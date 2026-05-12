संवैधानिक पद या राजनीतिक मजबूरी! जानिए उपमुख्यमंत्री की कुर्सी का असली सच और संविधान के प्रावधान
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि भारतीय संविधान में उपमुख्यमंत्री के पद को लेकर क्या प्रावधान हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है.
Published : May 12, 2026 at 5:49 PM IST
आजकल राज्यों में 'उपमुख्यमंत्री' बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है. चाहे गठबंधन सरकारों को संभालना हो या अलग-अलग जाति और क्षेत्रों को साधना, अब राज्यों में एक नहीं बल्कि दो-दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाने लगे हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पद की इतनी चर्चा होती है, उसे लेकर हमारा संविधान क्या कहता है? क्या एक डिप्टी सीएम के पास मुख्यमंत्री जैसी ही ताकत होती है या यह पद सिर्फ एक राजनीतिक 'लॉलीपॉप' है?
उपमुख्यमंत्री पद क्या है
उपमुख्यमंत्री एक राजनीतिक पद है, न कि कोई संवैधानिक भूमिका, जैसे कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद होता है. भारत में, न तो उपप्रधानमंत्री और न ही उपमुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त संवैधानिक पद हैं. इन्हें संवैधानिक रूप से निर्धारित औपचारिक भूमिकाओं के बजाय, सत्ता के बंटवारे, गठबंधन प्रशासन, या राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजनीतिक नियुक्तियों या "पदनामों" के रूप में देखा जाता है. इसकी जड़ें स्वतंत्रता के बाद 1947 में नियुक्त उपप्रधानमंत्री के पद से जुड़ी हैं, जब सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले उपप्रधानमंत्री बने थे.
संविधान में क्या प्रवाधान है
इस विषय की जड़ें अनुच्छेद 164 में मिलती हैं, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पद की व्यवस्था तो करता है, लेकिन इसमें उपमुख्यमंत्री के पद का कोई जिक्र नहीं है. यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि मंत्री बनने के लिए कौन पात्र है, कितनी नियुक्तियां की जा सकती हैं, उन्हें कौन सी शपथ लेनी होगी और वे किस तरह से अपने पद पर कार्य करेंगे.
हालांकि, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बीच किसी भी प्रकार की रैंकिंग तय नहीं करता है. संविधान जानबूझकर "मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री" शब्द का उपयोग करता है, और इस प्रावधान में उपमुख्यमंत्री जैसे किसी उच्च-स्तरीय मंत्री का कोई संकेत नहीं मिलता है.
अनुच्छेद 164(1A) के अनुसार, मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें उनके पदनामों की परवाह किए बिना सभी मंत्री शामिल होते हैं. इस प्रकार, जब कोई राज्य किसी को उपमुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो उसे तय सीमा के भीतर एक सामान्य मंत्री ही माना जाता है और उसे तीसरी अनुसूची में दिए गए मंत्रियों वाले समान शपथ पत्र को ही पढ़ना होता है.
संविधान उन्हें कोई विशिष्ट दर्जा या अलग अधिकार नहीं देता है. जब राज्यपाल उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर करते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से एक नियमित मंत्री की नियुक्ति को ही मंजूरी दे रहे होते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसी कोई भूमिका अस्तित्व में नहीं है.
अगला महत्वपूर्ण हिस्सा अनुच्छेद 166 है, जो राज्य के कार्यों के संचालन से संबंधित है. यही एकमात्र कानूनी रास्ता है जिसके जरिए कोई भी मंत्री- जिसमें उपमुख्यमंत्री भी शामिल है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्राप्त कर सकता है. अनुच्छेद 166(3) राज्यपाल को (पूरी तरह से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सिफारिशों के आधार पर कार्य करते हुए) राज्य के लिए 'कार्य संचालन नियम' बनाने का अधिकार देता है.
अनुच्छेद 166 राज्य के कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार करता है, जो मुख्यमंत्री को उपमुख्यमंत्री को जिम्मेदारियां सौंपने की अनुमति देता है.
क्या यह पद असंवैधानिक है
इस भूमिका का उपयोग अक्सर गठबंधन सरकारों की देखरेख करने, राजनीतिक समूहों को संतुष्ट करने, या क्षेत्रीय और सामुदायिक प्रतिनिधित्व में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है. हालांकि इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि यह असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि उपमुख्यमंत्री मूल रूप से एक कैबिनेट मंत्री ही होता है जिसे बस एक अतिरिक्त पदनाम (टाइटल) दिया जाता है.
