कोसी नदी में बिगड़ा प्रवासी पक्षियों के वास स्थल का नक्शा, क्या अगले साल से नहीं आएंगे सुर्खाब

सुर्खाब प्रवासी पक्षियों का वास स्थल है कोसी नदी क्षेत्र ( Photo- ETV Bharat )

अगले सीजन से रामनगर आना बंद कर सकते हैं प्रवासी पक्षी: दीप रजवार बताते हैं कि सुर्खाब हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर यहां पहुंचती हैं. उन्हें साफ, शांत और स्थिर पानी की जरूरत होती है. जहां वे भोजन तलाशती हैं और जल क्रीड़ा करती हैं. लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के चलते यहां तालाबनुमा पानी खत्म होकर टापूनुमा स्वरूप ले चुका है. दिन में ये पक्षी पानी में गोते लगाते, खेलते और लैंडिंग करते हैं. उन्हें देखने के लिए देश भर से फोटोग्राफर और पक्षी प्रेमी यहां आते हैं. मगर इस बार उनके आम व्यवहार में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला है. रजवार बताते हैं कि-

इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग और समाज दोनों की जिम्मेदारी है. जिस तरह से मशीनों से काम किया जा रहा है, वह साफ तौर पर विभागीय लापरवाही को दिखाता है. यह काम बरसात से पहले या फिर पक्षियों के प्रवास पूर्ण होने के बाद किया जा सकता था. मार्च तक इन पक्षियों का प्रवास यहां रहता है. इसी अवधि में वे प्रजनन भी करते हैं. इस समय इनकी सुरक्षा और शांत वातावरण अति आवश्यक होता है. -दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर-

प्रवासी पक्षी महसूस कर रहे हैं तनाव: प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार बताते हैं कि सुर्खाब रामनगर की पहचान हैं.

प्रवासी पक्षियों के वासस्थल पर चल रही जेसीबी: कॉर्बेट लैंडस्केप से बहने वाली कोसी नदी पर कोसी बैराज में इन दिनों प्रवासी सुर्खाब पक्षियों के बीच मशीनों से हो रहे कार्यों ने पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है. हर साल हजारों किलोमीटर दूर से यह प्रवासी पक्षी यहां पहुंचते हैं. मार्च तक रामनगर की नदियों व जलाशयों में अपना प्रवास बिताते हैं. लेकिन इस बार उनके वासस्थल के बिल्कुल पास JCB और ट्रैक्टरों से चल रहे कार्यों के कारण उनका प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात ऐसे ही रहे, तो संभव है कि अगले वर्ष यह पक्षी यहां लौटकर ना आएं.

रामनगर: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वनों से घिरा रामनगर कॉर्बेट नगरी के नाम से भी जाना जाता है. कॉर्बेट पार्क और उसके वन्य स्थलों पर हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं. जब यूरोप में भयंकर जमा देने वाली ठंड पड़ती है तो ये प्रवासी पक्षी कुछ महीने यहां के सुरम्य वातावरण में बिता कर प्रजनन कर वापस अपने देश चले जाते हैं. लेकिन इस बार इनके प्रवास स्थल में सरकारी खलल पड़ा है.

सुर्खाब प्रवासी पक्षी रामनगर कोसी नदी की जैव विविधता का आनंद लेती हैं (Photo- ETV Bharat)

कोसी नदी की एक धारा को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे जल प्रवाह बदल गया. इससे पक्षियों का प्राकृतिक आवास बाधित हुआ. यदि अभी भी कार्य नहीं रोका गया, तो सुर्खाब अगले प्रवास में यहां नहीं आएंगी.

-दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर-

4 से 5 महीने कोसी नदी क्षेत्र में रहती हैं प्रवासी पक्षी: वहीं पक्षी प्रेमी संजय छिम्वाल भी इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हैं. उनका कहना है कि कोसी बैराज प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है. यहां वे 4–5 महीनों तक ठहरती हैं. छिम्वाल कहते हैं कि-

इतने वर्षों से इनका प्रवास यहां बिना रुकावट जारी रहा है, लेकिन इस वर्ष निर्माण कार्यों ने उनके लिए खतरा पैदा कर दिया है. किसी भी विकास कार्य से पहले सभी संबंधित विभागों में समन्वय होना जरूरी है. संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य करते समय पर्यावरणीय पहलुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए. यदि ऐसा नहीं हुआ, तो इन प्रवासी पक्षियों का यहां आना बंद हो सकता है.

