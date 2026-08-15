ETV Bharat / bharat

इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारा सबसे बड़ा संकल्प उम्मीद होना चाहिए: मल्लिकार्जुन खड़गे

मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो) ( ANI )