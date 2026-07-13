ETV Bharat / bharat

Explainer E20 पेट्रोल: प्रदूषण से राहत या गाड़ियों में आ रही आफत? एक्सपर्ट से जानिए हर सवाल का निष्पक्ष जवाब

E20 पेट्रोल पर एक्सपर्ट ने न सिर्फ तकनीकी विज्ञान बताया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे वाहन की सुरक्षा करें. पढ़ें धनंजय वर्मा की रिपोर्ट..

E20 फ्यूल विवाद VS हकीकत
E20 फ्यूल विवाद VS हकीकत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 8:46 AM IST

16 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देशभर में पेट्रोल को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कहीं लोग वर्तमान में मिल रहे E20 पेट्रोल को लेकर विरोध जता रहे हैं, तो कुछ इसके दुष्प्रभाव गिना रहे हैं. 1 अप्रैल, 2026 से अनिवार्य रूप से मिल रहे E20 फ्यूल पर आम उपभोक्ताओं, ट्रांसपोर्टर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहस छिड़ गई है. भारत सरकार के इस कदम ने देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है.

दिल्ली-एनसीआर सहित देश के विभिन्न हिस्सों से वाहन चालकों द्वारा माइलेज में कमी, इंजन के संवेदनशील हिस्सों में जंग लगने, पिकअप घटने और चलती गाड़ियां अचानक बंद होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. ट्रांसपोर्ट से जुड़े कई संगठनों ने इस नीति के व्यावहारिक पहलुओं, पेट्रोल पंपों पर पारदर्शिता की कमी व विशेषकर पुराने वाहनों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से दखल की मांग की है. आखिर इस पूरे विवाद का सच क्या है? क्या वाकई E20 ईंधन से गाड़ियां समय से पहले खराब हो रही हैं, या फिर यह महज तकनीक को न समझ पाने के कारण उपजा एक अस्थायी भ्रम है. इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हम सरकारी आंकड़ों, वैश्विक अनुभवों, परिवहन संघों की दलीलों और ऑटोमोबाइल मैकेनिकल एक्सपर्ट्स के तकनीकी दावों के आधार पर इस विषय के हर छोटे-बड़े पहलू का गहराई से जानेंगे.

मेकैनिकल एक्सपर्ट राजकुमार ने दिए इथेनॉल को लेकर जवाब (ETV Bharat)

क्यों पड़ी भारत को इथेनॉल की जरूरत

इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल (बायोफ्यूल) है, जिसे गन्ने के रस, शीरे, मक्का, टूटे व खराब चावल व अन्य अधिशेष कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की शुरुआत प्रायोगिक तौर पर वर्ष 2001 में हुई थी, जबकि औपचारिक रूप से 'इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल' कार्यक्रम को जनवरी 2003 में लॉन्च किया गया था. इसका प्राथमिक उद्देश्य विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करना व शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना है.

कीमतों का असर आम आदमी की जेब पर

भारत अपनी जरूरत का 85 से 88% कच्चा तेल (Crude Oil) अंतरराष्ट्रीय बाजारों से खरीदता है. इसके लिए देश को हर साल अरबों डॉलर की भारी-भरकम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. वैश्विक स्तर पर होने वाले युद्ध संकट (जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध या मध्य-पूर्व/गाजा में तनाव) के कारण जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं. ऐसे में इसका सीधा आर्थिक झटका भारत की अर्थव्यवस्था व आम आदमी की जेब पर पड़ता है. इसी जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने स्वदेशी ईंधन यानी इथेनॉल का रुख किया.

जानें क्यों है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत
जानें क्यों है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत (ETV Bharat)

लक्ष्य से 5 साल पहले मिली कामयाबी ने चौंकाया

20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बदलाव आम उपभोक्ताओं अचानक थोपा गया इसलिए महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ ही वर्षों में सरकार ने इस अभियान की रफ्तार को अप्रत्याशित रूप से तेज कर दिया. इसके सफरनामे को इस तालिका से समझा जा सकता है. वर्ष 2022 तक देश में औसतन 10% इथेनॉल (E10) मिल रहा था, लेकिन तीन साल के भीतर इस मात्रा को दोगुना करके 20% (E20) कर दिया गया. वहीं 1 अप्रैल, 2026 से इसे पूरे भारत में पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया. इस तेज बदलाव के कारण पुरानी गाड़ियों के मालिकों को न तो अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करने का समय मिला और न ही इसके प्रति जागरूक होने का.

