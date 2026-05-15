सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्ति पर विवाद, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उठाए चयन प्रक्रिया पर सवाल
डीयू ने सेंट स्टीफंस काॅलेज के नए प्रिंसिपल की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं.रजिस्ट्रार ने कॉलेज सुप्रीम काउंसिल को एक लेटर लिखा है.
Published : May 15, 2026 at 8:02 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज प्रशासन को पत्र लिखकर नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है. विश्वविद्यालय का कहना है कि चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 2018 के नियमों के अनुरूप नहीं किया गया, इसलिए समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है. कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा में यह जानकारी दी गई थी कि प्रो. सुसान एलियास 1 जून 2026 से कॉलेज की 14वीं प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालेंगी. वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल होंगी.
यूजीसी नियमों का दिया गया हवाला
दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी पत्र में UGC Regulations 2018 के क्लॉज 5.0 का उल्लेख किया गया है. इस क्लॉज में कॉलेज प्रिंसिपल और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना और प्रक्रिया निर्धारित की गई है. पत्र के अनुसार, चयन समिति में गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, गवर्निंग बॉडी के सदस्य, कुलपति द्वारा नामित उच्च शिक्षा विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल होने चाहिए. इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधान भी नियमों में शामिल हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए चयन समिति में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है.
विशेषज्ञों के नामांकन पर उठा सवाल
विश्वविद्यालय प्रशासन का मुख्य आपत्ति बिंदु यह है कि कॉलेज प्रशासन ने चयन समिति के लिए विश्वविद्यालय से विशेषज्ञों के नामांकन का अनुरोध ही नहीं किया. पत्र में कहा गया है कि UGC नियमों के तहत कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों की भागीदारी जरूरी होती है. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, जब तक चयन समिति का गठन निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी सिफारिशें वैध नहीं मानी जा सकतीं. यही कारण है कि विश्वविद्यालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की सलाह दी है.
नियुक्ति प्रक्रिया रोकने की सलाह
दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने पत्र में कॉलेज प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहा है कि नए प्रिंसिपल की नियुक्ति की प्रक्रिया को फिलहाल आगे न बढ़ाया जाए. साथ ही UGC Regulations 2018 के अनुसार नई चयन समिति गठित कर पूरी प्रक्रिया दोबारा संचालित करने को कहा गया है. विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया की बैठक के दौरान सभी कार्यवाही, मेरिट सूची और चयन संबंधी रिकॉर्ड नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए.
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