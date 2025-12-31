ETV Bharat / bharat

गुजरात : हिजाब की वजह से लड़की को रेलवे एग्जाम में नहीं बैठने देने पर विवाद, ज्ञापन सौंपा

गुजरात में हिजाब पहनने की वजह से एक लड़की को एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया. इसको लेकर एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है.

A memorandum was submitted to the Additional Collector regarding the denial of examination to a girl due to her hijab.
हिजाब की वजह से लड़की को एग्जाम में नहीं बैठने देने पर एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 31, 2025 at 1:08 PM IST

भावनगर (गुजरात): गुजरात के भावनगर में रेलवे की एक परीक्षा के दौरान हिजाब पहनी एक लड़की को परीक्षा में नहीं बैठने देने पर विवाद खड़ा हो गया है. इस घटना में जमीयत उलेमा-ए-हिंद संगठन ने परीक्षा केंद्र के निरीक्षकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

24 दिसंबर 2025 को हुई थी परीक्षा
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा 24 दिसंबर, 2025 को भावनगर में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा भावनगर के तरासामिया में सरकारी स्कूल जेपीएम इंफोटेक में आयोजित की गई थी. इस दौरान भावनगर में एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची. हालांकि, निरीक्षकों ने हिजाब हटाने पर जोर दिया, लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपना चेहरा सिर्फ महिला को दिखाऊंगी, पुरुष को नहीं. आप महिला निरीक्षक को बुलाकर मेरा चेहरा और आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं.

एडिशनल कलेक्टर से की शिकायत
मामले को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एडिशनल कलेक्टर को शिकायत देते हुए कहा कि लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही निरीक्षक की ड्यूटी में रुकावट डाली, उसने निरीक्षक का साथ दिया लेकिन निरीक्षक नहीं माने. इसके साथ ही निरीक्षक ने कहा कि तुम्हारे जैसे एग्जाम न दे तो अच्छा होगा और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया. संगठन ने मांग की है कि सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद निरीक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. साथ ही भाषा, धर्म, जाति, सामाजिक-धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए.

बता दें कि पहले भी विभिन्न परीक्षा बोर्डों ने धार्मिक पोशाक जैसे हिजाब को अनुमति देने की बात कही है, बशर्ते जांच निजी और महिला कर्मचारियों द्वारा की जाए. हालांक इस मामले पर न तो रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही गुजरात पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया मिली है.

