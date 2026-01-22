ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद के गांव में कैंसर का कहर, जहरीली हवा-पानी के बाद घर छोड़कर भागे 200 परिवार

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के झाड़सैंतली गांव में अब लोग रहना नहीं चाहते क्योंकि गांव की हवा, पानी बेहद जहरीली हो गई है जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी तेजी से फैल रही है और लगातार मौतें हो रही है. कैंसर की चपेट में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आ रहे हैं. यही वजह है कि अब लोग गांव से पलायन करने को मजबूर है.

इंडस्ट्री से निकल रहा जहरीला दूषित पानी : ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय निवासी और आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी मोनू डागर ने बताया कि "पहले हमारे गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी बीच गांव के चारों तरफ इंडस्ट्री लग गई जिसके बाद इंडस्ट्री से निकलने वाला दूषित और जहरीला पानी हमारे घरों तक पहुंच गया है. घरों में बोरवेल से पानी आता है और इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए और अन्य कामों के लिए करते हैं, लेकिन अब पानी गंदा आता है और उसमें जहरीला केमिकल मिला होता है. इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं गांव में फैल रहा है जिसकी वजह से हमारे गांव में कैंसर के मरीज ज्यादा हो गए हैं और 50 से ज्यादा लोगों की मौत कैंसर से हो गई है. अभी भी गांव में 40 के करीब कैंसर के मरीज हैं. हाल ही में 12 साल के बच्चे की कैंसर से मौत हो चुकी है. हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने कहीं गुहार नहीं लगाई बल्कि अपने पार्षद से लेकर विधायक से लेकर पॉल्यूशन दफ्तर, डीसी ऑफिस के चक्कर काटे लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई. यहां तक कि ग्रीवेंस में भी हमने फाइल लगाई लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ. अधिकारी आते हैं गांव में मुआयना करके चले जाते हैं. लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है. अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में गांव की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी."

फरीदाबाद के गांव में कैंसर का कहर (Etv Bharat)

कैंसर की वजह से 50 से ज्यादा मौतें : वहीं स्थानीय निवासी संतराम ने बताया कि "पूरे गांव में कैंसर के मरीज हैं और गांव में 50 से ज्यादा मौत कैंसर की वजह से हो गई है और अभी भी हमारे गांव में काफी संख्या में कैंसर के मरीज है. हमारे गांव में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है. जो धुआं फैक्ट्री से निकलता है, वो हमारे घरों तक पहुंचता है. इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी जो केमिकल युक्त होता है, वो हमारे सप्लाई वाले पानी में भी आता है जिसकी वजह से कैंसर फैल रहा है. इसके अलावा गांव के आसपास बड़े-बड़े तालाब बन गए हैं जिसमें फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी जमा हो रहा है.