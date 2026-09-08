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कंज्यूमर कोर्ट में रिकॉर्ड पेंडेंसी; 6 लाख केस पेंडिंग, महाराष्ट्र में 32 साल पुराने केस में फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट चिंतित

Consumer Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर विवादों के निपटारे में हो रही देरी पर देश के कंज्यूमर कमीशन के कामकाज पर सवाल उठाए हैं.

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कंज्यूमर कोर्ट में रिकॉर्ड पेंडेंसी, 6 लाख केस पेंडिंग. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 4:20 PM IST

9 Min Read
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हैदराबाद: Delay in Justice: देश की सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता अदालत की स्थापना करके उपभोक्ताओं (Consumer) को धोखाधड़ी से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया था. लेकिन, जो मौजूदा स्थिति है वह कुछ और ही कहानी बयां करती है. उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में केस तो लेकर जाता है लेकिन, उसे न्याय कब मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं होती.

आंकड़े बताते हैं कि देश की सभी कंज्यूमर कोर्ट में 5.93 लाख केस पेंडिंग हैं. इनमें 76% केस डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला कमीशन में ही पेंडिंग पड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर विवादों के निपटारे में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताते हुए कंज्यूमर कमीशन के कामकाज पर सवाल उठाए हैं.

साथ ही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के प्रेसिडेंट को बढ़ते पेंडिंग मामलों पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए जानते हैं हाल-ए-कंज्यूमर कोर्ट.

राज्यों में 32 से 15 साल पुराने केस आज भी फैसले की राह देख रहे.
राज्यों में 32 से 15 साल पुराने केस आज भी फैसले की राह देख रहे. (Photo Credit; Getty Images)

कंज्यूमर कोर्ट में कितने केस पेंडिंग: देश का कंज्यूमर विवाद समाधान सिस्टम बहुत ज्यादा पेंडिंग केसों की समस्या का सामना कर रहा है. केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कंज्यूमर कमीशन के तीनों स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य और जिला) पर कुल 5.93 लाख (5,93,109) केस पेंडिंग हैं. NCDRC में 16,915 केस, राज्य कंज्यूमर कमीशन में 1.27 लाख (1,27,507) केस और जिला कंज्यूमर कमीशन में 4.48 लाख (4,48,687) केस पेंडिंग हैं.

कुल पेंडिंग केसों में से 76% जिला स्तर पर हैं, जहां कंज्यूमर आम तौर पर सबसे पहले शिकायत लेकर जाते हैं. रिपोर्ट में महाराष्ट्र के 32 साल पुराने कंज्यूमर विवाद को राज्य कंज्यूमर कमीशन के पास सबसे पुराना लंबित मामला बताया गया है, जबकि जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और असम में भी कुछ मामले लगभग दो दशकों से चल रहे हैं.

कंज्यूमर कोर्ट में पेंडेंसी की वजह क्या: कंज्यूमर कोर्ट में मामलों के लंबित होने की प्रमुख वजह स्टाफ की कमी सामने आई है. सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्य और जिला कमीशन में प्रेसिडेंट और सदस्यों के 864 पद खाली हैं. खाली पदों का मतलब है कि काम करने वाली बेंच कम और केसों का निपटारा धीमी गति से होना. इसके चलते ही देश की कंज्यूमर कोर्ट में इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं.

कंज्यूमर कोर्ट के किस लेवल पर कितने केस पेंडिंग.
कंज्यूमर कोर्ट के किस लेवल पर कितने केस पेंडिंग. (Photo Credit; Getty Images)

कंज्यूमर कोर्ट में केस पेंडेंसी की वजहें

  • विवाद सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों का सीमित इस्तेमाल.
  • मामलों के निपटारे में पारदर्शिता की कमी.
  • खाली पदों और कमजोर स्टाफिंग के कारण कामकाज प्रभावित.
  • लीडरशिप पदों पर जेंडर रीप्रजेंटेशन में कमी.
  • केस के पेंडिंग होने से उपभोक्ताओं का भरोसा कम होता.

नियम 3 महीने में निपटारे का, पर महाराष्ट्र में एक केस 32 साल से चल रहा: कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 की धारा 38(7) के तहत, शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए. जिन मामलों में एनालिसिस की जरूरत नहीं है, उनका निपटारा 3 महीने के भीतर और अन्य का 5 महीने के भीतर फैसला हो जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई हालिया रिपोर्ट में महाराष्ट्र में 32 साल पुराने केस का भी उल्लेख है, जो राज्य कंज्यूमर कमीशन के सामने सबसे पुराना पेंडिंग केस है. जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और असम में भी 20 साल पुराने केस हैं, जिन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है.

केरलम में 93% पद खाली: केरलम में डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मंजूर किए गए सदस्यों के पदों में से लगभग 93% पद खाली थे, जबकि कर्नाटक, यूपी और पश्चिम बंगाल में भी काफी कमी थी. महाराष्ट्र में 40 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हैं, लेकिन 2025 के डेटा से पता चलता है कि मंजूर किए गए 40 पदों के मुकाबले सिर्फ 30 प्रेसिडेंट और 80 पदों के मुकाबले 56 सदस्य काम कर रहे थे. प्रेसिडेंट के 25% और सदस्यों के 30% पद खाली थे.

तेलंगाना में 15 साल पुराना केस आज भी चल रहा: तेलंगाना में 12 डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं. 2025 में 12 स्वीकृत प्रेसिडेंट पदों में से 9 नियुक्त थे. जबकि, 24 सदस्य पदों में से 21 भरे हुए थे. तेलंगाना में प्रेसिडेंट के पद खाली रहने की दर 25% और सदस्यों के पद खाली रहने की दर 12.5% ​​थी. सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हालिया समीक्षा में पाया गया कि तेलंगाना में कंज्यूमर से जुड़े मामले 15 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं.

