ETV Bharat / bharat

सोशल मीडिया पर साईं बाबा के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वालों की अब खैर नहीं...

पिछले कुछ वर्षों में, संस्थान ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और विवादास्पद बयान देने वाले 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

Sai Baba Sansthan
साईं बाबा. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 9:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिरडीः साईं बाबा संस्थान ने उन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है जो सोशल मीडिया पर साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी या विवादास्पद बयान फैला रहे हैं. श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट अब ऐसे लोगों के घरों पर सीधे नोटिस भेजेगा. साईं बाबा संस्थान के सीईओ गोरक्ष गढिलकर ने जानकारी दी है कि संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं. संस्थान के सुरक्षा अधिकारी, रोहिदास माली, नोटिस देने के लिए निकल चुके हैं.

दरअसल, देश-विदेश के भक्तों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग चर्चा में आने के लिए साईं बाबा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं. इससे पहले भी उत्तर भारत के कुछ मामलों में संस्थान ने शिरडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था. पिछले कुछ वर्षों में, संस्थान ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और विवादास्पद बयान देने वाले 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

संस्थान को हाल ही में शिकायतें मिली थीं कि दक्षिण भारत के चार राज्यों- तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश- के कुछ लोग सोशल मीडिया पर साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी और विवादास्पद बयान दे रहे हैं. इसकी जांच करने के बाद, संस्थान ने ऐसे 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है. इन लोगों के खिलाफ शिरडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए हैं.

सोशल मीडिया पर सकारात्मक जानकारी के मुकाबले नकारात्मक वीडियो को अधिक व्यूज मिलते हैं और इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है. इसी कारण से, कुछ युवा प्रचार पाने के लिए गलत जानकारी देने का रास्ता अपना रहे हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर सकारात्मक माध्यमों से भी आर्थिक आय अर्जित की जा सकती है.

साईं बाबा के समकालीन भक्त काशीराम शिंपी के वंशज और शिर्डी के सोशल मीडिया सलाहकार, सुकृत मिराणे ने युवाओं को इस विषय पर सोचने की सलाह दी है. उनका कहना है कि पूरी दुनिया में शिरडी साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं; बाबा की कीर्ति और शिरडी आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कुछ लोग केवल पब्लिसिटी (प्रचार) पाने के लिए साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं. हालांकि, इसका शिरडी या साईं भक्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

सुकृत मिराणे ने यह भी कहा कि साईं बाबा करोड़ों भक्तों के आराध्य देव हैं और उनके प्रति भक्तों की आस्था अटूट है. संस्थान ने गलत जानकारी फैलाने और विवादास्पद बयान देने वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज कराए हैं और कानूनी कार्रवाई भी जारी है. हालांकि, अब साईं बाबा संस्थान का इन लोगों के घरों पर सीधे जाकर नोटिस देने का फैसला, संबंधित लोगों के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा माना जा रहा है.

इससे पहले दिल्ली के पंडित अजय गौतम को कोर्ट की ओर से पेश होने का नोटिस दिया गया था. वे कोर्ट में हाजिर हुए और लिखित में माफी मांगी. उन्होंने शिरडी आकर साईं बाबा की समाधि के दर्शन किए और आरती में भी हिस्सा लिया. उन्होंने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया पर चल रही गलत बातों पर भरोसा करके उन्होंने साईं बाबा के बारे में गलत जानकारी फैलाई थी, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

SAI BABA CONTROVERSIAL STATEMENTS
शिर्डी साईं बाबा संस्थान
साईं बाबा के खिलाफ विवादित टिप्पणी
SAI DEVOTEES
SAI BABA SANSTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.