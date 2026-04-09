'शक सबूत का विकल्प नहीं हो सकता', अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी शख्स को बरी किया
महिला का आरोप है कि, आरोपी नशे में धुत होकर उसके घर में घुसा और उसके साथ बुरा बर्ताव किया.
Published : April 9, 2026 at 1:37 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने घर में बिना वजह घुसने और छेड़छाड़ के आरोपी एक शख्स को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि शिकायत करने वाली महिला के आरोपों में विरोधाभास, रिपोर्ट करने में बिना वजह देरी और खुद से पुष्टि न होने से शक पैदा हुआ.
कोर्ट ने अपने फैसले में आपराधिक कानून के इस सिद्धांत को फिर से दोहराया कि सिर्फ शक से सजा नहीं हो सकती. अपने 9 पेज के फैसले में, JMIC की चतुर्थ एडिशनल मुंसिफ (अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश' (Additional Civil Judge) हिना परवीन गोनी ने कहा कि अभियोजन पक्ष, राज कुमार के खिलाफ सेक्शन 451, 354 और 509 RPC के तहत बिना किसी शक के आरोप साबित करने में नाकाम रहा. कोर्ट ने पाया कि शिकायत करने वाले की गवाही, शक पैदा करने के लिए काफी गंभीर होने के बावजूद, दोषी साबित करने के लिए जरूरी भरोसे के स्तर तक नहीं पहुंची.
मामला 31 जुलाई 2014 की रात की है. अपनी गवाही में महिला ने कोर्ट को बताया कि, उस रात करीब 9:30 बजे, आरोपी नशे में धुत होकर उसके घर में घुसा और उसके साथ बुरा बर्ताव किया. उसे जबरदस्ती पकड़ा और गलत तरीके से उसके शरीर को छुआ. महिला ने कोर्ट को बताया कि, जब उसने इसका विरोध किया तो वह चिल्लाया और उसे थप्पड़ मारे. इस दौरान जब उसके रोने की आवाज सुनकर परिवार वाले और पड़ोसी दौड़े तो आरोपी भाग गया.
शिकायत करने वाली महिला ने यह भी कहा कि जब उसने शोर मचाया तो उसके पति, ससुराल वाले और पड़ोसी मौके पर पहुंचे. लोगों को आते देख आरोपी भाग गया. उसने कोर्ट को बताया कि जब कोई समझौता नहीं हुआ तो मामला पहले पंचायत और फिर पुलिस के पास ले जाया गया.
लेकिन, शिकायत लगभग छह दिन बाद दर्ज की गई. कोर्ट ने पाया कि देरी का कारण ठीक से नहीं बताया गया, जबकि पुलिस स्टेशन सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था. एक खास बात में, कोर्ट ने कहा कि शिकायत 6 अगस्त, 2014 को ही दर्ज की गई थी, यानी घटना के लगभग छह दिन बाद, जबकि पुलिस स्टेशन सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था. जज ने बताया कि शिकायत करने वाली ने खुद माना था कि वह इस दौरान घर पर ही थी और आरोपी ने उसे पुलिस के पास जाने से नहीं धमकाया था.
कोर्ट ने यह भी देखा कि पंचायत की सफाई सबूतों से समर्थित नहीं थी, यह देखते हुए कि पंचायत के किसी भी सदस्य से पूछताछ नहीं की गई और यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया कि ऐसी कोई निपटान की कोशिश कब या कैसे हुई. बरी होने का एक बड़ा कारण शिकायत करने वाली के पुलिस के बयान और कोर्ट में उसके बयान के बीच विरोधाभास था.
फैसले में कहा गया कि सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत उसके बयान में यह रिकॉर्ड किया गया था कि आरोपी ने उसकी गर्दन पकड़ी थी, जबकि कोर्ट में उसने कहा कि उसने उसका मुंह दबाया था. कोर्ट ने इसे कोई छोटी-मोटी गड़बड़ी नहीं कहा और कहा कि यह अभियोजन पक्ष की कहानी की जड़ तक जाती है.
कोर्ट ने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी द्वारा उसे थप्पड़ मारने का आरोप ट्रायल के दौरान ही सामने आया और यह लिखित शिकायत और पुलिस बयान दोनों में नहीं था. कोर्ट ने इसे अदालत के सामने किया गया एक बड़ा सुधार माना.
शिकायत करने वाली महिला ने खुद जिरह के दौरान भावनात्मक रूप से अहम बयान दिए, जिन्हें कोर्ट ने जरूरी माना. उसने कहा, अगर कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है, तो उसे कोई एतराज नहीं है. बाद में कहा कि वह आरोपी को माफ करना चाहती है.
कोर्ट ने कहा कि इन बयानों से हिचकिचाहट दिखती है और उसके (महिला) आरोपों की ताकत कमजोर हो जाती है. कोर्ट ने कहा, अभियोग पक्ष आरोपी के खिलाफ अपने केस को बिना किसी शक के साबित नहीं कर पाया है...इसलिए, आरोपी को सेक्शन 451, 354 और 509 RPC के तहत आरोपों से बरी किया जाता है. कोर्ट ने आगे कहा, "आरोपी द्वारा दिए गए बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड खारिज माने जाएंगे. फाइल को सही तरीके से पालन करने के बाद रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाएगा.
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