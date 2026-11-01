Explainer: दस साल के लंबे इंतजार के बाद हुआ JTET Exam, आखिर किन विवादों के कारण अटकी थी परीक्षा, अभ्यर्थियों को कितनी उम्मीदें?
(JTET Exam) लंबे विवाद और दस साल के इंतजार के बाद जेटेट परीक्षा हुई. इस परीक्षा से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 1, 2026 at 11:23 AM IST
रांची: झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए 1 नवंबर का दिन महत्वपूर्ण है. करीब दस साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) का आयोजन हो रहा है. रविवार को राज्य के 986 केंद्रों पर और राजधानी रांची के 101 केंद्रों पर भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं. पहली पाली में कक्षा एक से पांचवीं और दूसरी पाली में कक्षा छह से आठवीं तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.
परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाने के लिए सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं. लेकिन इस परीक्षा की अहमियत सिर्फ पात्रता प्रमाणपत्र हासिल करने तक सीमित नहीं है. इसके पीछे वर्षों का इंतजार, पुरानी परीक्षाओं के विवाद, अधूरी नियुक्तियां, खाली रह गए पद, पारा शिक्षकों की उम्मीदें और इस बार एडमिट कार्ड में सामने आई गड़बड़ियों की लंबी कहानी भी है.
दस साल बाद हो रही परीक्षा, दो बार पहले हुआ आयोजन
जैक (झारखंड एकेडमिक काउंसिल) द्वारा आयोजित झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का इतिहास देखें तो राज्य गठन के बाद पहली JTET परीक्षा वर्ष 2012 में आयोजित हुई थी. इसके बाद दूसरी बार वर्ष 2016 में परीक्षा ली गई. यानी 2016 के बाद 2026 तक लगभग दस साल तक राज्य में JTET का आयोजन नहीं हो सका.
इस लंबे अंतराल का असर उन लाखों अभ्यर्थियों पर पड़ा, जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे. कई अभ्यर्थियों के लिए पात्रता परीक्षा पास करने का अवसर ही नहीं था. परीक्षा में देरी का मामला अंततः अदालत तक पहुंचा. हाईकोर्ट की सख्ती और समय-सीमा में परीक्षा आयोजित करने के निर्देश के बाद प्रक्रिया में तेजी आई. परीक्षा में देरी को लेकर शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस भी जारी हुआ.
पुरानी परीक्षाओं के बाद भी पूरी नहीं हो सकीं नियुक्तियां
JTET की पिछली परीक्षाओं के बाद शिक्षक नियुक्तियों की प्रक्रिया भी विवादों से मुक्त नहीं रही. वर्ष 2012 और 2016 की परीक्षाओं के बाद विभिन्न शिक्षक नियुक्तियों में हजारों पद खाली रह गए. खासकर वर्ष 2016 की स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति में करीब 17,752 पदों के मुकाबले लगभग 10 हजार नियुक्तियां ही हो पाने और सात हजार से अधिक पद खाली रहने का दावा किया गया. इसके पीछे जिलावार और राज्यस्तरीय मेरिट सूची, स्थानीय नीति और विषय संयोजन से जुड़ी विसंगतियां प्रमुख कारण रहे.
तत्कालीन स्थानीय नीति के तहत 24 जिलों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में बांटने का मामला भी विवादों में रहा. 13 अनुसूचित जिलों में स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति सीमित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में असंवैधानिक करार दिया. इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई. वहीं, विषयों के संयोजन और क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवार्यता के कारण भी कई अभ्यर्थी नियुक्ति की पात्रता पूरी नहीं कर सके.
पारा शिक्षक कोटे की सीटें भी नहीं भर सकीं
पुरानी शिक्षक नियुक्तियों में पारा शिक्षकों यानी वर्तमान सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित पद भी बड़ी चुनौती बने. नियुक्ति प्रक्रिया में करीब 50 प्रतिशत पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान था. लेकिन कई आरक्षित श्रेणियों में निर्धारित JTET अर्हता और न्यूनतम अंक हासिल करने वाले पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिले.
