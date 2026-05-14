केजरीवाल समेत इन AAP नेताओं पर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी, दिल्ली शराब घोटाला केस दूसरे बेंच को रेफर
केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पर सवाल उठाते हुए सुनवाई से हटने की मांग की थी.
Published : May 14, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 8:29 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है. यह कार्यवाही जज और न्यायपालिका को निशाना बनाने वाले कथित मानहानिकारक पत्रों, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में की गई है. मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और AAP दिल्ली के प्रमुख सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई है. इसके साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने दिल्ली शराब घोटाला मामले को अब दूसरे बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर इन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी. जस्टिस शर्मा ने कहा कि जब संस्था को ट्रायल पर रखा जाता है तो ये जज का कर्तव्य है कि वो इन आरोपों से संचालित न हो. उन्होंने कहा कि कोर्ट को ये पता चला कि पत्र और वीडियो के जरिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया, जो काफी सर्कुलेट हुआ. ये एक सुनियोजित और संगठित कैंपेन था.
Delhi High Court’s Justice Swarana Kanta Sharma initiates criminal contempt proceedings against Arvind Kejriwal over alleged defamatory letters, videos and social media posts targeting the judge and the judiciary. Contempt action has also been initiated against Manish Sisodia,…— ANI (@ANI) May 14, 2026
जस्टिस शर्मा ने कहा कि कोर्ट के अंदर हुई कार्यवाही को कोर्ट के बाहर एक समानांतर नैरेटिव चलाया गया. उन्हें निष्पक्ष आलोचना और असहमति को स्वीकार करने का प्रशिक्षण मिला है. सोशल मीडिया पर कैंपेन के जरिए न केवल किसी एक जज के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया बल्कि ये पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया गया. नैरेटिव चलाने वाले कुछ लोगों को राजनीतिक शक्ति भी हासिल है. जस्टिस शर्मा ने कहा कि जब मैंने अपना फैसला सुनाया तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प था, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट नहीं गए बल्कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया.
जस्टिस शर्मा ने कहा कि मेरी ड्यूटी संविधान के प्रति है. जब उन्होंने ये रास्ता चुना तो हमने भी दूसरा रास्ता चुना. उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर केजरीवाल ने कहा कि वे कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन बाहर उन्होंने हमारे खिलाफ अभियान चलाया. जस्टिस शर्मा ने कहा कि उनके बच्चों का इससे कोई लेना-देना नहीं है. उसके बावजूद उन्हें टारगेट किया गया. वो चाहते थे कि मैं डर जाऊं और इस केस से अलग हो जाऊं. मेरे पास एक दूसरा रास्ता कोर्ट की अवमानना का है. मैंने वो दूसरा रास्ता चुना. वो मुझे डराना चाहते थे, उन्हें लगता था कि वो मेरे बारे में गलत बातें फैला के वो मुझे रोक सकते हैं, वो गलत थे. ये एक मनोवैज्ञानिक भय था.
बता दें कि जस्टिस शर्मा ने आज ही कहा था कि वे कुछ लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगी. उन्होंने कहा था कि वो इस मामले में प्रतिवादी बनाए गए कुछ लोगों को उनकी मानहानि करने वाले बयान देने के लिए अवमानना का नोटिस जारी करेंगी. जस्टिस शर्मा ने कहा था कि इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के सुनवाई के बॉयकाट करने के चलते वो कुछ सीनियर वकीलों को एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की प्रकिया में लगी थी, लेकिन इसी बीच कुछ लोग कोर्ट पर अपमानजनक आरोप लगा रहे है.
इसके पहले 8 मई को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा था कि कोर्ट केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक का प्रतिनिधित्व करने वालों की सहमति का इंतजार कर रही है. इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया है. तीनों ने न तो खुद और न ही किसी वकील के जरिए कोई दलील रखने की बात कही है. तीनों ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे सत्याग्रह करेंगे.
बता दें कि 20 अप्रैल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया था. जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा था कि मैं इस आरोप से प्रभावित हुए बिना ही अपना फैसला सुनाउंगी, ठीक वैसे ही जैसा कि मैंने अपने 34 वर्षों के न्यायिक करियर में हमेशा किया है.
केजरीवाल ने सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता के हटने की मांग की थी
अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पर सवाल उठाते हुए सुनवाई से हटने की मांग की थी. केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग करते हुए कहा था कि जिस तरह से अब तक इस मामले में अदालती कार्यवाही हुई है, उससे उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है. केजरीवाल ने कहा था कि बिना पक्ष सुने सेशन कोर्ट के आदेश को गलत बताया. उन्होंने कहा था कि 9 मार्च को जब हाईकोर्ट में पहली सुनवाई हुई, तो वहां 23 में से एक भी आरोपी मौजूद नहीं था. कोर्ट में सिर्फ सीबीआई मौजूद थी. लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पहली ही सुनवाई में बिना दूसरी पक्ष की दलीलें सुने यह कह दिया कि 'प्रथम दृष्टया' सेशंस कोर्ट का आदेश गलत लगता है. बिना रिकॉर्ड मंगवाए और बिना दलीलें सुने कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंच गया.
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