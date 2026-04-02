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ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सिर्फ कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है : एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को सिर्फ कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है.

The legality of the Transgender Amendment Act can be challenged in court.
ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 5:34 PM IST

5 Min Read
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संतु दास

नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल, 2026 के पास होने पर कई ट्रांसजेंडर गतिविधियां और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की कड़ी आलोचना के बाद, जो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी के बाद एक एक्ट बन गया है, एक्सपर्ट्स ने गुरुवार को साफ तौर पर कहा कि इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को सिर्फ कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.

एक्सपर्ट्स ने यह बात तब कही, जब कई ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता यह रणनीति बना रहे थे कि उनका अगला कदम क्या होगा, जिससे इस एक्ट को वापस लिया जा सकता है.

उन्होंने इसे "पीछे ले जाने वाला, अलग-थलग करने वाला और गैर-संवैधानिक" बताया है, क्योंकि उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने संसद में इसे पेश करने से पहले इस बारे में उनसे सलाह नहीं ली.

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में ट्रांसजेंडर लोगों की संख्या 4,87,803 दर्ज की गई थी. ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की जगह ले ली है, और 'ट्रांसजेंडर' को फिर से परिभाषित किया है.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय क्या कहता है?
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में, जिसमें ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल पर सार्वजनिक परामर्श और प्रकाशित ड्राफ्ट की जानकारी मांगी गई थी, कहा कि संसद में पेश होने से पहले इस बिल का कोई ड्राफ्ट प्रकाशित नहीं किया गया था.

उन्होंने कहा कि परामर्श और फीडबैक एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और दावा किया कि ट्रांसजेंडर लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला था.

वर्मा ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों की परिभाषा से "सेल्फ-आइडेंटिफिकेशन" वाली बात को हटाने का मकसद यह पक्का करना है कि ट्रांसजेंडर लोग (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019 के तहत परिभाषा सही हो और गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे ट्रांसजेंडर लोगों के खास वर्ग की पहचान हो सके, ताकि एक्ट का फायदा सही लाभार्थियों तक पहुंच सके और इसके नियमों को असरदार तरीके से लागू किया जा सके.

कौन सा नियम कहता है कि संसद में इसे पेश करने से पहले संबंधित हितधारकों से सलाह लेनी चाहिए?
लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने ईटीवी भारत को बताया, "हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है. कोई कानूनी ज़रूरत नहीं है."

सरकार कानून का आइडिया या प्रस्ताव बनाते समय हितधारकों से सलाह ले सकती है. उन्होंने कहा, "यह सरकार को करना है. सरकार प्रस्ताव को फाइनल करने से पहले अनौपचारिक रूप से किसी से भी सलाह ले सकती है. उसके बाद ही बिल का ड्राफ़्ट बनता है, फिर यह मंज़ूरी के लिए कैबिनेट के पास जाता है."

आचार्य ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि सरकार ने संबंधित हितधारकों से सलाह क्यों नहीं ली. असल में सरकार ही तय करती है कि सलाह लेनी है या नहीं. सरकार हितधारकों से सलाह लेने के बाद ही कोई आइडिया, प्रस्ताव बना सकती है."

कानूनी विकल्प बताते हुए उन्होंने कहा, "कोर्ट में इसे चैलेंज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वे इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं-- सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. वे इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को चैलेंज कर सकते हैं."

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, एडवोकेट विवेक गर्ग ने ईटीवी भारत को बताया, "ट्रांसजेंडर एक्ट ट्रांसजेंडर समुदाय के पक्ष में है क्योंकि उन्हें भी अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार प्राप्त हैं.

कुछ लोग इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि कोई भी कानून सभी को 100 प्रतिशत संतुष्टि नहीं देता. तो, अगर कुछ लोग इसकी वैधता नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी उन्हें कम से कम एक या दो साल तक इंतजार करना चाहिए और इसका असर या रिजल्ट देखना चाहिए. उसके बाद भी अगर उन्हें पसंद नहीं आता है, तो वे कोर्ट जा सकते हैं. वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं."

गर्ग ने कहा, "भले ही कुछ लोग इस एक्ट के कुछ नियमों से सहमत न हों, उनके लिए इंतजार करना और देखना बेहतर है. यह अभी शुरुआती दौर में है."

इस बीच, कल्कि सुब्रमण्यम, जिन्होंने हाल ही में संसद के दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य (NCTP) के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया, ने ईटीवी भारत को बताया, "मुझे पता है कि इसे एक एक्ट के रूप में पास किया गया है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है." इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी.

ये भी पढ़ें- संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

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