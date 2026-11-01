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Explainer: दस साल के लंबे इंतजार के बाद हुआ JTET Exam, आखिर किन विवादों के कारण अटकी थी परीक्षा, अभ्यर्थियों को कितनी उम्मीदें?

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए 1 नवंबर का दिन महत्वपूर्ण है. करीब दस साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) का आयोजन हो रहा है. रविवार को राज्य के 986 केंद्रों पर और राजधानी रांची के 101 केंद्रों पर भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं. पहली पाली में कक्षा एक से पांचवीं और दूसरी पाली में कक्षा छह से आठवीं तक के शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.

परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाने के लिए सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं. लेकिन इस परीक्षा की अहमियत सिर्फ पात्रता प्रमाणपत्र हासिल करने तक सीमित नहीं है. इसके पीछे वर्षों का इंतजार, पुरानी परीक्षाओं के विवाद, अधूरी नियुक्तियां, खाली रह गए पद, पारा शिक्षकों की उम्मीदें और इस बार एडमिट कार्ड में सामने आई गड़बड़ियों की लंबी कहानी भी है.