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कंज्यूमर कमीशन ने फैंसी आइसक्रीम और जोमैटो पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों

हैदराबाद: डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन-2 ने फैंसी आइसक्रीम और जोमैटो को आइसक्रीम खाने के बाद बीमार हुए एक कंज्यूमर को 10,000 रुपये का मुआवजा, 5,000 रुपये केस खर्च और 168 रुपये रिफंड देने का आदेश दिया है.

सैदाबाद कॉलोनी के पवन कस्तूरी ने 3 नवंबर, 2023 को जोमैटो के जरिए फैंसी आइसक्रीम (दिलसुखनगर) से 1000 ml का अमेरिकन ड्राई फ्रूट आइसक्रीम कंटेनर और 60 ml चोकोबार खरीदा था. पवन और उनके परिवार के सदस्य आइसक्रीम खाने के बाद बीमार पड़ गए. जब ​​उन्होंने आइसक्रीम के पैकेट चेक किए, तो पाया कि उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एमआरपी नहीं थी.

फैंसी आइसक्रीम के पास शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. प्रतिवादी फैंसी आइसक्रीम कंपनी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता ने निर्माण की तारीखें मिटा दी हैं. इस बीच, पवन ने 22 फरवरी और 18 मई, 2024 को फिर से वही आइसक्रीम ऑर्डर की, और फोटो और चालान के साथ साबित किया कि निर्माण की तारीख और एमआरपी पोस्ट नहीं की गई थी.