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सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्ति पर विवाद, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उठाए चयन प्रक्रिया पर सवाल

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज प्रशासन को पत्र लिखकर नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है. विश्वविद्यालय का कहना है कि चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 2018 के नियमों के अनुरूप नहीं किया गया, इसलिए समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता.

दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है. कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा में यह जानकारी दी गई थी कि प्रो. सुसान एलियास 1 जून 2026 से कॉलेज की 14वीं प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालेंगी. वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल होंगी.

यूजीसी नियमों का दिया गया हवाला

दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी पत्र में UGC Regulations 2018 के क्लॉज 5.0 का उल्लेख किया गया है. इस क्लॉज में कॉलेज प्रिंसिपल और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना और प्रक्रिया निर्धारित की गई है. पत्र के अनुसार, चयन समिति में गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, गवर्निंग बॉडी के सदस्य, कुलपति द्वारा नामित उच्च शिक्षा विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल होने चाहिए. इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधान भी नियमों में शामिल हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए चयन समिति में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है.

विशेषज्ञों के नामांकन पर उठा सवाल