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ओडिशा: सरकारी स्कूल में तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पर विवाद, सरपंच ने की एक्टिंग, कार्रवाई की मांग

ओडिशा: सरकारी स्कूल में तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पर विवाद, सरपंच ने की एक्टिंग, कार्रवाई की मांग ( ETV Bharat )

परलाखेमुंडी (ओडिशा): गजपति जिले के काशीनगर ब्लॉक के सिंगीपुर सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल में एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पर विवाद हो गया है. फिल्म में एक्टिंग करने वाले सरपंच खुद वीडियो पोस्ट करने के बाद चर्चा में आ गए हैं. सवाल उठ रहे हैं कि तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए एक सरकारी शैक्षणिक संस्थान का इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी और किन नियमों के तहत दी गई. जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि फिल्म की शूटिंग के लिए स्कूल का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है, और जरूरी कार्रवाई करने के लिए जांच की जाएगी.

सिंगीपुर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल गजपति जिले के काशीनगर ब्लॉक में के. सीतापुर पंचायत में है. स्कूल में शूट की गई शॉर्ट फिल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है. स्थानीय सरपंच कालीपीली तेजा ने फिल्म में एक रोल किया है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करने के बाद वीडियो को लेकर बहस छिड़ गई.

राजानीतिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है. स्थानीय बीजेपी नेता जगन्नाथ महापात्रा ने कहा, "तेजा सरपंच हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नियमों की अच्छी जानकारी है. अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर ऐसा करना बहुत निंदनीय है."

लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि उन्हें स्कूल की चाबियां किसने दीं. लोगों ने उचित जांच और सरपंच और हेडमिस्ट्रेस दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. ऐसे समय में जब ओडिया भाषा, साहित्य और ओडिया पहचान को प्राथमिकता दी जा रही है, एक सरकारी स्कूल के कैंपस में तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग ने और भी चिंताएं पैदा कर दी हैं.