सोशल मीडिया पर साईं बाबा के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वालों की अब खैर नहीं...

शिरडीः साईं बाबा संस्थान ने उन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है जो सोशल मीडिया पर साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी या विवादास्पद बयान फैला रहे हैं. श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट अब ऐसे लोगों के घरों पर सीधे नोटिस भेजेगा. साईं बाबा संस्थान के सीईओ गोरक्ष गढिलकर ने जानकारी दी है कि संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं. संस्थान के सुरक्षा अधिकारी, रोहिदास माली, नोटिस देने के लिए निकल चुके हैं.

दरअसल, देश-विदेश के भक्तों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग चर्चा में आने के लिए साईं बाबा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं. इससे पहले भी उत्तर भारत के कुछ मामलों में संस्थान ने शिरडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था. पिछले कुछ वर्षों में, संस्थान ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और विवादास्पद बयान देने वाले 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

संस्थान को हाल ही में शिकायतें मिली थीं कि दक्षिण भारत के चार राज्यों- तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश- के कुछ लोग सोशल मीडिया पर साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी और विवादास्पद बयान दे रहे हैं. इसकी जांच करने के बाद, संस्थान ने ऐसे 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है. इन लोगों के खिलाफ शिरडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर सकारात्मक जानकारी के मुकाबले नकारात्मक वीडियो को अधिक व्यूज मिलते हैं और इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है. इसी कारण से, कुछ युवा प्रचार पाने के लिए गलत जानकारी देने का रास्ता अपना रहे हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर सकारात्मक माध्यमों से भी आर्थिक आय अर्जित की जा सकती है.