-संजय छिम्वाल, पक्षी प्रेमी-

सिंचाई और वन विभाग को लोगों ने दी नसीहत: वहीं वन्यजीव प्रेमी व सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा का कहना है कि सिंचाई विभाग और वन विभाग को यह कार्य प्रवासी पक्षियों के लौटने के बाद करना चाहिए था. सुर्खाब पक्षी रामनगर की शान हैं. इन्हें देखने देश–विदेश से पर्यटक यहां आते हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है. उनका कहना है कि यदि इसी तरह इनके वासस्थल में बाधाएं पैदा होती रहीं, तो संभावना है कि ये प्रवासी पक्षी आने वाले वर्षों में यहां आना ही बंद कर दें.

कोसी की धारा बदलने से सुर्खाब पक्षियों के प्रवास में अड़चन आ रही है (Photo- ETV Bharat)

सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने ये कहा: वहीं सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता राजीव खनुलिया ने स्वीकार किया कि-

यह कार्य बड़ा नहीं है. पिछली बरसात में कोसी बैराज के बाएं हिस्से में कुछ ब्लॉक्स कमजोर हो गए थे. उन्हें मजबूत करने के लिए यह काम किया जा रहा है. कार्य के लिए कुछ फंड भी प्राप्त हुआ था. मशीनों का उपयोग कम से कम करने और छोटे क्षेत्र में ही कार्य सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं.

-राजीव खनुलिया, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग-

10 दिन में पूरा हो जाएगा कार्य: राजीव ने कहा कि लगभग 10 दिन में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा. कोशिश की जा रही है कि पक्षियों को कम से कम व्यवधान हो. छोटे हिस्से में ही डिवाटरिंग की जा रही है, ताकि जल प्रवाह भी बाधित न हो और पक्षियों को खतरा भी महसूस न हो.

साकेत बडोला ने दिए निर्देश: जब यह मामला पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक डॉ. साकेत बडोला के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने तत्काल निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि-

कोसी बैराज पर हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं. इस दौरान किसी भी तरह का कार्य, जो उन्हें परेशान करे, या उनके वासस्थल को नुकसान पहुंचाए, पूरी तरह रोकना चाहिए. हमने डीएफओ रामनगर ध्रुव मर्तोलिया को निर्देश दिए कि वे तुरंत सिंचाई विभाग से संपर्क करते हुए कार्य को रोकें या इसे सुरक्षित तरीके से संचालित करवाएं, ताकि पक्षियों का प्रवास प्रभावित न हो.

-डॉ साकेत बडोला, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त-

शांत जगह बनी टापूनुमा: स्थानीय लोगों और फोटोग्राफरों का कहना है कि जिस स्थान पर JCB और ट्रैक्टरों से कार्य किया जा रहा है, वह सुर्खाब पक्षियों के बिल्कुल पास है. इससे वे अत्यधिक तनाव में हैं. पहले जहां नदी में तालाब जैसा शांत पानी था, अब वहां बीचों बीच टापूनुमा ढांचा बन गया है, जो इन पक्षियों की प्राकृतिक जरूरतों के बिल्कुल विपरीत है.

प्रवासियों पक्षियों के प्रवास में छेड़छाड़ पर विशेषज्ञ चिंतित हैं (Photo- ETV Bharat)

मानवीय हस्तक्षेत नहीं करने की अपील : प्रकृति प्रेमियों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे ही मानवीय हस्तक्षेप जारी रहे, तो रामनगर अपनी 'प्रवासी पक्षियों के शहर' वाली पहचान खो सकता है. उन्होंने विभागों से आग्रह किया कि पर्यावरण और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ही आगे की योजना तैयार की जाए.

