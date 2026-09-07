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नैनीताल के ज्योलीकोट में दूषित पानी से 2 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा बीमार, मचा हाहाकार

दूषित पानी से 2 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा लोग बीमार ( Etv Bharat )

16 साल के रितेश जीना की जान ले गया दूषित पानी: इसी बीच ज्योलीकोट निवासी 16 वर्षीय रितेश जीना की इलाज के दौरान मौत हो गई. उल्टी, दस्त और बुखार के बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसे हल्द्वानी से दिल्ली रेफर किया गया.

ज्योलीकोट में 250 से ज्यादा लोग बीमार हैं: क्षेत्र में अब तक 250 से ज्यादा ग्रामीण संक्रमण की चपेट में बताए जा रहे हैं. कई लोग अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं.

ज्योलीकोट में दूषित पानी से फैली बीमारी से दो लोगों की मौत: नैनीताल जनपद के ज्योलीकोट में दूषित पानी से फैली बीमारी ने अब गंभीर रूप ले लिया है. पीलिया, डायरिया और टायफाइड की चपेट में आकर दो लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. क्षेत्र में लगभग तीन माह पूर्व डायरिया के मरीज सामने आने लगे थे. इसके बावजूद भी जिम्मेदार महकमा सोता रहा. स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए.

हल्द्वानी: नैनीताल के ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पानी अब ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है. तीन महीने से डायरिया और संक्रमण के मामले सामने आने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की नींद नहीं टूटी. एक छात्र और एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है. क्षेत्र में 250 से ज्यादा लोग पीलिया, टायफाइड और डायरिया की चपेट में हैं. इतनी बड़ी घटना के बाद नैनीताल जिले की सीएमओ डॉ रश्मि पंत ने लोगों को जरूरी संदेश दिया है.

दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी, जिसका खर्च करीब एक करोड़ रुपये बताया गया. इलाज के दौरान रितेश ने दम तोड़ दिया.

आमतौर पर व्यस्त रहने वाले बाजार में सन्नाटा (ETV Bharat)

नीमा जोशी को भी छीन ले गया दूषित पानी: दूसरी मौत ज्योलीकोट निवासी नीमा जोशी की हुई. बुखार के बाद जांच में लिवर संक्रमण और पीलिया की पुष्टि हुई. हालत बिगड़ने पर उन्हें बरेली के राममूर्ति अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

इलाके में फैली बीमारियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद (ETV Bharat)

काश जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग ने सुनी होती नीमा की बात: खास बात यह है कि नीमा जोशी खुद दूषित पानी की समस्या के खिलाफ ग्रामीणों को एकजुट कर रही थीं. वह ग्रामीणों के साथ धरने पर भी बैठी थीं. लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद वह खुद संक्रमण की चपेट में आ गईं. दो मौतों और 250 से ज्यादा लोगों के बीमार होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. ग्रामीण, जल संस्थान और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.

इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी परेशानी और दुख है (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने रोते हुए सुनाया अपना दर्द: ग्रामीणों की मांग है कि पानी के स्रोत और सप्लाई लाइन की जांच कराकर दूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए.

गांव में बहुत बीमारियां फैल रही हैं. पानी को छान भी रहे हैं तो भी उसमें मलबा आ रहा है. पानी पूरी तरह दूषित हैं. लोगों में डायरिया, पीलिया और टायफाइड हो रहा है. कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है. -कमला बिष्ट, स्थानीय निवासी-

पानी के संक्रण से बीमारी फैली हुई है. दूषित पानी कहां से आ रहा है, पता नहीं चल पा रहा है. जहां-जहां ये पानी सप्लाई हो रहा है, वहां बीमारियां फैल रही हैं. मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं. -राजेंद्र सिंह, स्थानीय निवासी-

कुछ तोकों में कई दिन से दस्त और टायफाइड जैसी बीमारियां फैली हैं. हमने पानी के स्रोतों का जायजा लिया था. जहां-जहां लगा कि यहां से पानी दूषित आ रहा होगा, तो उस स्रोत को बदल दिया. इसके बावजूद समस्या से निजात नहीं मिल पाई है. हम लोग अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, शासन और प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे. जिस विभाग की ढिलाई हो, वो वाद-विवाद में न फंसकर समुचित कदम उठाएं.-हरीश बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख-

क्लोरीनीकरण के बावजूद नहीं सुधरे हालात: ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि वो जल संस्थान और स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर जल स्रोतों तक जा चुके हैं, लेकिन समस्या पकड़ में नहीं आ रही है. जल स्रोतों से लेकर वाटर टैंकों तक क्लोरीनेशन भी कर चुके हैं, इसके बावजूद समस्या जस की तस है.

बीमारियों से ज्योलीकोट का स्थानीय बाजार भी सहमा हुआ है (ETV Bharat)

हम सब लोग काफी संवेदनशील समय से गुजर रहे हैं. मैं आप सबसे कहना चाहती हूं की घबराएं नहीं. पूरा स्वास्थ्य विभाग आपके साथ है. ज्योलीकोट पीएचसी में चार बेड बढ़ा दिए हैं. डॉक्टर भी बढ़ा दिए हैं. डॉक्टरों की ड्यूटी बढ़ा दी है. अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करें. डॉ हेमंत मर्तोलिया जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे संपर्क करें. आप जिस भी अस्पताल में जाएंगे, हम आपके संपर्क में रहेंगे.

-डॉ रश्मि पंत, सीएमओ, नैनीताल-

आपसे निवेदन है कि साफ-सुथरे ढंग से रहें. पानी की वजह से ये समस्या हो रही है. पानी को उबाल कर पीएं. खुले स्रोत से पानी पीएं. कटे फल सब्जियां नहीं खाएं. -डॉ रश्मि पंत, सीएमओ, नैनीताल-

ये हैं इलाके के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि: दिलचस्प बात ये है कि ये सब उस जिले में हो रहा है, जहां कुमाऊं कमिश्नर बैठते हैं. दीपक रावत कुमाऊं कमिश्नर हैं. जिले की सीएमओ डॉ. रश्मि पंत हैं. ललित मोहन रयाल नैनीताल जिले के डीएम हैं. ये क्षेत्र नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. अभी यहां से विधायक बीजेपी की सरिता आर्या हैं. लोकसभा क्षेत्र के सांसद बीजेपी के अजय भट्ट हैं. उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री अभी सुबोध उनियाल हैं.

बीमारियों का घर बने इलाके में हताश-निराश लोग (ETV Bharat)

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