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: अय्यप्पा वेशभूषा में स्कूल आए छात्र को वापस भेजा, भक्तों का हंगामा, नोटिस जारी

गोलापुड़ी (आंध्र प्रदेश): एनटीआर जिले में जीआईजी इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर अय्यप्पा दीक्षा लेने के बाद अय्याप्पा माला पहनकर स्कूल आए पांचवीं कक्षा के छात्र वापस भेज दिया गया. अब इस घटना इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है. जीआईजी इंटरनेशनल स्कूल गोलापुड़ी में स्थित है.

खबरों के मुताबिक, हाल ही में अय्यप्पा की दीक्षा लेने वाला यह छात्र सुबह पारंपरिक वेशभूषा और पवित्र माला पहनकर स्कूल पहुंचा था. हालांकि, स्कूल प्रबंधन ने कथित तौर पर उसे परिसर में प्रवेश देने से मना कर दिया और वापस घर भेज दिया.

घटना की जानकारी मिलने पर, अय्यप्पा भक्त, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे और अपना आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने स्कूल के फैसले पर सवाल उठाया और छात्र को उसकी धार्मिक वेशभूषा के कारण स्कूल से बाहर करने के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा.

बाद में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करने की कोशिश की. बाद में, अय्यप्पा भक्तों और कार्यकर्ताओं ने मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) यूवी सुब्बा राव को दी. स्कूल प्रबंधन से बातचीत के बाद मामला सुलझा लिया गया. डीईओ ने घटना पर खेद व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि छात्र को कक्षाओं में आने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कथित तौर पर भगवान अय्यप्पा से भी इस घटना के लिए क्षमा मांगी.