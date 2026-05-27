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बकरीद पर परीक्षा कराने के फैसले पर उठा विवाद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने DU वीसी से की तारीख बदलने की मांग

''बकरीद केवल एक त्योहार नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा अहम अवसर है.''- AIMPLB

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 5:40 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में बकरीद (ईद-उल-अजहा) के दिन परीक्षाएं आयोजित किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगश सिंह को पत्र लिखकर 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है. बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक त्योहार के दिन परीक्षा आयोजित होने से बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि 28 मई 2026 को स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कई विषयों की परीक्षाएं निर्धारित हैं. उसी दिन ईद-उल-अजहा का त्योहार भी मनाया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि इन परीक्षाओं में लगभग 1.5 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में छात्रों को ईद की नमाज और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने में कठिनाई हो सकती है.

विश्वविद्यालय प्रशासन से ये अपील

AIMPLB ने कहा कि बकरीद केवल एक त्योहार नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा अहम अवसर है. परीक्षा की वजह से कई छात्रों को त्योहार और शिक्षा के बीच चुनाव करने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. पत्र में विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की गई है कि छात्रों की भावनाओं और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को किसी अन्य सुविधाजनक तारीख पर आयोजित किया जाए.

विश्वविद्यालय से सहानुभूतिपूर्ण निर्णय की उम्मीद

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पत्र में कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन इस अनुरोध पर संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ विचार करेगा और छात्रों के हित में आवश्यक कदम उठाएगा.

पहले भी छात्र संगठनों ने जताया था विरोध

बता दें कि इस मुद्दे को लेकर इससे पहले भी छात्र संगठन AISA ने विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले का विरोध किया था. छात्र संगठन का कहना है कि जब विश्वविद्यालय ने स्वयं बकरीद को राजपत्रित अवकाश घोषित किया है, तब उसी दिन परीक्षाएं आयोजित करना छात्रों के साथ अन्याय है. अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हस्तक्षेप किया है. छात्रों की निगाहें फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है.

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