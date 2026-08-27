ओडिशा: सरकारी स्कूल में तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पर विवाद, सरपंच ने की एक्टिंग, कार्रवाई की मांग
गजपति जिले में सरकारी स्कूल में तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग की घटना की राजानीतिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने निंदा की है.
Published : August 27, 2026 at 4:36 PM IST
परलाखेमुंडी (ओडिशा): गजपति जिले के काशीनगर ब्लॉक के सिंगीपुर सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल में एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग पर विवाद हो गया है. फिल्म में एक्टिंग करने वाले सरपंच खुद वीडियो पोस्ट करने के बाद चर्चा में आ गए हैं. सवाल उठ रहे हैं कि तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए एक सरकारी शैक्षणिक संस्थान का इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी और किन नियमों के तहत दी गई. जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि फिल्म की शूटिंग के लिए स्कूल का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है, और जरूरी कार्रवाई करने के लिए जांच की जाएगी.
सिंगीपुर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल गजपति जिले के काशीनगर ब्लॉक में के. सीतापुर पंचायत में है. स्कूल में शूट की गई शॉर्ट फिल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है. स्थानीय सरपंच कालीपीली तेजा ने फिल्म में एक रोल किया है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करने के बाद वीडियो को लेकर बहस छिड़ गई.
राजानीतिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है. स्थानीय बीजेपी नेता जगन्नाथ महापात्रा ने कहा, "तेजा सरपंच हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नियमों की अच्छी जानकारी है. अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जानबूझकर ऐसा करना बहुत निंदनीय है."
लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि उन्हें स्कूल की चाबियां किसने दीं. लोगों ने उचित जांच और सरपंच और हेडमिस्ट्रेस दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. ऐसे समय में जब ओडिया भाषा, साहित्य और ओडिया पहचान को प्राथमिकता दी जा रही है, एक सरकारी स्कूल के कैंपस में तेलुगु शॉर्ट फिल्म की शूटिंग ने और भी चिंताएं पैदा कर दी हैं.
दूसरी तरफ, सरपंच कालीपीली तेजा ने सफाई देते हुए कहा, "यह कोई शॉर्ट फिल्म की शूटिंग नहीं थी. यह ULLAS स्कीम के तहत एक जागरुकता कार्यक्रम था. क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, इसलिए यह प्रोग्राम उनमें जागरुकता बढ़ाने के लिए बनाया गया."
चाबी के बारे में हेडमिस्ट्रेस ने बताया, 'सरपंच ने ULLAS से जुड़ी एक मीटिंग करने के लिए चाबियां मांगी थीं और थोड़ी देर बाद लौटा दीं. उन्होंने मुझे फिल्म शूट के बारे में कुछ नहीं बताया. अगले दिन CRC से पता चलने पर मैंने सरपंच से पूछा. क्योंकि मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मुझे इन बातों की जानकारी नहीं थी. पूछने पर सरपंच ने बताया कि उन्होंने जागरुकता के लिए कुछ वीडियो क्लिप बनाए हैं. मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं."
इस मुद्दे पर, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. मायाधर साहू ने कहा, "विभाग जांच शुरू करेगा. अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो नियमों के मुताबिक इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जांच से पता चलेगा कि शूटिंग के लिए इजाजत दी गई थी या नहीं, और उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी."
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