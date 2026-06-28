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तमिलनाडु के सीएम ने अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर को बनाया 'स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, बढ़ा विवाद

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के एक फैसले पर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है. उन्होंने अपनी फिल्म "जननायकन" के प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण को दिल्ली में स्पेशल रेप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है. भाजपा, सीपीएम और अन्य दलों ने इस फैसले की आलोचना की है.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से दिल्ली में राज्य सरकार के विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है. पार्टी के राज्य सचिव एम. वीरपांडियन ने रविवार को इस मामले पर एक बयान जारी किया.

उन्होंने कहा, "ऐसी खबरें आई हैं कि बेंगलुरु के एक व्यवसायी वेंकट के नारायण, जिनका कर्नाटक में राजनीतिक प्रभाव है, उन्हें दिल्ली में तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है. इस नियुक्ति ने तमिलनाडु में बहस छेड़ दी है और इसकी कड़ी आलोचना हो रही है."

वेंकट के. नारायण, तमिलनाडु सरकार ने इन्हें स्पेशल रेप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है. (ETV Bharat)

सीपीएम नेता ने कहा, "जनता ऐसे व्यक्ति को दिल्ली में राज्य के विशेष प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं करेगी जिसे तमिलनाडु के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य के साथ-साथ इसकी कला, साहित्य और संस्कृति की समझ न हो. इसलिए, सीपीआई की तमिलनाडु राज्य कार्यकारी समिति मुख्यमंत्री से अनुरोध करती है कि वे इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करें और किसी उपयुक्त प्रतिनिधि का चयन करें."

इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने दो दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली में अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में के. वेंकट नारायण की नियुक्ति की घोषणा की थी. सरकारी आदेश में कहा गया था, "के. वेंकट नारायण को दिल्ली में तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है. वे कार्यभार संभालने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अस्थायी पद पर रहेंगे. इस नियुक्ति की शर्तें और नियम अलग से जारी किए जाएंगे."

तमिलनाडु सरकार के इस फैसले पर डीएमके सांसद ए. राजा, BJP के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और 'नाम तमिलर काची' के नेता सीमन ने कड़ी निंदा व्यक्त की थी.