इसके कारण पारा शिक्षक कोटे के कई पद खाली रह गए और उन्हें बैकलॉग के रूप में रखना पड़ा. इसका असर उन सहायक अध्यापकों पर भी पड़ा, जो लंबे समय से नियमित शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे. उनके लिए पात्रता परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया दोनों ही अहम रही हैं. इस बार की JTET परीक्षा में भी पारा शिक्षकों के लिए पात्रता हासिल करने का अवसर महत्वपूर्ण है.
नियमावली और भाषा विवाद ने भी बढ़ाई परेशानी
JTET और शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बदलाव भी अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बने. क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने और हटाने को लेकर लगातार विवाद होते रहे. भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए.
जिलावार भाषा सूची में विसंगतियों के आरोप लगे और कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए. इसके अलावा JTET नहीं होने के कारण CTET पास अभ्यर्थियों और दूसरे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास स्थानीय अभ्यर्थियों को झारखंड की नियुक्तियों में अवसर देने का मामला भी कानूनी बहस का विषय बना.
इस बार एडमिट कार्ड की गड़बड़ियों ने बढ़ाई चिंता
दस साल बाद आयोजित हो रही परीक्षा से पहले भी अभ्यर्थियों की मुश्किलें कम नहीं हुईं. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद विषय और शिक्षक श्रेणी में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं. कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्होंने आवेदन में भाषा शिक्षक का विकल्प चुना था, लेकिन एडमिट कार्ड में सामाजिक विज्ञान दर्ज कर दिया गया.
कुछ ने इसके उलट गड़बड़ी की शिकायत की. अभ्यर्थियों का दावा है कि आवेदन के समय विकल्पों और बाद में हुए संशोधन को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से यह परेशानी हुई. करीब 10 से 12 हजार अभ्यर्थियों के प्रभावित होने का दावा भी किया गया.
इसके अलावा कई अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड से फोटो और हस्ताक्षर गायब होने की शिकायत की. 26 और 27 अक्टूबर को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची स्थित जैक कार्यालय पहुंचे और सुधार की मांग की. जैक सचिव एसडी तिग्गा ने कहा कि अधिकांश गड़बड़ियां आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से गलत कोटि चुनने के कारण हुई हैं. उन्होंने विषय संबंधी त्रुटियों पर परीक्षा के बाद विचार कर सुधार का अवसर देने की बात कही. हालांकि अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षा से पहले ही संशोधित एडमिट कार्ड जारी किया जाए.
986 केंद्रों पर परीक्षा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
रविवार को पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हो रही है. इसके लिए सुबह 7:30 से 9 बजे तक प्रवेश दिया गया. दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित है.
दूसरी पाली के लिए दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक प्रवेश की व्यवस्था की गई है. परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है. मोबाइल फोन समेत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है. अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की प्रिंटेड कॉपी और आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखने का निर्देश दिया गया है.
जैक अध्यक्ष डॉ. नटवा हांसदा ने अभ्यर्थियों से परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए जैक पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी जरूरी तैयारियां की गई हैं.
अब परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया पर टिकी निगाहें
लंबे इंतजार के बाद परीक्षा आयोजित होने से अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है. परीक्षार्थियों का कहना है कि वर्षों बाद परीक्षा हो रही है, इसलिए उनकी अपेक्षा है कि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो और परिणाम भी समय पर जारी किया जाए. हालांकि JTET पास करना शिक्षक नियुक्ति की गारंटी नहीं, बल्कि शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करने का एक चरण है. ऐसे में अभ्यर्थियों की निगाहें परीक्षा के साथ-साथ आगे की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी टिकी हैं.
दस साल की देरी, पुरानी नियुक्तियों में खाली पद, पारा शिक्षकों के आरक्षित कोटे की उलझन, नियमावली के विवाद और एडमिट कार्ड की तकनीकी गड़बड़ियों के बीच हो रही यह परीक्षा झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी अहम है. बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार परीक्षा के बाद परिणाम और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया भी समयबद्ध तरीके से पूरी होगी, ताकि नए अभ्यर्थियों के साथ वर्षों से नियमितीकरण और नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे सहायक अध्यापकों को भी राहत मिल सके.
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