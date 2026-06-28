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तमिलनाडु के सीएम ने अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर को बनाया 'स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, बढ़ा विवाद

वह कर्नाटक से ताल्लुकात रखते हैं. आरोप है कि सीएम ने ऐसा कांग्रेस के दबाव में किया.

Tamil Nadu CM
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (TN DIPR)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 28, 2026 at 4:31 PM IST

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चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के एक फैसले पर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है. उन्होंने अपनी फिल्म "जननायकन" के प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण को दिल्ली में स्पेशल रेप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है. भाजपा, सीपीएम और अन्य दलों ने इस फैसले की आलोचना की है.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से दिल्ली में राज्य सरकार के विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है. पार्टी के राज्य सचिव एम. वीरपांडियन ने रविवार को इस मामले पर एक बयान जारी किया.

उन्होंने कहा, "ऐसी खबरें आई हैं कि बेंगलुरु के एक व्यवसायी वेंकट के नारायण, जिनका कर्नाटक में राजनीतिक प्रभाव है, उन्हें दिल्ली में तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है. इस नियुक्ति ने तमिलनाडु में बहस छेड़ दी है और इसकी कड़ी आलोचना हो रही है."

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वेंकट के. नारायण, तमिलनाडु सरकार ने इन्हें स्पेशल रेप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है. (ETV Bharat)

सीपीएम नेता ने कहा, "जनता ऐसे व्यक्ति को दिल्ली में राज्य के विशेष प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं करेगी जिसे तमिलनाडु के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य के साथ-साथ इसकी कला, साहित्य और संस्कृति की समझ न हो. इसलिए, सीपीआई की तमिलनाडु राज्य कार्यकारी समिति मुख्यमंत्री से अनुरोध करती है कि वे इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करें और किसी उपयुक्त प्रतिनिधि का चयन करें."

इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने दो दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली में अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में के. वेंकट नारायण की नियुक्ति की घोषणा की थी. सरकारी आदेश में कहा गया था, "के. वेंकट नारायण को दिल्ली में तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है. वे कार्यभार संभालने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अस्थायी पद पर रहेंगे. इस नियुक्ति की शर्तें और नियम अलग से जारी किए जाएंगे."

तमिलनाडु सरकार के इस फैसले पर डीएमके सांसद ए. राजा, BJP के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और 'नाम तमिलर काची' के नेता सीमन ने कड़ी निंदा व्यक्त की थी.

चार्टर्ड अकाउंटेंट और विधि स्नातक वेंकट नारायण बेंगलुरु स्थित ‘केवीएन प्रोडक्शंस’ के संस्थापक हैं.

नारायण, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फिल्म ‘जननायक’ के निर्माता भी हैं.

यह फिल्म प्रमाणन संबंधी मुद्दों के कारण अब तक रिलीज नहीं हो सकी है.

भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नैनार नागेन्द्रन ने इस नियुक्ति पर हैरानी जताते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने तमिलनाडु के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है, जिसे तमिल भाषा का ज्ञान तक नहीं है.

नागेन्द्रन ने ‘एक्स’ पर कहा, “जिस व्यक्ति का तमिलनाडु से कोई संबंध नहीं है, उसे केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच सेतु की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है? जो व्यक्ति हमारी मातृभाषा तमिल और हमारी तमिल संस्कृति को पूरी तरह नहीं जानता, वह दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की सोच व राज्य सरकार की आवाज को कैसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है ?”

उन्होंने नारायण की नियुक्ति पर सवाल उठाया, “क्या उन्हें यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि वह मुख्यमंत्री अभिनीत फिल्म के निर्माता हैं या फिर इसके पीछे कांग्रेस का दबाव है?”

सरकार के फ़ैसले पर हैरानी जताते हुए द्रमुक नेता तिरुची शिवा ने कहा कि सवाल यह उठता है कि क्या नारायणन मेकादातु बांध के मुद्दे पर तमिलनाडु के पक्ष में खड़े होंगे, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे और आवाज उठाएंगे.

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