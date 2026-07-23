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कंज्यूमर कोर्ट का फैसला, बार-बार खराब हुई टाटा की कार, कंपनी और डीलर लौटाएंगे पूरी कीमत, 10 साल बाद इंसाफ

फैसला आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने सुनाया.

Consumer Commission orders Tata Car Company
10 साल बाद इंसाफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 6:35 PM IST

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रायपुर: नई कार खरीदने के बाद अगर वही कार बार-बार खराब होने लगे और सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या खत्म न हो, तो क्या उपभोक्ता सिर्फ मरम्मत कराने के लिए मजबूर रहेगा ? छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस सवाल का बेहद अहम जवाब दिया है. छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसले में माना कि वाहन में शुरू से ही निर्माण संबंधी गंभीर दोष था, जिसे कंपनी और डीलर दूर नहीं कर सके. इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से कार की पूरी खरीद राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है. यह फैसला आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने सुनाया.


कंपनी और डीलर लौटाएंगे पूरी कीमत, 10 साल बाद इंसाफ

यह मामला रायपुर निवासी प्रमोद कुमार गौतम का है. उन्होंने 27 नवंबर 2014 को टाटा इंडिगो ईसीएस एलएस टीडीआई कार खरीदी थी. लेकिन नई कार खरीदने के कुछ ही दिनों बाद उसमें गंभीर तकनीकी समस्याएं सामने आने लगी. वाहन का फ्यूल गेज सही तरीके से काम नहीं करता था, कार सड़क पर एक तरफ खिंचती थी और ठंडे इंजन में स्टार्ट होने में भी दिक्कत आती थी. हालात ऐसे हो गए कि खरीदी के मात्र 3 महीने और करीब 5 हजार किलोमीटर के भीतर ही कार को 4 बार मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा. लगातार खराबियों के आने के कारण शिकायतकर्ता को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी.


शिकायतकर्ता ने आयोग से क्या मांग की ?

जब बार-बार मरम्मत के बावजूद वाहन की समस्याएं खत्म नहीं हुई, तब 13 अप्रैल 2015 को प्रमोद कुमार गौतम ने जिला उपभोक्ता आयोग, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने वाहन बदलने या फिर पूरी खरीद राशि वापस करने की मांग की. इसके साथ ही आर्थिक नुकसान, मानसिक पीड़ा और मुकदमे में हुए खर्च की भरपाई की भी मांग की.



टाटा मोटर्स और डीलर ने क्या दलील दी ?

मामले में अधिकृत डीलर नेशनल गैरेज ने आयोग को बताया कि ग्राहक की सभी शिकायतों का समाधान वारंटी के तहत कर दिया गया था. वाहन में कोई स्थायी निर्माण दोष नहीं था. वहीं टाटा मोटर्स लिमिटेड ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वाहन में आई समस्याएं सामान्य उपयोग के दौरान होने वाली 'वेयर एंड टियर' यानी सामान्य घिसावट का हिस्सा थीं, न कि निर्माण दोष.



जिला आयोग ने पहले क्या फैसला सुनाया था ?

मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया. आयोग ने आदेश दिया कि डीलर वाहन को 'जैसा है, वैसी स्थिति' में वापस ले और शिकायतकर्ता को 2 लाख आर्थिक नुकसान, 10 हजार मानसिक पीड़ा तथा 5 हजार वकील शुल्क के रूप में भुगतान करे. हालांकि उस समय कार की पूरी कीमत लौटाने का आदेश नहीं दिया गया था.



राज्य आयोग ने क्यों पलट दिया फैसला ?

अपील की सुनवाई के दौरान अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने पूरे रिकॉर्ड और तकनीकी तथ्यों की विस्तार से जांच की. आयोग ने पाया कि वाहन खरीदने के तुरंत बाद लगातार गंभीर तकनीकी खराबियां सामने आई और सर्विस सेंटर उन्हें स्थायी रूप से दूर करने में असफल रहा. आयोग ने माना कि वाहन में अंतर्निहित निर्माण दोष था और कंपनी उपभोक्ता को दोषमुक्त वाहन उपलब्ध कराने में विफल रही. आयोग ने यह भी कहा कि अब वाहन उपयोग योग्य नहीं रह गया है, ऐसी स्थिति में उसे वापस उपभोक्ता के पास छोड़ना न तो व्यावहारिक है और न ही न्यायसंगत.



राज्य आयोग का ऐतिहासिक आदेश

राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश में संशोधन करते हुए टाटा मोटर्स लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर नेशनल गैरेज को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया. आयोग ने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार गौतम को कार की पूरी खरीद राशि 4 लाख 77 हजार 865 बिक्री रसीद के अनुसार वापस की जाए. यह राशि 13 अप्रैल 2015 से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाई जाएगी. इसके अलावा आयोग ने जिला आयोग द्वारा निर्धारित दो लाख रुपये आर्थिक क्षति, 10 हजार मानसिक पीड़ा और 5 हजार वकील शुल्क देने का आदेश भी बरकरार रखा.



आयोग ने अपने फैसले में क्या कहा ?

आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि दोषपूर्ण वाहन की बिक्री उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी का मामला है. यदि निर्माता और डीलर मिलकर भी वाहन की मूल तकनीकी खामियों को दूर नहीं कर पाते हैं, तो दोनों समान रूप से जिम्मेदार होंगे और उपभोक्ता को उचित मुआवजा देना होगा.

उपभोक्ताओं के लिए मिसाल बनेगा ये फैसला

यह फैसला सिर्फ प्रमोद कुमार गौतम की जीत नहीं, बल्कि देशभर के वाहन उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है. यह आदेश बताता है कि यदि किसी नई गाड़ी में शुरुआत से ही निर्माण संबंधी गंभीर दोष हो और कंपनी उसे ठीक करने में विफल रहे, तो उपभोक्ता पूरी खरीद राशि वापस पाने का कानूनी अधिकार रखता है. ऐसे मामलों में निर्माता और डीलर दोनों अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते.

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