जानें पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के फायदे
जानें पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के फायदे (ETV Bharat GFX)

E20 पेट्रोल को लेकर विवाद की वजह

ईटीवी भारत ने जब दिल्ली में प्रमुख पेट्रोल पंपों पर जाकर वाहन मालिकों और चालकों से बात की, तो उनकी चिंताएं व जमीनी समस्याएं साफ नजर आईं. दिल्ली निवासी कार मालिक इफ्तखार ने अपना कड़वा अनुभव साझा करते हुए कहा, मेरी गाड़ी अब तक 50 हजार किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है. आज तक उसमें कभी कोई तकनीकी खराबी नहीं आई थी. लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं मसूरी घूमने गया, तो रास्ते में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण गाड़ी का इंजन अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गया और गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई. यह दिक्कत मुझे पहली बार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण झेलनी पड़ी.

दाम कम करने की मांग

वहीं, एक अन्य वाहन मालिक चौधरी दीवाकर ने कहा कि 'इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डलवाने से गाड़ियों में छोटी-मोटी समस्याएं तो आ ही रही हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार पेट्रोल में सस्ता इथेनॉल मिला रही है, तो इसका आर्थिक फायदा जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार को इस पेट्रोल की कीमत कम से कम 20 रुपये प्रति लीटर तक सस्ती करनी चाहिए. इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर इसके लिए अलग से फिलिंग नोजल की भी व्यवस्था होनी चाहिए.'

ट्रांसपोर्टर्स पर आर्थिक बोझ की तलवार

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने इस नीति पर बेहद तीखे सवाल उठाते हुए कहा, एक आम आदमी अपनी जिंदगी भर की खून-पसीने की कमाई से गाड़ी खरीदता है, जिससे उसका भावनात्मक व आर्थिक जुड़ाव होता है. आज देश में करोड़ों ऐसी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिन्हें विशुद्ध (पारंपरिक) पेट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है. अब जबरन E20 ईंधन डालने से उनके वाहन की माइलेज तो घटी ही है, साथ ही पिकअप धीमा हो गया है. इतना ही नहीं, इंजन से अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं. सरकार को तुरंत वाहन निर्माताओं, परिवहन संगठनों और स्वतंत्र व निष्पक्ष वैज्ञानिकों की मदद से एक विस्तृत, पारदर्शी वैज्ञानिक अध्ययन कराना चाहिए.

इथेनॉल के सफर पर एक नजर
इथेनॉल के सफर पर एक नजर (ETV Bharat GFX)

बीमा क्लेम खारिज होने का डर

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने इसके एक और बेहद गंभीर कानूनी व व्यावहारिक पहलू की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि 'अगर E20 फ्यूल के इस्तेमाल से अगर किसी कमर्शियल गाड़ी का इंजन पूरी तरह सीज होने या फ्यूल पंप खराब होने जैसे स्थिति सामने आती है तो सबसे बड़ा संकट इंश्योरेंस (बीमा) क्लेम को लेकर खड़ा होता है. कई बीमा कंपनियां तकनीकी खराबी या ईंधन जनित नुकसान का हवाला देकर क्लेम को सीधे खारिज कर रही हैं. अगर यह व्यवस्था लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर थोपी गई तो गाड़ियां बीच रास्ते में खराब होंगी, माल की आपूर्ति बाधित होगी और छोटे ट्रांसपोर्टर्स पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे.'

मैकेनिकल एक्सपर्ट ने बताया, क्या कहता है तकनीकी विज्ञान?

इस पूरे विवाद, दावों व आशंकाओं के पीछे छिपे तकनीकी सच को जानने के लिए ईटीवी भारत ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र के वरिष्ठ मैकेनिकल एक्सपर्ट राजकुमार से बातचीत की. उन्होंने इंजन की बनावट और इथेनॉल के रासायनिक व्यवहार के आधार पर पूरी स्थिति को बेहद सरल शब्दों में स्पष्ट किया.

