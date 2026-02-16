ETV Bharat / bharat

'चार्जशीट फाइल होने के बाद लगातार कस्टडी की जरूरत नहीं', श्रीनगर कोर्ट ने NDPS केस में आरोपी को जमानत दी

बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के पास से या उसके घर से कोई प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ.

SRINAGAR COURT
श्रीनगर कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
February 16, 2026

श्रीनगर: श्रीनगर में स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS) एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनी एक स्पेशल कोर्ट ने नौहट्टा ड्रग्स रिकवरी केस के सिलसिले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है.

कोर्ट ने कहा कि कथित तस्करी की मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी में आती है और इस पर कमर्शियल मात्रा के अपराधों पर लागू होने वाली सख्त जमानत पाबंदियां नहीं लगतीं.

यह आदेश स्पेशल जज (NDPS केस) विनोद कुमार ने शेख अल्ताफ अहमद की जमानत अर्जी पर पास किया. अहमद पर एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8, 20, 22 और 29 के तहत पुलिस स्टेशन नौहट्टा में एफआईआर दर्ज है.

अभियोग पक्ष के अनुसार, यह केस 16 नवंबर, 2025 को शुरू हुआ, जब पुलिस ने मलखा चौक पर नाका चेकिंग के दौरान एक आरोपी हैदर जावेद वानी को पकड़ा और उसके पास से कथित तौर पर 3.040 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ और दो एमएल के 12 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन बरामद किए.

पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान वानी ने शेख अल्ताफ अहमद के शामिल होने का खुलासा किया, जिसके बाद अधिकारियों ने आवेदक के इलाके के पास एक कब्रिस्तान से 722 ग्राम और इसी तरह का पदार्थ बरामद करने का दावा किया.

बाद में एक और सह-आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, और पुलिस ने मखदूम साहिब के पास से 1.114 किलोग्राम चरस जैसा पाउडर बरामद होने की सूचना दी. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 5.176 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ और 12 ट्रामाडोल इंजेक्शन बरामद हुए.

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 6 दिसंबर, 2025 की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट से कन्फर्म हुआ कि जब्त किए गए पदार्थ गांजा और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड थे. रिकॉर्ड के अनुसार, शेख अल्ताफ अहमद 18 नवंबर, 2025 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं.

जमानत की सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के पास से या उसके घर से कोई प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ है और उसका कथित तौर पर शामिल होना एक सह-आरोपी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर आधारित था.

बचाव पक्ष ने आगे कहा कि आवेदक का पहले कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी और चार्जशीट फाइल हो चुकी थी. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामले में बरामद गांजे की कथित मात्रा छोटी मात्रा के लिए तय लिमिट से अधिक थी, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के तहत तय कमर्शियल मात्रा की लिमिट से कम थी.

उन्होंने तर्क दिया कि कथित तौर पर बरामद किए गए ट्रामाडोल इंजेक्शन भी कम मात्रा की सीमा से नीचे थे.

दोनों पक्षों को सुनने और केस रिकॉर्ड देखने के बाद, कोर्ट ने पाया कि इस मामले में गांजे की कुल बरामदगी 5.176 किलोग्राम थी, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत तय 1 किलोग्राम की छोटी मात्रा की लिमिट और 20 किलोग्राम की कमर्शियल मात्रा की लिमिट के बीच आती है.

कोर्ट ने आगे कहा कि एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 37 के तहत जमानत देने की सख्त शर्तें वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों में लागू होती हैं और ये पाबंदियां उस मामले में उसी तरह लागू नहीं होतीं जहां कथित मध्यवर्ती मात्रा श्रेणी में आती है.

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि आवेदक 18 नवंबर, 2025 से कस्टडी में था, और जांच पूरी हो चुकी थी और चार्जशीट सही कोर्ट में फाइल कर दी गई थी. अपने ऑर्डर में, कोर्ट ने शेख अल्ताफ अहमद को अंतरिम जमानत दे दी.

