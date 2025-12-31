ETV Bharat / bharat

कुत्तों की निगरानी के लिए टीचर्स की लगी ड्यूटी, आदेश जारी होते ही खड़ा हो गया बखेड़ा

कैथल : हरियाणा के कैथल में कुत्तों की निगरानी के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के फैसले पर सवाल पूछे जा रहे हैं. कैथल जिले में जहां शिक्षक इस आदेश का विरोध कर रहे हैं तो AAP नेता अनुराग ढांडा ने पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है.

"बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम": कैथल जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार का कहना है कि जिला उपायुक्त के निर्देश पर स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एक टीचर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसकी ज़िम्मेदारी स्कूल परिसर में कुत्तों की रोकथाम के लिए होगी. ये ड्यूटी टीचर को नीचा दिखाना के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है.

कुत्तों की निगरानी के लिए टीचर्स की लगी ड्यूटी (Etv Bharat)

कैथल में शिक्षकों का धरना : वहीं कैथल जिले में अध्यापक इस आदेश का विरोध करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं. वे कह रहे हैं कि सरकार ने इस संबंध में गलत फैसला लिया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बयान जारी कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कैथल में शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं और खुलकर कह रहे हैं कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए हैं, न कि कुत्तों और जानवरों की निगरानी के लिए. स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक अध्यापकों पर ये जिम्मेदारी डालना सरकार की शिक्षा विरोधी सोच को उजागर करता है.

"अध्यापकों के सम्मान की कोई चिंता नहीं" : अनुराग ढांडा ने कहा कि ऐसे फैसले ये दिखाते हैं कि भाजपा को न तो शिक्षा की चिंता है और न ही अध्यापकों के सम्मान की. हरियाणा में पहले से ही शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, लेकिन सरकार उसे सुधारने के बजाय शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों में झोंक रही है. सरकारी आंकड़े खुद सच्चाई बयान करते हैं. हरियाणा में करीब 14 हजार सरकारी स्कूल हैं, जबकि राज्य में 30 हजार से ज्यादा शिक्षक पद खाली पड़े हैं. लगभग 85 से 90 प्रतिशत स्कूल बिना स्थायी हेडमास्टर के चल रहे हैं. कई स्कूलों में मे 400 से 500 बच्चों पर केवल एक शिक्षक है. इसके बावजूद कैथल जिला शिक्षा अधिकारी के 24 दिसंबर 2025 के आदेश में हर स्कूल में आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बना दिया गया. उन्होंने कहा कि मामला केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है. रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी में भी 24 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर प्रोफेसरों को परिसर में आवारा कुत्तों की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी गई. साफ है कि भाजपा सरकार ने शिक्षा संस्थानों को पढ़ाई के केंद्र के बजाय प्रशासनिक और निगरानी का अड्डा बना दिया है.