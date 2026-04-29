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कार कंपनी को भारी पड़ा विज्ञापन, 6.1 सेकंड में नहीं पकड़ी 100 किमी की रफ्तार, लौटानी होगी पूरी रकम

देहरादून: देश की एक बड़ी कंपनी की एक करोड़ 65 लाख रुपए की कार विज्ञापन में किए गए रफ्तार के दावे से एक सेकंड पिछड़ गई. साथ ही कार मालिक ने दो अन्य शिकायत राज्य उपभोक्ता आयोग में दी. आयोग ने सुनवाई करने के बाद कार मालिक को पूरी रकम वापस करने का आदेश दिया है. मुकदमे के 50 हजार रुपए का खर्चा भी कंपनी को चुकाना होगा.

विज्ञापन के दावे पर खरी नहीं उतरी कार: जानकारी के अनुसार देहरादून के एक उपभोक्ता ने 27 मार्च 2024 को देश की एक बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी की कार एक करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदी थी. इस कार की रफ्तार के बारे में कंपनी ने विज्ञापन में दर्शाया था कि यह 6.1 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

6.1 सेकंड में नहीं पकड़ी 100 किमी की रफ्तार: जब चालक ने कार को इस स्पीड पर दौड़ने का प्रयास किया, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में कार को 7.1 सेकंड से भी ज्यादा का समय लगा. इस पर कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि यह रफ्तार परीक्षण के दौरान मिल सकती है. इस पर आयोग ने कहा कि यह बात खरीदते वक्त ग्राहक को नहीं बताई गई तो यह भ्रामक जानकारी है.

डीलर ने भी कर दी गड़बड़ी: ग्राहक का दूसरा मुद्दा ये था कि कार के नीचे से कुछ अजीब आवाज़ आ रही थी. इसके लिए वह उसे डीलर के पास ले गए तो वहां चेसिस में कटिंग और फिर वेल्डिंग कर दी गई. इसके लिए ग्राहक से कोई अनुमति नहीं ली गई. आयोग ने इस मामले में कहा कि चेसिस गाड़ी की रीढ़ की हड्डी होता है. इसमें छेड़छाड़ से गाड़ी की मूल गुणवत्ता खराब हो जाती है.