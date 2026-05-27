उत्तराखंड में जंगली जानवरों को मारने का छपवाया इश्तिहार, 'सेल्फ डिफेंस' की दलील पर देना होगा जवाब
पौड़ी में गुलदार के आतंक के बीच गढ़वाल डीएफओ के एक सार्वजनिक सूचना से जुड़े विज्ञापन पर बवाल, पढ़िए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 27, 2026 at 7:29 PM IST
देहरादून: गढ़वाल डीएफओ यानी प्रभागीय वन अधिकारी की ओर से जारी एक सार्वजनिक सूचना ने वन महकमे में ही हलचल मचा दी है. वाइल्डलाइफ एक्ट का हवाला देते हुए प्रकाशित कराए गए इस इस्तिहार में आम लोगों को ये संदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 'सेल्फ डिफेंस' में वन्यजीवों को मार सकता है. यह सूचना का तरीका और उसकी भाषा अब सवालों के घेरे में है. जिसको लेकर महकमे में तरह तरह की चर्चा बनी हुई है.
पौड़ी में गुलदार का आतंक: बता दें कि पौड़ी जिले में गुलदारों का आतंक ना केवल आम लोगों बल्कि, वन महकमे के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है. गांवों से लेकर कस्बों तक लोग दहशत में हैं. कई इलाकों में शाम ढलते ही लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है. स्थिति ये है कि सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं. ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और दीवारों पर वन्यजीवों से छुटकारा दिलाने की मांग लिखी जा रही है. लगातार बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच अब गढ़वाल वन प्रभाग से जारी एक वैधानिक सूचना ने नया विवाद खड़ा कर दिया है.
उत्तराखंड में साल 2026 में वन्यजीवों के हमले: पहले उत्तराखंड में साल 2026 में हुए मानव वन्यजीव संघर्ष के आंकड़ों पर नजर डालते हैं. वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल यानी 1 जनवरी 2026 से 16 मई 2026 तक वन्यजीवों के हमले में अब तक 30 लोग जान गंवा चुके हैं. जबकि, 128 लोग जख्मी हुए हैं. सबसे ज्यादा मौतें गुलदार के हमले में हुई है. जबकि, बंदर और लंगूर के हमले में सबसे ज्यादा लोग घायल हुए हैं. अब जान लेते हैं मामला, जिसकी वजह से वन महकमा सुर्खियों में है.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, गढ़वाल के डीएफओ की ओर से अखबारों और सार्वजनिक माध्यमों में प्रकाशित कराई गई, इस सूचना में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 (2) का हवाला देते हुए कहा गया कि 'खुद की या किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा में किसी वन्य जीव को मारना या घायल करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता.' इतना ही नहीं सूचना में ये भी कहा गया कि 'इसके लिए किसी अलग आदेश या अनुमति की जरूरत नहीं है. क्योंकि, यह अधिकार कानून में पहले से मौजूद है.'
हालांकि, वन विभाग के अधिकारी इसे केवल कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने वाला कदम बता रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में इस सूचना को सार्वजनिक किया गया, उसने पूरे महकमे में असहज स्थिति पैदा कर दी है. विभाग के अंदर ही कई अधिकारी इसे 'गलत मैसेज' देने वाला कदम मान रहे हैं. उनका कहना है कि इस तरह की भाषा आम लोगों के बीच यह धारणा बना सकती है कि वन्यजीवों को मारने की खुली छूट दी जा रही है. जबकि, वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल है.
सार्वजनिक सूचना पर उठे सवाल: सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस तरह की सार्वजनिक सूचना से लोगों में भ्रम फैल सकता है? क्या मानव-वन्यजीव संघर्ष से परेशान लोग इसे कानूनी सुरक्षा मानकर आक्रामक कदम उठा सकते हैं? यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर सवाल उठने लगे हैं. आलोचना इस बात को लेकर भी हो रही है कि कानून में पहले से मौजूद प्रावधानों को अलग से प्रचारित करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी?
आत्मरक्षा में किसी वन्यजीव को मारने पर क्या होगा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में सेल्फ डिफेंस का प्रावधान जरूर है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है. जितना इस सूचना से प्रतीत हो रहा है. यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा में किसी वन्यजीव को मारता है, तो बाद में उसे ये भी साबित करना पड़ता है कि घटना वास्तव में आत्मरक्षा की स्थिति में हुई थी. ऐसे मामलों में जांच होती है, परिस्थितियों को देखा जाता है और कई बार लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है. यही वजह है कि विभाग के भीतर भी इस सूचना को अधूरी और संवेदनशील जानकारी के रूप में देखा जा रहा है.
इस मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी ईटीवी भारत से बातचीत में साफ कहा कि,
उधर, वन मुख्यालय ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) रंजन कुमार मिश्रा ने कार्रवाई करने की बात कही. उन्होंने कहा कि,
किन परिस्थितियों में सूचना जारी करने की नौबत आई? अब वन मुख्यालय जल्द ही गढ़वाल डीएफओ से जवाब तलब कर सकता है. इसमें ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी सूचना जारी करने की जरूरत महसूस हुई और इसके पीछे मंशा क्या थी? माना जा रहा है कि भविष्य में इस तरह की सूचनाओं को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है. ताकि, संवेदनशील विषयों पर विभागीय स्तर पर एकरूपता बनी रहे.
बरहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उत्तराखंड में बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष, वन विभाग की रणनीति और अधिकारियों के सोचने के तरीके पर नई बहस छेड़ दी है. एक तरफ ग्रामीण इलाकों में वन्यजीवों का बढ़ता आतंक है, तो दूसरी तरफ वन्यजीव संरक्षण की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी. ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इंसानों और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाने की इस चुनौती से निपटने के लिए आगे क्या रास्ता निकलेगा?
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