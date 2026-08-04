उदयनिधि स्टालिन को घर से उठा ले गई पुलिस, सीएम विजय और त्रिशा पर की विवादित टिप्पणी
मद्रास हाईकोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा. जज ने कहा कि दोपहर 12 बजकर 30 मिनट के बाद सुनवाई होगी.
Published : August 4, 2026 at 11:48 AM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के सीएम विजय और उनकी करीब एक्ट्रेस मित्र त्रिशा को लेकर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने विवादित टिप्पणी की है. इसको लेकर उदयनिधि विवादों में आ गए हैं. बता दें, उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल मुद्दे को लेकर उदयनिधि ने दोनों पर निशाना साधा था. ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को डिटेन कर लिया है.
बता दें, स्टालिन ने एक रैली में सीएम विजय और एके्ट्रेस त्रिशा पर हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु को कावेरी नदी की एक भी बूंद भी नहीं मिली है, जबकि सीएम इस मुद्दे पर लापरवाही कर रहे हैं. वहीं, उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिस पर आज दोपहर में सुनवाई भी होनी है. वहीं, जब उदयनिधि स्टालिन ने यह विवादित टिप्पणी की तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने त्रिशा... त्रिशा के नारे भी लगाए.
#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/wTM6rABo85— ANI (@ANI) August 4, 2026
वहीं, इससे पहले सोमवार 3 अगस्त को तंजावुर में डीएमके (DMK) ने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य की टीवीके (TVK) सरकार पर किसानों की भलाई और कावेरी मुद्दे को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया गया. विपक्ष के नेता और DMK स्टेट यूथ विंग के सेक्रेटरी उदयनिधि स्टालिन ने विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता की और लोगों को संबोधित किया. इस कार्यक्रम में डीएमके (DMK) कैडर और अलग-अलग जिलों के किसानों ने हिस्सा लिया.
#WATCH | Tamil Nadu | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/d1evXEG2By— ANI (@ANI) August 4, 2026
अपने भाषण के दौरान, उन्होंने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की कड़ी आलोचना की और एक्ट्रेस त्रिशा के बारे में भी कुछ कहा. उदयनिधि के भाषण की अलग-अलग जगहों से कड़ी निंदा हुई है. इस बीच, TVK महिला विंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक्ट्रेस त्रिशा के बारे में दोहरे अर्थ वाली बातें कहीं. इसके अलावा, TVK ने आज उदयनिधि के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.
#WATCH | Tiruchirappalli | DMK leaders protest after LoP Udhayanidhi Stalin is detained by police following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/1REuZBPWPW— ANI (@ANI) August 4, 2026
टीवीके (TVK) सदस्यों की शिकायत के बाद, तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ छह धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अभी उन्हें मामले की जानकारी दे रहे हैं. उदयनिधि को गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है, इसलिए नीलंकरई में उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है. DMK के कई कार्यकर्ता भी वहां जमा हो रहे हैं. उदयनिधि की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका दायर पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया है, और जज ने आदेश दिया है कि दोपहर 12:00 बजे तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. हालांकि, पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की मांग की है.
#WATCH | Tamil Nadu | TVK workers in Chennai protest against DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin.— ANI (@ANI) August 4, 2026
He has been detained by police in Chennai following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/pY6XVBo46Y
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