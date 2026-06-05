ETV Bharat / bharat

हिमाचल में कैरी बैग और दूध के पाउच से बनेंगी मजबूत सड़कें, जानिए कैसे प्लास्टिक का होगा उपयोग?

सड़क निर्माण में कैरी बैग, प्लास्टिक बोरे, दूध की थैलियां और कॉस्मेटिक एवं डिटर्जेंट की प्लास्टिक बोतलों से प्राप्त लचीले कचरे का उपयोग किया जाएगा.

Plastic Waste Roads Construction
प्लास्टिक से रोड का निर्माण (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल लंबे समय से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न पहल करता रहा है. अब इस दिशा में एक और अनूठा कदम उठाया गया है. प्रदेश में कैरी बैग, दूध के पाउच और अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट अब कूड़े के ढेर का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि सड़कों की मजबूती का आधार बनेंगे. राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बिटुमिन सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देते हुए नई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी की है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ टिकाऊ सड़क निर्माण को बढ़ावा देना है.

प्रदेश में अब कैरी बैग, दूध के पाउच और अन्य इस्तेमाल हो चुके प्लास्टिक से सड़कें बनाई जाएंगी. नई व्यवस्था के तहत सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में निर्धारित मानकों के अनुसार प्रसंस्कृत प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाएगा. विभाग का मानना है कि इससे प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या कम होने के साथ सड़कों की गुणवत्ता और टिकाऊपन में भी सुधार आएगा.

Plastic Waste Roads Construction
कैरी बैग और दूध के पाउच से बनेंगी मजबूत सड़कें (ETV Bharat GFX)

कठोर प्लास्टिक और काले रंग प्लास्टिक का नहीं उपयोग

लोक निर्माण विभाग के सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत हर पीडब्ल्यूडी मंडल अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान सडक़ निर्माण के लिए कितनी मात्रा में स्वच्छ प्लास्टिक कचरे की आवश्यकता को लेकर शहरी निकायों को लिखित रूप से बताएगा. जिसके बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी 15 दिनों के भीतर संबंधित नगर निकायों का दौरा कर प्लास्टिक कचरे को एकत्रित और अलग करने का प्रशिक्षण देंगे.

Plastic Waste Roads Construction
हिमाचल में कैरी बैग और दूध के पाउच से बनेंगी मजबूत सड़कें (SOP)
Plastic Waste Roads Construction
हिमाचल में कैरी बैग और दूध के पाउच से बनेंगी मजबूत सड़कें (SOP)

लोक निर्माण विभाग के सचिव देवेश कुमार ने बताया कि, "सड़क निर्माण में कैरी बैग, प्लास्टिक बोरे, दूध की थैलियां और कॉस्मेटिक एवं डिटर्जेंट की प्लास्टिक बोतलों से प्राप्त लचीले प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाएगा. वहीं, कठोर और काले रंग की प्लास्टिक फिल्म या सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. नगर निकायों को प्लास्टिक कचरे को साफ करके तैयार करना होगा, ताकि उसमें धूल या अन्य अशुद्धियां प्लास्टिक के कुल वजन के एक प्रतिशत से अधिक न हों. इसके बाद प्लास्टिक को 2.36 मिलीमीटर से 600 माइक्रोन आकार तक बारीक काटकर तैयार किया जाएगा. निर्धारित आकार से बड़े टुकड़ों को स्वीकार नहीं किया जाएगा."

हर महीने भेजनी होगी रिपोर्ट

एसओपी के मुताबिक विभिन्न श्रेणियों की सड़कों की सतही परत में प्रयुक्त बिटुमिनस मिश्रण तैयार करते समय बिटुमन के वजन का आठ प्रतिशत श्रेड किया गया प्लास्टिक मिलाया जाएगा. प्रदेश के सभी पीडब्ल्यूडी कार्यकारी अभियंताओं को हर महीने नगर निकायों से प्राप्त प्लास्टिक कचरे की मात्रा और उससे निर्मित सड़कों की लंबाई एवं विवरण शामिल करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, मुख्य अभियंताओं के माध्यम से शहरी विकास विभाग, पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी.

Plastic Waste Roads Construction
सड़क निर्माण में कठोर प्लास्टिक और काले रंग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा (ETV Bharat GFX)

नगर निकायों से तैयार और श्रेड किया गया प्लास्टिक संबंधित पीडब्ल्यूडी कार्यकारी अभियंता द्वारा उठाया जाएगा. यदि किसी स्थान पर प्लास्टिक निर्धारित आकार से बड़ा पाया जाता है तो पीडब्ल्यूडी अपने उपलब्ध श्रेडर से उसे पुन: निर्धारित आकार में तैयार करेगा. जब नगर निकाय आवश्यक मात्रा में प्लास्टिक कचरा तैयार कर लेंगे, तो इसकी सूचना पीडब्ल्यूडी को देंगे. इसके बाद संबंधित कार्यकारी अभियंता और नगर निकाय के अधिकारी संयुक्त निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य अभियंताओं, शहरी विकास विभाग, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी.

ये भी पढ़ें: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवॉर्ड, उस्ताद अमजद अली खान ने किया सम्मानित

ये भी पढ़ें: हिमाचल में नए प्रधान-उप प्रधानों को कब से मिलेगा मानदेय? सामने आया ये बड़ा अपडेट

TAGGED:

PLASTIC WASTE IN HIMACHAL
ROADS CONSTRUCTION IN HIMACHAL
PLASTIC ROAD IN HIMACHAL
प्लास्टिक से रोड का निर्माण
PLASTIC WASTE ROADS CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.