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छतरपुर में दलित को घोड़ी पर चढ़ा देख आग बबूला हुए दबंग, पुलिस सुरक्षा में पूरी हुई रस्म

छतरपुर के बौड़ा गांव में दबंगों द्वारा दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने का विरोध करने और परिजनों को धमकाने के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.

Chhatarpur Dalit groom Controversy
दलित को घोड़े पर बारात निकालने पुलिस सुरक्षा मिली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 11:07 PM IST

2 Min Read
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छतरपुर: छतरपुर जिले में सामाजिक भेदभाव की खबरें बराबर सुनने को मिलती हैं. ऐसा ही एक और मामला फिर सामने आया है. यहां एक दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ा देख कर गांव के कुछ तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने उसके घोड़े पर बैठने का विरोध किया और रस्म रोकने की कोशिश की. हालांकि, समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई और कड़ी सुरक्षा के बीच यह परंपरा संपन्न कराई गई. पुलिस सुरक्षा में शादी के कार्यक्रम संपन्न हुए.

छतरपुर जिले के ईशानगर थाना इलाके का मामला

मामला छतरपुर जिले के ईशानगर थाना इलाके के ग्राम बौड़ा का है. जहां शुक्रवार को उमराव अहिरवार के पुत्र अजय अहिरवार की बारात रवाना होने से पहले गांव में परंपरागत राछ निकाली जा रही थी. शादी के नेक, दस्तूर चल रहे थे.

Chhatarpur Dalit groom Controversy
दलित को घोड़े पर बारात निकालने पुलिस सुरक्षा मिली (ETV Bharat)

इसी दौरान दूल्हे को घोड़े पर बैठा देखकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और विरोध शुरू कर दिया. उन्होंने दूल्हे और उसके परिजनों को धमकी दी. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल तत्काल गांव में पहुंचा और स्थिति को काबू में किया. किसी अनहोनी की आशंका में गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई और वहां पुलिस बल को तैनात कर दिया गया.

Chhatarpur Dalit groom Controversy
दलित को घोड़े पर बारात निकालने पुलिस सुरक्षा मिली (ETV Bharat)

कड़ी पुलिस सुरक्षा में पूरे हुए शादी के कार्यक्रम

वहीं दूल्हे के पिता उमराव अहिरवार ने बताया जब मेरे बेटे की गाँव मे राछ घूम रही थी. शादी के नेक चल रहे थे... बेटा घोड़ी पर चढ़ा था उसी दौरान गाँव के कुछ दबंगो ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. मैंने हाथ-पैर जोड़े वे फिर भी नहीं माने तो हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस सुरक्षा में शादी के कार्यक्रम पूरे हुए. उन्होंने कहा कि हमें अभी भी खतरा महसूस हो रहा है. मैंने गाँव के दबंगो की शिकायत की है, अगर मुझे कुछ होता है तो वही लोग जिम्मेदार होंगे.

मामले में जब ईशानगर टीआई मनोज गोयल ने कहा, मुझे सूचना मिली थी कुछ लोग दूल्हे को घोड़े पर बैठने को लेकर आपत्ति जता रहे हैं. तत्काल मौके पर जाकर ये रस्म पूरी करवाई गई. जो विरोध कर रहे थे उनकी पहचान की जा रही है.

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