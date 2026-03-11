ETV Bharat / bharat

एक हजार रुपये के लिए कंसल्टेंसी फर्म के मालिक की चाकू घोंपकर हत्या, रिसेप्शनिस्ट गंभीर

हैदराबाद: नौकरी दिलाने वाली एक कंसल्टेंसी फर्म के मालिक की महज एक हजार रुपये को लेकर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. वहीं रिसेप्शनिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि हैदराबाद में एक कंसल्टेंसी फर्म के मालिक की उसके ऑफिस में नौकरी ढूंढने वाले एक आदमी ने बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी. वहीं रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई.

मधुरा नगर पुलिस स्टेशन ने बताया कि मृतक की पहचान जे शशिकरण रेड्डी (36) के तौर पर हुई है. बताया जाता है कि वह और उनकी पत्नी नागा भारती विजयवाड़ा के रहने वाले थे और शहर के येलारेड्डीगुडा इलाके में एक अपार्टमेंट में रह रहे थे.

शशिकरण पिछले दो साल से यूसुफगुडा में मेट्रो पिलर 1,482 के पास एक ऑफिस से मैनपावर कंसल्टेंसी चला रहे थे. यह कंसल्टेंसी वरही, बीजीएस और साईराम नामों से काम करती थी और बेरोजगार युवाओं को अलग-अलग सेक्टर में नौकरी ढूंढने में मदद करती थी.

पुलिस ने बताया कि नलगोंडा का एक 22 साल का युवक हाल ही में नौकरी के लिए कंसल्टेंसी के पास गया था. इस दौरान शशिकरण ने उससे 2,500 रुपये लिए और बंजारा हिल्स के एक होटल में नौकरी का इंतजाम कर दिया. लेकिन, दो दिन बाद ही युवक ने यह कहते हुए नौकरी छोड़ दी कि उसे यह पसंद नहीं है. जब उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो शशिकरण ने 1,500 रुपये लौटा दिए.

मंगलवार दोपहर को युवक बाकी 1,000 रुपये मांगने के लिए ऑफिस पहुंचा. पुलिस ने बताया कि वह तीसरी मंजिल पर मालिक के कमरे में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.