कर्नाटक में 400 करोड़ के दो हजार रुपये के पुराने नोटों से भरे कंटेनर में लूट, युवक का दावा... 5 संदिग्ध को गिरफ्तार
बड़े लूट की इस घटना में ठाणे के एक जाने-माने बिजनेसमैन का नाम भी सामने आया है. वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है.
Published : January 24, 2026 at 4:14 PM IST
नासिक: महाराष्ट्र में नासिक के एक युवक ने दावा किया है कि, अक्टूबर 2025 में कर्नाटक के बेलगाम जिले के चोराला रोड पर एक नोटों से भरे कंटेनर में लूट हुई थी. उसने बताया कि, उस कंटेनर में हवाला रैकेट के जरिए ले जाए जा रहे करीब 400 करोड़ रुपये लूट लिए गए. बेलगाम जिले की पुलिस भी मामले की जांच कर रही है.
शिकायत करने वाले का नाम संदीप पाटिल है. जब लूट की जांच चल रही थी, तब संदीप पाटिल ने एक और शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें 22 अक्टूबर, 2025 को नासिक के वाडिवरे से बंदूक की नोक पर किडनैप कर लिया गया था. नासिक पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी.
घोटी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर विजय शिंदे ने कहा कि, नासिक पुलिस ने जिले के एक बिजनेसमैन के किडनैपिंग और 400 करोड़ रुपये कैश ले जा रहे एक कंटेनर की लूट के सिलसिले में छह सदस्यों की स्पेशल जांच टीम (SIT) बनाई थी.
इंस्पेक्टर ने बताया कि, बेलगाम से एक पुलिस टीम मामले की जांच के लिए शुक्रवार, 23 जनवरी को नासिक पहुंची. इस मामले में चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इस घटना में ठाणे के एक जाने-माने बिजनेसमैन का नाम भी सामने आया है, और वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है.
बेलगाम जिले की पुलिस भी मामले की जांच कर रही है. इस मामले में शिकायतकर्ता संदीप पाटिल ने आरोप लगाया कि संदिग्ध विशाल नायडू, जयेश कदम, विराट गांधी, सुनील धूमल और जनार्दन धायगुडे ने उन्हें एक वाहन में किडनैप किया था. गांधी उस जाने-माने बिजनेसमैन के यहां मैनेजर के तौर पर काम करता था. गांधी के क्राइम में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
इस घटना में अक्टूबर 2025 में बेलगाम जिले के चोरला रोड पर एक कंटेनर को संदिग्ध रूप से हाईजैक करना और हवाला रैकेट के जरिए ले जाए जा रहे लगभग 400 करोड़ रुपये के पुराने 2 हजार रुपये के नोट की लूट शामिल है. संदीप पाटिल ने अपनी शिकायत में 400 करोड़ रुपये के पुराने नोटों से जुड़े एक वित्तीय धोखाधड़ी का जिक्र किया है. यह मामला गंभीर और संवेदनशील है. पुलिस ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से असरदार लोगों के शामिल होने की संभावना जताई है.
अक्टूबर 2025 में बेलगाम जिले के चोरला रोड पर 400 करोड़ रुपये के पुराने 2000 रुपये के नोट ले जा रहे दो कंटेनर लूट लिए गए. उस युवक (संदीप पाटिल) ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि यह पैसा ठाणे के एक बिजनेसमैन का है. उसने दावा किया कि पैसे लूटने वालों ने उसके नाम का इस्तेमाल करके वॉटसएप कॉल किए और 400 करोड़ रुपये के बदले में मौजूदा करेंसी नोटों में 100 करोड़ रुपये मांगे.
उसने बताया कि, इसके बाद बिजनेसमैन के आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया और पीटा, और धमकी दी कि अगर उसने उनके 400 करोड़ रुपये वापस नहीं किए तो वे उसे जान से मार देंगे. उसने कहा कि उसने उनके खिलाफ घोटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.
एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आदित्य मीराखेलकर ने कहा कि, शिकायतकर्ता संदीप पाटिल की किडनैपिंग और मारपीट के मामले में 400 करोड़ रुपये के कंटेनर लूट के सिलसिले में केस दर्ज किया गया है. अब तक, उन्होंने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. संदिग्ध विराट गांधी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 28 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है. इस पूरी घटना की जांच जारी है.