मेकैनिकल एक्सपर्ट ने बताया यह प्रयोग नया नहीं
मेकैनिकल एक्सपर्ट ने बताया यह प्रयोग नया नहीं (ETV Bharat GFX)

BS6 गाड़ियां पूरी तरह सुरक्षित

मैकेनिकल एक्सपर्ट राजकुमार ने बताया कि जो गाड़ियां अप्रैल 2020 के बाद निर्मित हुई हैं (BS6 फेज-2 गाड़ियां), वे पूरी तरह से E20 मानकों के अनुरूप ही बनाई गई हैं. कार निर्माता कंपनियों ने इनके इंजन ब्लॉक, फ्यूल इंजेक्टर्स, पिस्टन व वॉल्व को इस तरह से अपग्रेड किया है कि इथेनॉल उनके मटेरियल को नुकसान न पहुंचा सके.

माइलेज व परफॉर्मेंस पर असर

उन्होंने बताया कि इन गाड़ियों में इथेनॉल के कारण परफॉर्मेंस पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है. विशुद्ध पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता थोड़ी कम होती है, जिसके कारण BS6 गाड़ियों के माइलेज में केवल 3 से 3.5% की ही मामूली गिरावट आती है, जिसे सामान्य ड्राइविंग में महसूस भी नहीं किया जा सकता है.

मेकैनिकल एक्सपर्ट ने बताया क्यों लगता है फ्यूल टैंक में जंग
मेकैनिकल एक्सपर्ट ने बताया क्यों लगता है फ्यूल टैंक में जंग (ETV Bharat GFX)

BS4 व पुरानी गाड़ियों के साथ आ रहीं तकनीकी समस्याएं

राजकुमार ने बताया कि E20 पेट्रोल के प्रयोग से असली समस्या उन गाड़ियों के साथ है जो साल 2020 से पहले की बनी हुई हैं (BS4 या BS3 मानक की गाड़िया), क्योंकि ये गाड़ियां तकनीकी रूप से सिर्फ सामान्य पेट्रोल के लिए डिजाइन की गई थीं. जब इन पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जाता है, तो इंजन इसे पूरी तरह से दहन नहीं कर पाता है. इसके चलते माइलेज में 8 से 10% तक की भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है.

पिकअप व इंजन की उम्र

इन गाड़ियों में पिकअप की कमी व इंजन लैग की समस्या साफ देखी जा रही है. हालांकि इसका कोई दीर्घकालिक वैज्ञानिक डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन लगातार E20 इस्तेमाल करने से इन पुरानी गाड़ियों के इंजन की कार्यक्षमता व उम्र काफी हद तक कम हो जाएगी. हालांकि ऑटोमोबाइल कंपनियां इनके इंजन कंट्रोल यूनिट को सॉफ्टवेयर के जरिए अपडेट करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन पुरानी बनावट के कारण इसमें अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली है

इथेनॉल की प्रकृति और जंग लगने की समस्या

एक्सपर्ट राजकुमार ने बताया कि इथेनॉल की सबसे बड़ी कमजोरी उसका हाइग्रोस्कोपिक होना है, यानी ये वातावरण से नमी (पानी) को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है. यही कारण है कि गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में जंग लगने की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है.

कम चलने वाले वाहनों को बड़ा खतरा

राजकुमार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में आधा टैंक या फुल टैंक पेट्रोल डलवाता है और उसकी गाड़ी का इस्तेमाल बहुत कम है (जैसे गाड़ी महीने भर तक खड़ी रहती है), तो टैंक के अंदर मौजूद इथेनॉल हवा की नमी को सोख लेता है. इसके कारण पेट्रोल व पानी का 'फेज सेपरेशन' हो जाता है, यानी कि पानी व इथेनॉल का मिश्रण टैंक की तली में बैठ जाता है.

इस रासायनिक बदलाव के कारण गाड़ी के लोहे या स्टील के फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन्स और बारीक फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर बहुत तेजी से जंग लगना शुरू हो जाता है. BS6 गाड़ियां अपनी आधुनिक कोटिंग के कारण इसे कुछ हद तक संभाल लेती हैं, लेकिन BS4 व पुरानी गाड़ियों के रबर पाइप गलने लगते हैं, प्लास्टिक पार्ट्स कमजोर होते हैं और मेटल पार्ट्स में जंग लग जाता है, जिससे इंजन चोक हो जाता है.

एक्सपर्ट की सलाह- अपने वाहन को कैसे बचाएं?

