ETV Bharat / bharat

एक हजार रुपये के लिए कंसल्टेंसी फर्म के मालिक की चाकू घोंपकर हत्या, रिसेप्शनिस्ट गंभीर

हैदराबाद एक हजार रुपये के मामूली विवाद में युवक ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई.

owner of a consultancy firm was stabbed to death.
कंसल्टेंसी फर्म के मालिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 11, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नौकरी दिलाने वाली एक कंसल्टेंसी फर्म के मालिक की महज एक हजार रुपये को लेकर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. वहीं रिसेप्शनिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि हैदराबाद में एक कंसल्टेंसी फर्म के मालिक की उसके ऑफिस में नौकरी ढूंढने वाले एक आदमी ने बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी. वहीं रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई.

मधुरा नगर पुलिस स्टेशन ने बताया कि मृतक की पहचान जे शशिकरण रेड्डी (36) के तौर पर हुई है. बताया जाता है कि वह और उनकी पत्नी नागा भारती विजयवाड़ा के रहने वाले थे और शहर के येलारेड्डीगुडा इलाके में एक अपार्टमेंट में रह रहे थे.

शशिकरण पिछले दो साल से यूसुफगुडा में मेट्रो पिलर 1,482 के पास एक ऑफिस से मैनपावर कंसल्टेंसी चला रहे थे. यह कंसल्टेंसी वरही, बीजीएस और साईराम नामों से काम करती थी और बेरोजगार युवाओं को अलग-अलग सेक्टर में नौकरी ढूंढने में मदद करती थी.

पुलिस ने बताया कि नलगोंडा का एक 22 साल का युवक हाल ही में नौकरी के लिए कंसल्टेंसी के पास गया था. इस दौरान शशिकरण ने उससे 2,500 रुपये लिए और बंजारा हिल्स के एक होटल में नौकरी का इंतजाम कर दिया. लेकिन, दो दिन बाद ही युवक ने यह कहते हुए नौकरी छोड़ दी कि उसे यह पसंद नहीं है. जब उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो शशिकरण ने 1,500 रुपये लौटा दिए.

मंगलवार दोपहर को युवक बाकी 1,000 रुपये मांगने के लिए ऑफिस पहुंचा. पुलिस ने बताया कि वह तीसरी मंजिल पर मालिक के कमरे में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.

बताया जाता है कि बहस के दौरान उसने शशिकरण को धमकाया और बाकी पैसे मांगे. इसी दौरान अचानक गुस्से में उसने शशिकरण की गर्दन पर चाकू घोंप दिया. वहीं शशिकरण की चीखें सुनकर रिसेप्शनिस्ट दौड़कर चैंबर में गई और दरवाजा खटखटाया. तभी आरोपी चैंबर से बाहर आया और उसने रिसेप्शनिस्ट लाया पर भी हमला कर दिया और मौके से भाग गया.

हमले के बाद, रिसेप्शनिस्ट लाया ने किसी तरह डायल 100 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शशिकरण को मृत घोषित कर दिया. लाया को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है.

इस हत्या से मृतक का परिवार गहरे सदमे में है. शशिकरण की गर्भवती पत्नी अचानक हुए इस हादसे से बहुत दुखी हैं. परिवार के दोस्तों ने बताया कि शशिकिरण को पिछले महीने हार्ट अटैक भी आया था. पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. साथ ही हमलावर का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए कंसल्टेंसी के सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- बेटा गया विदेश और इधर 82 साल की मां की किसी ने कर दी हत्या, जांच जारी

TAGGED:

HYDERABAD STABBING
CONSULTANCY OWNER MURDER
MONETARY DISPUTE
हैदराबाद तेलंगाना
HYDERABAD MURDER INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.