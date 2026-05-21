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Explainer: क्या है बेली ब्रिज? विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को जोड़ने के लिए सेना का 'गजब का जुगाड़'

बेली ब्रिज पर कितना खर्च?: बेली ब्रिज बनाने में स्टील का इस्तेमाल होता है. 30 मीटर लंबे ब्रिज के लिए 35 लाख से डेढ़ करोड़ तक की राशि खर्च होती है. इसलिए बहुत महंगा भी नहीं है. सबसे बड़ी बात ये है कि बेहद कम समय में यह तैयार हो जाता है और बेहद मजबूत भी होता है.

वजन के लिहाज से कितनी क्षमता?: सुनील चौधरी ने कहा कि अभी हल्के वाहनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा. 10 टन तक के वाहन जा सकेंगे. अभी चार पहिया और दो पहिया वाहनों के आवागमन की सुविधा मिलेगी. वैसे भारी वाहनों के लिए भी इस्तेमाल होता है लेकिन उसका ट्रस का डिजाइन बदलना पड़ेगा. ऐसे ही यह लंबे समय तक चलता है.

अगले महीने से चालू हो जाएगा आवागमन: सुनील चौधरी का कहना है कि जून के पहले सप्ताह में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा. जो स्पेन गिरा था, वह 33 मीटर के करीब था. इसके अलावे भी दो स्पेन (12 मीटर और 24 मीटर) कमजोर है. ऐसे में उन्हें भी बनाया जाएगा. अभी जो स्पेन बनाया गया है, वह 49 मीटर से अधिक का है.

"आपदा और युद्ध के समय विशेष रूप से इसका इस्तेमाल होता है. सेना को जब किसी बड़े गड्ढे और नदी को पार करना होता है तो बेली ब्रिज के माध्यम से ही अभियान को पूरा करते हैं."- डॉ. सुनील चौधरी, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, बिहार सरकार

वे बताते हैं कि इसकी शुरुआत 1941 में ब्रिटिश इंजीनियर डोनाल्ड बेली ने किया था. विदेश में इसका काफी इस्तेमाल होता है. भारत में आजादी के बाद इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है. खासकर कश्मीर इलाके में इसका इस्तेमाल किया जाता है. वायनाड में जो भयंकर बाढ़ आई, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया. उससे पहले उत्तरकाशी में जो भयंकर आपदा आई थी, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था.

बेली ब्रिज की जरूरत क्यों?: सुनील चौधरी का कहना है कि इसका निर्माण आपदा के समय खासकर भूकंप, बाढ़ और भू-स्खलन के समय कम समय में इसको लॉन्च किया जाता है. इसके लिए भारी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती है. इसका निर्माण हल्का वाहन और भारी वाहन हर तरह का डिजाइन इसका किया जाता है. क्षतिग्रस्त विक्रमशिला पुल को तुरंत मरम्मत करना संभव नहीं है, जबकि लाखों लोगों के आवागमन के लिए इसका तुरंत चालू करना जरूरी है. ऐसे में बेली ब्रिज ही एक मात्र विकल्प है.

क्या है बेली ब्रिज?: सीमा सड़क संगठन और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की मदद से विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से को जोड़ने के लिए बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है. बिहार सरकार में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर डॉ. सुनील चौधरी का कहना है कि बेली ब्रिज 'ट्रस' नामक त्रिकोणीय इस्पात की संरचनाओं से बनता है. इसके सभी हिस्से पूर्वनिर्मित होते हैं. डिफरेंट पार्ट को बोल्ट एंड नट पर कसा जाता है. इसको बहुत कम समय में और सीमित जगह में तैयार किया जाता है.

पटना: बिहार में भागलपुर, कोसी और सीमांचल की 'लाइन लाइन' विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा (पिलर नंबर 133 का स्लैब) 3-4 मई की रात टूटकर गिर गया. जिस वजह से आवागमन बंद है. लोग नाव के माध्यम से इस पार से उस पार जाते हैं. हालांकि सरकार ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए सेना की मदद से अस्थायी तौर पर बेली ब्रिज बनाने का फैसला किया. उम्मीद है कि 5 जून से आवाजाही शुरू हो जाएगी. यहां पर एक सवाल लाजिमी हो जाता है कि जब किसी पुल को बनने में महीनों-सालों लग जाते हैं तो फिर बेली ब्रिज इतने कम समय में कैसे बन जाएगा, उससे भी अहम प्रश्न कि यह कितना टिकाऊ होगा?

भारत में सबसे पहला बेली ब्रिज?: 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान सबसे पहला बेली ब्रिज बना था. रणनीतिक स्थानों और टूटे हुए मार्गों को जल्दी से पार करने के लिए बेली पुलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया.

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सबसे ऊंचा बेली ब्रिज: 1982 में भारतीय सेना ने लद्दाख में सुरु और द्रास नदियों के ऊपर समुद्र तल से 5,602 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा बेली ब्रिज का निर्माण किया था. इस ब्रिज ने 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' में अपना स्थान बनाया था.

उत्तराखंड बाढ़ में भी इस्तेमाल: 2021 चमोली जिले में भीषण बाढ़ और तबाही के बाद संपर्क टूटे हुए क्षेत्रों में आवाजाही और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना और बीआरओ द्वारा कई स्थानों पर बेली पुल बनाए गए थे. जिससे जल्दी और कम समय में मदद पहुंचाई जा सकी.

5 दिनों में 200 फीट लंबा बेली ब्रिज: साल 2023 में उत्तरी सिक्किम में बाढ़ के कारण संपर्क कट जाने के बाद सेना के इंजीनियरों ने रिकॉर्ड 5 दिनों में 200 फीट लंबा बेली ब्रिज तैयार कर उत्तरी सिक्किम का संपर्क फिर से बहाल किया था. इससे काफी फायदा हुआ था.

