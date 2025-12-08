बीजापुर में ठेकेदार की हत्या, नक्सलियों ने पहले अगवा किया फिर मौत के घाट उतारा, पामेड़ एरिया कमेटी का मिला पर्चा
नक्सलियों ने ठेकेदार के साथ उसके साथी को भी अगवा किया था लेकिन उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 8, 2025 at 9:38 AM IST
बीजापुर: नक्सल प्रभावित पामेड़ क्षेत्र में नक्सली वारदात हुई है. रविवार की घटना है. सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार इम्तियाज अली को नक्सलियों ने उस समय अगवा कर लिया जब वह काम की समीक्षा के लिए इरापल्ली इलाके पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य की निगरानी के दौरान नक्सलियों ने उन्हें और उनके सहयोगी को घेर लिया और अपने साथ जंगल ले जाने लगे. लेकिन इसी दौरान ठेकेदार का साथी किसी तरह नक्सलियों के चंगुल से भाग निकला और नजदीकी सुरक्षा कैंप पहुंचकर घटना की सूचना दी.
रविवार से अगवा ठेकेदार की तलाश कर रही बीजापुर पुलिस
ठेकेदार का अगवा करने की सूचना मिलने के तुरंत बाद बीजापुर पुलिस अलर्ट हो गई. सर्च ऑपरेशन चलाकर अगवा ठेकेदार की तलाश शुरू की गई. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने रविवार को घटना की पुष्टि करते हुए कार्रवाई की बात कही.
अगवा ठेकेदार का मिला शव, नक्सलियों ने की हत्या
बीजापुर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम रातभर ठेकेदार की तलाश में जुटी रही. आज सुबह तड़के सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से ठेकेदार इम्तियाज अली का शव बरामद हुआ. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने ठेकेदार की बेरहमी से हत्या की है.
नक्सलियों ने फेंका पर्चा, सड़क निर्माण कार्य का विरोध
ठेकेदार इम्तियाज अली के शव के पास एक पर्चा भी मिला है, जिसमें नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य का विरोध जताया है. पर्चे पामेड़ एरिया कमेटी ने जारी किया है.
बीजापुर पुलिस ने शुरू की जांच
बीजापुर पुलिस का कहना है कि नक्सलियों की इस वारदात के पीछे विकास कार्य रोकने और ग्रामीणों में भय पैदा करने की मंशा साफ दिखती है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
बता दें यह क्षेत्र लंबे समय से माओवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है. नक्सलियों की लगातार धमकियों के बावजूद क्षेत्र में विकास कार्य जारी है. ठेकेदार की हत्या से निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों व मशीन ऑपरेटरों में दहशत फैल गई है.