चाहे आपके पास आधुनिक BS6 गाड़ी हो या विशेषकर पुरानी BS4 गाड़ी, मैकेनिकल एक्सपर्ट राजकुमार जी ने जंग व इंजन की खराबी से बचने के लिए कुछ बेहद सरल और बेहद कारगर व्यावहारिक सुझाव दिए-

ईंधन का लगातार रिप्लेसमेंट (रीसायकल) करें

गाड़ी के टैंक में एक साथ बहुत ज्यादा पेट्रोल (जैसे फुल टैंक) कभी न डलवाएं, खासकर तब जब गाड़ी का इस्तेमाल कम हो. कोशिश करें कि टैंक में उतना ही पेट्रोल डलवाएं, जितना गाड़ी को चलाया जाना है ताकि जिससे वह 3 से 4 दिन या अधिकतम एक हफ्ते के भीतर पूरी तरह खत्म हो जाए.

टैंक में जमा न होने दें पेट्रोल

पेट्रोल को 15-20 दिन या महीने भर तक टैंक के अंदर स्थिर न रहने दें. जब आप बार-बार नया पेट्रोल डलवाएंगे, तो ईंधन लगातार रीसायकल होता रहेगा, जिससे टैंक के भीतर नमी जमा नहीं हो पाएगी व जंग लगने का खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.

कई देशों में साथ मिलते हैं E10, E20 व E85 पेट्रोल
कई देशों में साथ मिलते हैं E10, E20 व E85 पेट्रोल (GettyImages)

ब्राजील इथेनॉल की वैश्विक राजधानी

राजकुमार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना कोई नया व अनोखा प्रयोग नहीं है. दुनिया के कई बड़े व विकसित देश पिछले कई दशकों से इसका बेहद सफल इस्तेमाल कर रहे हैं. उनके अनुभवों से भारत बहुत कुछ सीख रहा है. ब्राजील पिछले 40-50 वर्षों से इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रहा है. वहां सामान्य पेट्रोल में न्यूनतम 27.5% इथेनॉल (E27) मिलाना कानूनी रूप से अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त वहां के पेट्रोल पंपों पर 100% शुद्ध इथेनॉल (E100) भी आसानी से मिलता है.

नहींं पड़ता आर्थिक बोझ

ब्राजील में बिकने वाली 80% से अधिक हल्की गाड़ियां 'फ्लेक्स-फ्यूल' (Flex-Fuel) तकनीक पर आधारित हैं, जिनके इंजन के पुर्जे इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वे बिना किसी खराबी के शून्य से लेकर 100% तक किसी भी इथेनॉल मिश्रण पर आसानी से चल सकते हैं. चूंकि वहां इथेनॉल की कीमत पेट्रोल से काफी कम है, इसलिए वहां के उपभोक्ताओं पर इसका कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है. अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे- यूके, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन में E10 पेट्रोल प्राथमिक ईंधन बन चुका है. वहीं, एशियाई देशों में थाईलैंड (जहां E10, E20 व E85 तीनों मिलते हैं), फिलीपींस व वियतनाम जैसे देश भी पर्यावरण सुधार के लिए इथेनॉल का तेजी से इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं.

इथेनॉल के प्रयोग से आर्थिक और पर्यावरणीय कामयाबी

तमाम विवादों, परिवहन संघों के विरोध व पुरानी गाड़ियों की तकनीकी दिक्कतों के बावजूद भारत को आर्थिक व पर्यावरणीय मोर्चे पर बहुत बड़ा और अभूतपूर्व फायदा हुआ है. पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण से कच्चे तेल के आयात में भारी गिरावट से आर्थिक बचत हो रही है. केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, साल 2014 से लेकर अब तक भारत ने लगभग 310 लाख मीट्रिक टन विदेशी कच्चे तेल की जगह देश में ही बने स्वदेशी इथेनॉल का इस्तेमाल किया है. इस एक साल में करीब 43,000 करोड़ रुपये (5 बिलियन) मूल्य के तेल आयात में कमी आने का अनुमान है. अब तक कुल मिलाकर 1,70,560 करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम विदेशी मुद्रा विदेश जाने से बची है.