साढ़े 8 घंटे में 190 फीट लंबा बेली ब्रिज: 2024 में केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के बाद चोरालमाला और मुंडाकाई इलाकों को जोड़ने और भारी मशीनों व एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए सेना ने 190 फीट लंबा बेली ब्रिज रिकॉर्ड समय में बनाया था. बेली पुल का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ. सेना की टीम ने 31 जुलाई को रात 9 बजे निर्माण कार्य शुरू किया और 1 अगस्त को शाम 5:30 बजे तक इसे पूरा कर लिया.

बेली ब्रिज का आविष्कार: ब्रिटिश सिविल इंजीनियर डोनाल्ड कोलमैन बेली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940-41 में बेली ब्रिज का आविष्कार किया था. उन्होंने 1936 में युद्ध से पहले बेली ब्रिज के लिए प्रारंभिक प्रोटोटाइप का प्रस्ताव रखा था लेकिन उस समय खारिज कर दिया गया. शुरुआती परीक्षणों के लिए पुल को एक खेत में जमीन से लगभग 2 फीट (0.61 मीटर) ऊपर रखा गया गया. कई मार्क वी टैंकों को पिग आयरन से भरकर एक-दूसरे के ऊपर रखा गया था. वहीं, सफल परीक्षण के बाद पहली बार 1942 में उत्तरी अफ्रीका में इस्तेमाल किया गया.

25 सालों में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त: भागलपुर में गंगा नदी पर 25 साल पहले 4.7 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला सेतु का निर्माण हुआ था. नवंबर 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आधारशिला रखी थी, जबकि 23 जून 2001 को तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी ने उद्घाटन किया था. 300 करोड़ से अधिक की लागत से बने इस पुल का एक हिस्सा 3-4 मई की रात को गिर गया.

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पिछले कुछ सालों में कई पुल ध्वस्त: बिहार में पिछले दो दशक में कई पुल ध्वस्त हुए हैं. निर्माण के दौरान भी कई पुल गिरे हैं और इस पर सियासत भी खूब होती रही है. 30 अप्रैल 2022 को सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. जब इसका निर्माण चल रहा था, इसका दूसरा भाग भी जून 2023 को क्षतिग्रस्त हो गया. यानी निर्माण के दौरान ही दो बार यह पुल ध्वस्त हो चुका है. बाद में कहा गया कि इसके डिजाइन में गड़बड़ी थी.

22 मार्च 2024 को सुपौल के बकौर भेजा पुल का स्पैन गिर गया. जून 2024 में अररिया जिले के बकरा नदी पर बना पुल धंस गया. 19 मार्च 2023 को सारण में अंग्रेजों के जमाने का एक सड़क पुल गिर गया. 19 फरवरी, 2023 को बिहटा-सरमेरा फोर लेन मार्ग पर एक पुल गिर गया. 16 जनवरी 2023 को दरभंगा के कुशेश्वरस्थान प्रखंड के सबोहर घाट में पुल गिर गया.

क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु (ETV Bharat)

18 नवंबर 2022 को नालंदा के वीणा प्रखंड में एक निर्माण अधिनियम सड़क पुल गिर गया. 9 जून 2022 को सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में कोसी तटबंध पर बना पुल गिर गया. 20 मई, 2022 को पटना जिले के फतुहा में 136 साल पुराना एक सड़क पुल ढह गया. 30 अप्रैल, 2022 को भागलपुर खगड़िया सड़क पुल टूट गया और यह पहले भी टूटा था.

कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति: 2024 में जब एक के बाद एक कई पुल गिरने लगे, तब सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई भी हुई. 6 पुल धराशाई होने के मामले में 11 इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई और उस समय कहा गया कि 60 मीटर से लंबे पुलों की डीपीआर की जांच की जाएगी. यह सभी पुल सिवान और सारण जिले में गिरे थे. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी लेकिन रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई और ना ही उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई की गई. बिहार सरकार के मौजूदा पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र इस मामले में कुछ भी बोलने के लिये तैयार नहीं हुए.

पुल के रखरखाव के लिए बनी पॉलिसी: पिछले साल 2025 में तत्कालीन नीतीश सरकार ने बिहार में पुल के रखरखाव को लेकर एक नीति भी कैबिनेट में पास कराया, जिसमें कहा गया कि 3968 पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस नीति के लागू होने के बाद विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हो गया है. बिहार में अभी कई बड़े पुल गंगा और नदियों पर बनाए जा रहे हैं. विक्रमशिला सेतु के समानांतर भी पुल का निर्माण हो रहा है.

विक्रमशिला सेतु (ETV Bharat)

पुलों के लगातार ध्वस्त होने के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सड़कों की तरह पुलों के मेंटेनेंस के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया. हालांकि पॉलिसी बनाने में काफी लंबा समय लगा है. अभी सरकार की तरफ से 60 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों का स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया जा रहा है. आईआईटी पटना की टीम ऑडिट कर रही है. प्रारंभिक रिपोर्ट में 9 पुलों के जर्जर होने की बात कही गई. विजय कुमार सिन्हा जब पथ निर्माण मंत्री थे तो 2024 में उन्होंने सभी पुलों का हेल्थ कार्ड बनाने की बात कही थी. विभागीय इंजीनियरों की टीम से पुलों की जांच भी करवाई गई. उस जांच में 40 पुल ऐसे पाए गए थे, जो जर्जर हालत में थे और उसकी मरम्मत की जरूरत थी.

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