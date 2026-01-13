ETV Bharat / bharat

अंकिता भंडारी मर्डर केस: CBI जांच की मंजूरी पर लगा डाले 'बधाई' के पोस्टर, विवाद ने पकड़ा तूल

परिवार का पत्र और आंदोलन जारी: इस पूरे घटनाक्रम के बीच पीड़ित परिवार की ओर से दिया गया पत्र भी चर्चा का हिस्सा बन गया. परिवार ने स्पष्ट तौर पर अपनी शंकाएं जाहिर की थी. इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि सरकार के फैसले के बावजूद जनाक्रोश कम नहीं हुआ है. प्रदेश के कई हिस्सों में अब भी लोग सड़कों पर हैं.

विपक्ष ने आरोप लगाया कि यही बात सरकार की नीयत पर शक पैदा कर रही है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस पूरे मामले में कुछ और खेल खेलना चाहती है. कांग्रेस और अन्य संगठनों का कहना है कि परिवार को दरकिनार कर कहीं न कहीं जांच की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने कथित वीआईपी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था. जबकि, ऐसा ही पत्र अंकिता के पिता की तरफ से भी दिया गया. अब विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने पूछा कि जब सरकार को आखिरकार सीबीआई जांच की संस्तुति देनी ही थी और परिवार की बात मानकर मामला केंद्र को भेजना ही था तो फिर अनिल जोशी के पत्र को क्यों मुकदमे का आधार बनाया जा रहा है? अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ी.

अनिल जोशी का मुकदमा और हंगामा: सीबीआई जांच की घोषणा के तत्काल बाद ही एक नया विवाद खड़ा हो गया. अभी तक इस मामले में दूर-दूर तक जिनका कोई सरोकार नहीं था, उनके पत्र पर अचानक मुकदमा दर्ज करना भी मुसीबत बन गया. दरअसल, पर्यावरणविद् पद्मश्री अनिल जोशी ने अचानक देहरादून पुलिस को एक पत्र लिख दिया. जिसमें उन्होंने कहा था कि अंकिता भंडारी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

उत्तराखंड में लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए. ताकि, अंकिता को न्याय मिल सके. ऐसे में प्रदेशभर में आंदोलन हुए. सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार पर दबाव लगातार बढ़ गया. आखिरकार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी. जिससे ये माना जा रहा था कि अब मामला कुछ हद तक शांत होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. विपक्ष के कुछ सवाल अब सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद भी राज्य में तैर रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड तीन साल बाद एक बार फिर से सियासी और सामाजिक उबाल का केंद्र बना हुआ है. विपक्ष, सामाजिक संगठनों और पीड़ित परिवार की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति तो दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. उल्टा एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जो सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. जो विपक्ष को हमला करने का नया मौका दे रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि क्या है ताजा घटनाक्रम, जिस पर लेकर फिर से विवाद हो गया है.

कांग्रेस, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा समेत कई सामाजिक संगठन सरकार के फैसले पर इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में होगी या नहीं. यही मांग पहले दिन से आंदोलनकारियों की रही है. कांग्रेस भी लगातार इस मांग को उठा रही है.

पोस्टर विवाद से बढ़ी सरकार की परेशानी: मामला शांत होने की कगार पर ही था कि देहरादून में एक और विवाद खड़ा हो गया. शहर के कई इलाकों में बीजेपी नेताओं की ओर से ऐसे पोस्टर लगाए गए, जिनमें मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए कहा गया कि उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश कर जनभावनाओं का सम्मान किया है.

इन पोस्टरों में सरकार और संगठन को भी बधाई दी गई, लेकिन यही बधाई सरकार के लिए नई मुसीबत बन गई. कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों ने इसे बेहद असंवेदनशील करार दिया. उनका कहना है कि एक हत्या जैसे गंभीर और संवेदनशील मामले पर इस तरह की वाहवाही करना पूरी तरह गलत है.

बीजेपी की तरफ से लगाया गया पोस्टर (फोटो सोर्स- Mohit Dimri)

गणेश गोदियाल और हरीश रावत का हमला: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उनका कहना था कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेटी अंकिता की हत्या पर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ मची हुई है. उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार यह स्पष्ट नहीं करती कि जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होगी, तब तक कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहेगी.

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार ने भले ही सीबीआई जांच की बात मान ली हो, लेकिन पूरा मामला अभी भी अधूरा है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनिल जोशी के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं लिखी जा रही है? प्रदेश में सरकार के प्रति जो अविश्वास का माहौल बन रहा है, वो ये दर्शाता है कि सरकार जनभावनाओं के लिए नहीं बल्कि, अपनी सत्ता बचाने के लिए फैसले ले रही है.

सरकार का पक्ष, 24 घंटे में भेजा पत्र: उधर, सरकार की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई है. सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच की संस्तुति पूरी गंभीरता से की गई है. 24 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र भेज दिया गया है. यह पत्र गृह सचिव शैलेश बगौली के माध्यम से भेजा गया है.

केंद्र सरकार को भेज पत्र को लेकर कहा गया है कि इस मामले में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच बेहद जरूरी है. सरकार का दावा है कि वो इस पूरे मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करेगी और सच्चाई सामने लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जो मांग थी, उसे मान लिया गया है और परिवार भी इस फैसले से संतुष्ट हैं. इसके बावजूद कांग्रेस लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रही है.

महेंद्र भट्ट ने ये भी कहा कि अब बीजेपी कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचारों को जनता के बीच लेकर जाएगी और बताएगी कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश में किस तरह के घोटाले हुए. कुल मिलाकर अंकित भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मंजूरी के बाद भी उत्तराखंड की राजनीति गरमाई हुई है. सरकार के फैसले के बावजूद अविश्वास सवाल और विरोध कम नहीं हो रहे हैं. जब तक जांच प्रक्रिया को लेकर पूरी पारदर्शिता और स्पष्टता सामने नहीं आती, तब तक यह मामला सरकार का पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा.

