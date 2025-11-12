ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: आवारा कुत्ते के काटने से मजदूर की मौत, स्थानीय लोगों में दहशत

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक निर्माण मजदूर को कुत्ते ने काट लिया था, जिससे वह अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई.

Construction worker dies after bitten stray dog in Tirunelveli Tamil Nadu
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): जिले में आवारा कुत्ते के काटने से एक निर्माण श्रमिक की मौत हो गई. इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है. मृतक अय्यप्पन (31) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के वल्लियुर का रहने वाले था. बताया गया है कि कुछ महीने पहले जब अय्यप्पन निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे तो उन्हें आवारा कुत्ते ने काट लिया था.

बताया जा रहा है कि कुत्ते के काटने के बाद अय्यप्पन को इलाज नहीं मिला. अय्यप्पन दो दिन पहले अचानक बीमार पड़ गए. इसके बाद, उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत कन्याकुमारी जिले के असारीपल्लम स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए. वहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन बिना किसी इलाज के अय्यप्पन की मौत हो गई.

पीड़ित अय्यप्पन
पीड़ित अय्यप्पन (ETV Bharat)

अधिकारियों के मुताबिक, बाद में मेडिकल जांच में पता चला कि अय्यप्पन की मौत रेबीज संक्रमण (कुत्ते के काटने से होने वाला वायरस) से हुई थी.

इससे पहले भी, तमिलनाडु में कई जगहों पर कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आई हैं. वहीं, सड़कों पर आवारा कुत्तों द्वारा लोगों का पीछा करने और उन्हें काटने की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं. कुछ दिन पहले ही नेल्लई शहर में एक स्कूली छात्र का आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा पीछा किए जाने का चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिससे डरकर छात्र किताबों का बैग छोड़कर भाग गया था.

इसी तरह, पड़ोसी तेनकासी जिले के कडैयनल्लूर इलाके में भी लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं. लोगों को डर है कि कुत्तों के काटने की घटनाओं के कारण रेबीज का प्रकोप भी बढ़ रहा है.

बीते सितंबर में चेन्नई शहर में आवारा कुत्ते के काटने के बाद एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई थी. कुत्ते के काटने के बाद ड्राइवर ने रेबीज का टीका भी लगवाया था. इसके बाद भी उसके शरीर में संक्रमण हो गया था और घटना के डेढ़ महीने बाद बुखार बढ़ने पर उसकी मौत हो गई थी.

सितंबर में ही तमिलनाडु के वेल्लोर में एक आवारा कुत्ते ने एक निर्माण मजदूर को काट लिया था. बाद में 55 वर्षीय करुणानिधि की रेबीज से मौत हो गई थी. इस मामले में डॉक्टरों ने बताया कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद उचित उपचार न मिलने के कारण करुणानिधि की मौत हुई.

रेबीज से बढ़ रही मौतें
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2021 में तमिलनाडु में 3,19,432 लोगों को कुत्तों ने काटा और 19 लोगों की रेबीज से मौतें हुईं. 2022 में यह संख्या बढ़कर 3,64,435 हो गई, जिसमें 28 मौतें हुईं और 2023 में 18 मौतों के साथ यह संख्या बढ़कर 4,41,804 हो गई. तमिलनाडु के लोक स्वास्थ्य एवं रोग निवारण विभाग के मुताबिक, इस साल अब तक 3.6 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिनमें से 22 की रेबीज से मौत हो चुकी है.

रेबीज के लक्षण
चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि रेबीज के सामान्य लक्षण तीन हफ्ते से तीन महीने के भीतर दिखाई देते हैं. इन लक्षणों में पानी, रोशनी और तेज हवा से डर के साथ-साथ सांस लेने में तकलीफ और याददाश्त कम होना शामिल है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अधूरे टीकाकरण से रेबीज संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें- चेन्नई में आवारा कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मौत, रेबीज टीका बेअसर, लोगों में डर का माहौल

TAGGED:

BITTEN BY A STRAY DOG
STRAY DOG ATTACKS IN TAMIL NADU
TIRUNELVELI STRAY DOG ATTACK
STRAY DOG BITE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.