ब्राजील में पेट्रोल पंपों पर आसानी से उपलब्ध है 100% इथेनॉल
ब्राजील में पेट्रोल पंपों पर आसानी से उपलब्ध है 100% इथेनॉल (GettyImages)

CO2 में आई भारी कमी

ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के इस दौर में E20 ईंधन भारत के लिए बड़ा कदम साबित हो रहा है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इथेनॉल, मिलाने से कार्बन डाईऑक्साइड (CO2) के उत्सर्जन में बहुत भारी कमी आई है. इथेनॉल के पर्योग से देश में अब तक देश में 869 लाख मीट्रिक टन (86.9 MMT) ग्रीनहाउस गैसों (CO2) का उत्सर्जन कम किया गया है. 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग देश भर में पूरी तरह लागू हो जाने से हर साल होने वाले कार्बन उत्सर्जन में सीधे 21.04 लाख मीट्रिक टन की कमी आने का अनुमान है.

बिना इथेनॉल का पेट्रोल 168 रुपये लीटर

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी निश्चल सिंघानिया ने बताया, दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर अब केवल E20 पेट्रोल ही मुख्य ईंधन के रूप में उपलब्ध है. सिर्फ 100-ऑक्टेन वाले प्रीमियम पेट्रोल (जैसे इंडियन ऑयल का XP100, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का Power 100, भारत पेट्रोलियम का स्पीड-100) ही वर्तमान में पूरी तरह से इथेनॉल-मुक्त हैं. लेकिन इनकी कीमत आम पेट्रोल से काफी ज्यादा होने के कारण वे आम आदमी के बजट से बाहर हैं. इथेनॉल-मुक्त ये पेट्रोल 167 से 168 रुपये प्रति लीटर है और यह सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध भी नहीं है.

नोजल पर लिखें ईंधन का प्रकार

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों की मांग है कि सरकार को सभी पेट्रोल पंपों पर सख्त निर्देश देने चाहिए कि वे अपने प्रत्येक नोजल पर बड़े व स्पष्ट अक्षरों में ईंधन का प्रकार (जैसे E20 या सामान्य प्रीमियम) जरूर लिखें, डिससे उपभोक्ताओं को अनजाने में गलत ईंधन भरवाने से बचाया जा सके.

भविष्य में फलेक्स-फ्यूल की तैयारी

20 प्रतिशत इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का लक्ष्य समय से पहले पूरा होने के बाद अब भारत सरकार भविष्य में इस आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब E85 (85% इथेनॉल) पर चलने वाले वाहनों के लिए कड़े तकनीकी मानक तैयार कर लिए हैं. ऑटोमोबाइल कंपनियां अब फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स के लिए ऐसे इंजन बना रही हैं जो पूरी तरह इथेनॉल पर चलेंगे. हालांकि अभी देश में बहुत कम फ्लेक्स-फ्यूल वाहन रजिस्टर हैं.

पुरानी गाड़ियों की तकनीकी सीमाएं हैं वज

दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त व विशेषज्ञ अनिल छिकारा का कहना है कि इथेनॉल के साथ-साथ भारत को अपनी निर्भरता केवल एक ईंधन पर रखने के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV), मजबूत हाइब्रिड तकनीक और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अन्य वैकल्पिक और पर्यावरण-अनुकूल स्रोतों के विकास की रफ्तार को भी तेज रखना होगा. इथेनॉल (E20) पेट्रोल को लेकर देश में छिड़ी ये बहस पूरी तरह से गलत या अफवाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुरानी गाड़ियों की तकनीकी सीमाएं व इथेनॉल का रासायनिक स्वभाव मुख्य वजह है.

यह समय की मांग

आधुनिक BS6 गाड़ियों के लिए यह ईंधन सुरक्षित है, जबकि पुरानी (BS4) गाड़ियों के मालिकों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. देश की आर्थिक संप्रभुता, अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत व आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा देने के लिए यह कड़ा, लेकिन दूरगामी कदम आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है. ब्राजील जैसे देश जो 100% इथेनॉल से वाहन चला रहे हैं उनसे सीखने की जरूरत है. यही समय की मांग है.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

E20 पेट्रोल को लेकर विवाद
IS E20 PETROL DOWNGRADE MILLAGE
DOES E20 FUEL DAMAGE ENGINES
DOES E20 FUEL VOID VEHICLE WARRANTY
CONTROVERSY OVER E20 PETROL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.