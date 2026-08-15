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इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारा सबसे बड़ा संकल्प उम्मीद होना चाहिए: मल्लिकार्जुन खड़गे

खड़गे ने कहा कि, पिछले एक दशक में संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

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मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 11:28 AM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक सद्भाव को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

खड़गे, जो हाल ही में यहां जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित क्रूरता को लेकर सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करते रहे हैं, ने स्पष्ट रूप से कहा कि युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर मिलने चाहिए. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं.

स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए, कांग्रेस प्रमुख ने अपने संदेश में कहा, "हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया. उनका साहस, बलिदान और हमारे राष्ट्र में अटूट विश्वास हमें प्रेरित करता रहता है."

खड़गे ने कहा, "पिछले 79 सालों में, भारत का सफर शानदार कामयाबियों, संघर्षों और मिलकर किए गए इरादे का रहा है. हमने लंबा सफर तय किया है, लेकिन एक देश के तौर पर, कई उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं."

कांग्रेस प्रमुख ने आगे कहा, "हमारे लिए, आजादी सिर्फ ब्रिटिश राज से आजादी नहीं थी. यह हमारे संविधान द्वारा हर भारतीय को बराबरी, इज्जत, न्याय और बिना डरे बोलने की आजादी का भरोसा है. ये मूल्य हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और हर नागरिक की सबसे मजबूत सुरक्षा हैं."

सत्तारूढ़ भाजपा पर साफ तौर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "पिछले एक दशक में, हमारे संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक मेलजोल को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. हमारे युवाओं को अपनी उम्मीदों को पूरा करने के मौके मिलने चाहिए.

खड़गे ने कहा, "हमारे किसानों को उनकी मेहनत के लिए इज्जत और न्याय मिलना चाहिए हमारी महिलाओं को बराबरी, मजबूती और भारत का भविष्य बनाने में बराबर की आवाज मिलनी चाहिए. दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को हमारे संविधान द्वारा वादा किया गया बराबरी और न्याय मिलना चाहिए." उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारा सबसे बड़ा संकल्प उम्मीद होना चाहिए.

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