कोर्ट की अवमानना का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को दी गई छह महीने की सजा पर रोक लगाई, जानें पूरा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट ने पाहुजा को छह महीने की सजा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है.
By Sumit Saxena
Published : September 3, 2026 at 8:47 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर गुलशन पाहुजा की छह महीने की जेल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. उसे कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया गया था क्योंकि उसने ऐसे वीडियो प्रकाशित किए थे जिनमें न्यायिक अधिकारियों पर 'व्यक्तिगत हमला' और न्यायपालिका की गरिमा को कमजोर किया गया था.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की बेंच ने की. बेंच गुलशन पाहुजा की दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के लिए मान गई, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उन आदेश को चुनौती दी थी, जिनमें उन्हें न्यायालय की अवमानना का आपराधिक मामला (क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा दी गई थी.
बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया और पाहुजा को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया. पाहुजा ने एडवोकेट जुगुल किशोर गुप्ता के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस साल अप्रैल में उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया था. हाई कोर्ट ने कहा कि पाहुजा के चैनल 'फाइट 4 ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स' पर उनका कंटेंट संविधान के तहत 'फ्री स्पीच' के तौर पर प्रोटेक्टेड नहीं था.
हाई कोर्ट ने कहा था, "उन्होंने (गुलशन पाहुजा) तीन न्यायिक अधिकारियों पर निजी हमला किया है और यह भी कहा है कि अगर किसी प्रतिवादी का केस उनके सामने सूचीबद्ध है, तो ऐसे लिटिगेंट (प्रतिवादी) को इंसाफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने का क्या आधार है."
हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी से हर समय 100 प्रतिशत सही होने की उम्मीद नहीं की जाती है और इसलिए लिटिगेंट (प्रतिवादी) के पास अपील के लिए शीर्ष अदालत जाने का विकल्प है. मई में, हाई कोर्ट ने उन पर (यूट्यूबर पाहूजा) छह महीने की साधारण जेल की सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.
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