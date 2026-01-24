ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में 400 करोड़ के दो हजार रुपये के पुराने नोटों से भरे कंटेनर में लूट, युवक का दावा... 5 संदिग्ध को गिरफ्तार

पुराने नोटों से भरे कंटेनर में लूट, 5 संदिग्ध को गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नासिक: महाराष्ट्र में नासिक के एक युवक ने दावा किया है कि, अक्टूबर 2025 में कर्नाटक के बेलगाम जिले के चोराला रोड पर एक नोटों से भरे कंटेनर में लूट हुई थी. उसने बताया कि, उस कंटेनर में हवाला रैकेट के जरिए ले जाए जा रहे करीब 400 करोड़ रुपये लूट लिए गए. बेलगाम जिले की पुलिस भी मामले की जांच कर रही है. शिकायत करने वाले का नाम संदीप पाटिल है. जब लूट की जांच चल रही थी, तब संदीप पाटिल ने एक और शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें 22 अक्टूबर, 2025 को नासिक के वाडिवरे से बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया गया था. नासिक पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी. घोटी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर विजय शिंदे ने कहा कि, नासिक पुलिस ने जिले के एक बिजनेसमैन के किडनैपिंग और 400 करोड़ रुपये कैश ले जा रहे एक कंटेनर की लूट के सिलसिले में छह सदस्यों की स्पेशल जांच टीम (SIT) बनाई थी. इंस्पेक्टर ने बताया कि, बेलगाम से एक पुलिस टीम मामले की जांच के लिए शुक्रवार, 23 जनवरी को नासिक पहुंची. इस मामले में चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इस घटना में ठाणे के एक जाने-माने बिजनेसमैन का नाम भी सामने आया है, और वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है. बेलगाम जिले की पुलिस भी मामले की जांच कर रही है. इस मामले में शिकायतकर्ता संदीप पाटिल ने आरोप लगाया कि संदिग्ध विशाल नायडू, जयेश कदम, विराट गांधी, सुनील धूमल और जनार्दन धायगुडे ने उन्हें एक वाहन में किडनैप किया था. गांधी उस जाने-माने बिजनेसमैन के यहां मैनेजर के तौर पर काम करता था. गांधी के क्राइम में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.