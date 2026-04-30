कंज्यूमर कमीशन ने फैंसी आइसक्रीम और जोमैटो पर जुर्माना लगाया, जानें क्यों
जब पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आइसक्रीम के पैकेट चेक किए तो पाया कि उन पर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी नहीं थी.
Published : April 30, 2026 at 2:39 PM IST
हैदराबाद: डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन-2 ने फैंसी आइसक्रीम और जोमैटो को आइसक्रीम खाने के बाद बीमार हुए एक कंज्यूमर को 10,000 रुपये का मुआवजा, 5,000 रुपये केस खर्च और 168 रुपये रिफंड देने का आदेश दिया है.
सैदाबाद कॉलोनी के पवन कस्तूरी ने 3 नवंबर, 2023 को जोमैटो के जरिए फैंसी आइसक्रीम (दिलसुखनगर) से 1000 ml का अमेरिकन ड्राई फ्रूट आइसक्रीम कंटेनर और 60 ml चोकोबार खरीदा था. पवन और उनके परिवार के सदस्य आइसक्रीम खाने के बाद बीमार पड़ गए. जब उन्होंने आइसक्रीम के पैकेट चेक किए, तो पाया कि उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एमआरपी नहीं थी.
फैंसी आइसक्रीम के पास शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया. शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. प्रतिवादी फैंसी आइसक्रीम कंपनी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता ने निर्माण की तारीखें मिटा दी हैं. इस बीच, पवन ने 22 फरवरी और 18 मई, 2024 को फिर से वही आइसक्रीम ऑर्डर की, और फोटो और चालान के साथ साबित किया कि निर्माण की तारीख और एमआरपी पोस्ट नहीं की गई थी.
आयोग-2, जिसने अध्यक्ष वक्कंति नरसिम्हा राव, सदस्यों परुपल्ली जवाहरबाबू और डी. श्रीदेवी की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई की गई. इसके बाद एक फैसला जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी कंपनी की लापरवाही स्पष्ट थी. आयोग ने जोमैटो की इस दलील को खारिज कर दिया कि 'हम सिर्फ एक डिलीवरी पार्टनर हैं. फैंसी आइसक्रीम कंपनी पूरी तरह से जिम्मेदार है' और स्पष्ट किया कि उन्हें संयुक्त रूप से जिम्मेदार होना चाहिए.
हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग-2 ने फैंसी आइसक्रीम कंपनी और जोमैटो को 10,000 रुपये मुआवजा, केस की लागत के रूप में 5,000 रुपये और 25,000 रुपये रिफंड करने का आदेश दिया है.