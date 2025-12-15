वायु प्रदूषण के कारण सख्त प्रतिबंधों का बुरा असर मजदूरों को झेलना पड़ता है: CJI सूर्यकांत
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह धुंध की घनी चादर छाई रही, जिससे वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी रही.
By Sumit Saxena
Published : December 15, 2025 at 1:23 PM IST
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि मेट्रो शहरों में लोगों की अपनी जीवनशैली होती है- समस्या अमीर वर्ग के साथ है - जिसे वे बदलते नहीं हैं और वायु प्रदूषण संकट के कारण लगाए गए सख्त प्रतिबंधों का बुरा असर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को झेलना पड़ता है. सीजेआई ने कहा कि कुछ ऐसे निर्देश हैं जिन्हें जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता और "लोगों को उन स्थितियों के हिसाब से ढलना होगा". उन्होंने इस बात पर जोर दिया, "उन्हें बदलाव करने की जरूरत है; उन्हें अपनी जीवनशैली भी बदलने की जरूरत है."
दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह धुंध की घनी चादर छाई रही, जिससे वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी रही. कम दृश्यता के कारण फ्लाइट और ट्रेन संचालन में दिक्कतें आईं.
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब होने के कारण, अधिकारियों ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-4 के तहत सबसे सख्त पाबंदियां लागू कर दीं, जिससे पूरे इलाके में इमरजेंसी जैसी पाबंदियां लग गईं.
वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह और दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में न्याय मित्र (Amicus Curiae) ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष गंभीर वायु प्रदूषण का जिक्र किया. सिंह ने कहा, "हर साल, समस्या यह है कि जब तक कोर्ट राज्यों को निर्देश नहीं देता, वे आदेशों का पालन नहीं करते. कागजों पर, सभी प्रोटोकॉल हैं…" एक और वकील ने कहा कि उन्होंने वायु प्रदूषण मामले में दखल देने के लिए एक अर्जी दाखिल की है और यह बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है और पीठ से इसे वायु प्रदूषण मामले के साथ जोड़ने का आग्रह किया.
पीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण का मामला पहले से ही बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और इस पर तीन जजों की पीठ सुनवाई करेगी. सिंह ने कहा कि पिछले महीने कोर्ट ने पहले ही एक आदेश दिया था कि नवंबर और दिसंबर में बच्चों के स्पोर्ट्स इवेंट नहीं होंगे.
सिंह ने कहा, "इसके बावजूद, इस गंभीर प्रदूषण के दौरान, उन्होंने ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने के तरीके ढूंढ लिए हैं... जिन चीजों पर न्यायालय ने रोक लगाई थी, वे एक्टिविटीज हो रही हैं. असल में, CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बच्चे बाहर नहीं खेल सकते. उन्होंने अदालत के आदेश को बाईपास करने के तरीके ढूंढ लिए हैं."
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "समस्या तो है और इसका व्यावहारिक समाधान क्या है, किस तरह का निर्देश दिया जा सकता है.... नहीं तो, आप सही कहते हैं कि अगर कोई आदेश पास किया जाता है, तो या तो वे उसका पालन नहीं कर पाते या लोग उस आदेश की गंभीरता को नहीं समझते.... एक तो लागू करने की बात है, कुछ ऐसे निर्देश होते हैं जिन्हें जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता. लोगों को उन स्थितियों के हिसाब से ढलना होगा."
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "उन्हें बदलाव करने की जरूरत है; उन्हें अपनी लाइफस्टाइल भी बदलनी होगी. इन बड़े शहरों, मेट्रो शहरों में यह भी एक बड़ी समस्या है, लोगों की अपनी लाइफस्टाइल होती है. वे इसे बदलते नहीं हैं. लोग, जब मैं बात कर रहा हूं... बल्कि अमीर वर्ग, समस्या उनके साथ आती है. गरीब मजदूर..."
सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हो रहा है क्योंकि GRAP-4 की वजह से निर्माण मजदूरों का काम बंद हो गया है. सीजेआई ने कहा, "इसका सीधा और बुरा असर उन्हीं पर पड़ रहा है..."
इस महीने की शुरुआत में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को दिल्ली-NCR में खराब वायु गुणवत्ता के लिए सबसे बड़े कारणों में से एक बताया था.
1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के संकट को दूर करने के लिए कोई समाधान निकालना होगा, जो सर्दियों के मौसम में इस इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है. शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि "हममें से कोई भी चुपचाप नहीं बैठ सकता", और इसे सिर्फ सर्दियों के महीनों में सूचीबद्ध किए जाने वाले "सामान्य" मामले की तरह नहीं माना जा सकता.