देश की कंज्यूमर न्याय प्रणाली में कितने पद खाली.
देश की कंज्यूमर न्याय प्रणाली में कितने पद खाली. (Photo Credit; Getty Images)

कर्नाटक में 27.9% केस 3 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग: कर्नाटक में 33 डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं, जिनमें मंज़ूर किए गए 33 पदों में से 19 प्रेसिडेंट तैनात थे (खाली पदों की दर 42.4%) और सदस्यों के पद खाली रहने की दर 18.2% थी. कर्नाटक के लिए उपलब्ध 2025 के डेटा से पता चलता है कि 3,301 मामले 0-1 साल से, 4,054 मामले 1-3 साल से और 2,852 मामले 3 साल से ज्यादा समय से लंबित थे. रिपोर्ट किए गए लंबित मामलों में से 27.9% मामले तीन साल से ज्यादा पुराने थे.

उत्तर प्रदेश में 61.8% मामले 3 साल से पेंडिंग: यूपी अपने बड़े पैमाने की वजह से अलग है. इसमें 79 डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं. यहां मंजूर किए गए 79 पदों के मुकाबले असल में सिर्फ 44 प्रेसिडेंट तैनात हैं, जबकि स्वीकृत 158 सदस्य पदों में से सिर्फ 81 भरे हुए थे. यानी प्रेसिडेंट के लगभग 44% और सदस्यों के 49% पद खाली थे. 2025 के डेटासेट में रिपोर्ट किए गए मामलों में से 9,122 मामले तीन साल से ज्यादा पुराने थे, जो रिपोर्ट किए गए लंबित मामलों का 61.8% हिस्सा थे.

कंज्यूमर कोर्ट की पेंडेंसी का मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में कैसे आया: सुप्रीम कोर्ट के सामने कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग केसों का मामला कंज्यूमर कमीशन के सदस्यों के वेतन और भत्तों से जुड़ी एक 'सुओ मोटो' (स्वतः संज्ञान) कार्यवाही के दौरान आया. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि 2019 में दायर कंज्यूमर केस को 2022 में सिर्फ एक बार लिस्ट किया गया था. 2026 के मध्य तक भी उसकी अगली सुनवाई की तारीख नहीं मिली थी. इस पर CJI ने सवाल किया था कि, अगर परफॉर्मेंस ऐसी है, तो हमने कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए किस तरह का स्पेशल एक्सपर्ट फोरम बनाया है?

जानिए किस राज्य में कितने % पद खाली.
जानिए किस राज्य में कितने % पद खाली. (Photo Credit; Getty Images)

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने NCDRC से मांगे जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कंज्यूमर कमीशन से साल-दर-साल लंबित मामलों के आंकड़े, सबसे पुराने लंबित मामलों की जानकारी और खाली पदों का ब्योरा मांगा है. साथ ही राज्यों के कंज्यूमर मामलों के विभागों से भी डेटा इकट्ठा करने में मदद करने को कहा गया है. कोर्ट ने जिला कंज्यूमर फोरम से पिछले तीन सालों के कामकाज की जानकारी भी मांगी है. इन जानकारी को 2 सप्ताह में देने के लिए CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने NCDRC के प्रेसिडेंट को निर्देशित किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC से पूछे सवाल

  • नेशनल कंज्यूमर कमीशन के पास कुल कितने पेंडिंग केस.
  • कमीशन का गठन और खाली पद.
  • अलग-अलग बेंचों की औसत निपटान दर क्या.
  • लंबित मामलों (बैकलॉग) को निपटाने में लगने वाला अनुमानित समय.
  • क्या कमीशन में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है.
  • राज्य कंज्यूमर कमीशन में साल-दर-साल लंबित मामलों की संख्या.
  • सबसे पुराने लंबित मामले और खाली पद कितने.
  • जिला कंज्यूमर फोरम के पिछले तीन साल के प्रदर्शन की रिपोर्ट.

तेज समाधान के लिए कंज्यूमर न्याय प्रणाली के ऑडिट पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट: दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कंज्यूमर-न्याय प्रणाली के देशव्यापी ऑडिट पर विचार कर रहा है, जिसमें लंबित मामलों, खाली पदों, निपटारे के प्रदर्शन और संस्थागत क्षमता को शामिल किया जाएगा, ताकि तेजी से समाधान के लिए एक सिस्टम बनाया जा सके. क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं.

निपटान दर ज्यादा, फिर भी इतनी पेंडेंसी क्यों: केंद्र सरकार के हालिया संसदीय आंकड़ों से पता चलता है कि सिस्टम में अभी भी बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं. 2025 में NCDRC को 3,402 मामले मिले और उसने 4,908 मामलों का निपटारा किया. सरकार की 2024 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता आयोगों ने कुल मिलाकर 1,67,112 मामलों के मुकाबले 1,65,682 केस का निपटारा किया, जिससे उस साल निपटान दर 99.14% रही. लेकिन 99% निपटान दर का मतलब यह नहीं है कि लंबित मामले खत्म हो रहे हैं. अगर किसी आयोग को 10,000 नए मामले मिलते हैं और वह 9,900 मामलों का निपटारा करता है, तो उसकी निपटान दर 99% तो होती है, लेकिन फिर भी उसके पेंडिंग केस की संख्या 100 बढ़ जाती है.

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