उपमुख्यमंत्री की शक्तियां और नियुक्ति प्रक्रिया
- रैंक और लाभ: एक उपमुख्यमंत्री (DCM) का रैंक कैबिनेट मंत्री के समान होता है और उन्हें उनके बराबर ही वेतन और भत्ते मिलते हैं.
- शपथ और अधिकार: पदभार ग्रहण करते समय, वे "उप" मुख्यमंत्री के बजाय एक मंत्री (संघ या राज्य) के रूप में शपथ लेते हैं. यह पदनाम उन्हें मुख्यमंत्री जैसी विशिष्ट शक्तियां प्रदान नहीं करता है.
- नियुक्ति और बर्खास्तगी: उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है. मुख्यमंत्री को एक से अधिक उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की अनुमति है. उदाहरण के लिए: वर्तमान में बिहार में दो उपमुख्यमंत्री हैं, जबकि 2019 के विधानसभा चुनावों में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने पांच उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए थे, जिसे 2022 के कैबिनेट पुनर्गठन के दौरान भी बरकरार रखा गया. सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इन प्रतिनिधियों को एससी (SC), एसटी (ST), बीसी (BC), अल्पसंख्यक और कापू समुदायों से चुना गया था.
- कार्यकाल: इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी समय उनका विभाग बदल सकते हैं या उन्हें पद से हटा सकते हैं.
- भारत के पहले उपमुख्यमंत्री: स्वतंत्रता के बाद बिहार के अनुग्रह नारायण सिन्हा उपमुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पहले नेता थे.
भारत में किन-किन राज्यों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं
आंध्र प्रदेश: पवन कल्याण (जन सेना पार्टी)
बिहार: बिजेंद्र प्रसाद यादव (जनता दल-यूनाइटेड) और विजय कुमार चौधरी (जनता दल-यूनाइटेड)
छत्तीसगढ़: अरुण साओ (BJP) और विजय शर्मा (BJP)
दिल्ली: परवेश साहिब सिंह वर्मा (BJP)
गुजरात: हर्ष सांघवी (बीजेपी)
हिमाचल प्रदेश: मुकेश अग्निहोत्री (INC) (हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर)
जम्मू और कश्मीर (UT): सुरिंदर कुमार चौधरी (नेशनल कॉन्फ्रेंस)
कर्नाटक: डी. के. शिवकुमार (इंडियन नेशनल कांग्रेस)
मध्य प्रदेश: राजेंद्र शुक्ला (BJP) और जगदीश देवड़ा (BJP)
महाराष्ट्र: सुनेत्रा पवार (NCP) और एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
मणिपुर: नेमचा किपगेन (BJP) (मणिपुर की पहली महिला DCM), लोसी दिखो (NPF)
मेघालय: प्रेस्टोन तिनसॉन्ग (NPP) और स्नियावभालंग धर (NPP)
नागालैंड: टी.आर. ज़ेलियांग (NDPP) और यानथुंगो पैटन (BJP)
ओडिशा: प्रवती परिदा (BJP) और के. वी. सिंह देव (BJP)
राजस्थान: दीया कुमारी (BJP) और प्रेम चंद बैरवा (BJP)
तेलंगाना: मल्लू भट्टी विक्रमार्क (INC)
उत्तर प्रदेश: केशव प्रसाद मौर्य (BJP) और ब्रजेश पाठक (BJP)
वे राज्य जहां अभी कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है:
पश्चिम बंगाल: में फिलहाल कोई डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है. इससे पहले ममता सरकार में भी कोई डिप्टी सीएम नहीं थे.
तमिलनाडु: तमिलनाडु में फिलहाल (12 मई तक) डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद खाली है. चीफ मिनिस्टर सी. जोसेफ विजय की लीडरशिप में नई सरकार ने शपथ ली है. उदयनिधि स्टालिन पिछले डिप्टी CM (2024–2026) थे, जो द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) को रिप्रेजेंट करते थे.
असम: असम में आजादी के बाद ज़्यादातर समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद खाली रहा है. 1990 के दशक के बीच से असम में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है. असम के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करने वाले सिर्फ दो लोगों को ही बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है- दुलाल बरुआ (1978-1979) और गोबिंद चंद्र लंगथासा (1991-1996).
गोवा: पिछले डिप्टी CM मनोहर अजगांवकर और चंद्रकांत कावलेकर (मार्च 2022 तक) थे.
हरियाणा: दुष्यंत चौटाला (JJP) हरियाणा के आखिरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जो 2019 से 2024 तक इस पद पर रहे.
त्रिपुरा: उपमुख्यमंत्री का पोस्ट 1983 तक खाली था, फिर दशरथ देब DCM (1983–1988) बने, फिर 1988 से 2018 तक यह फिर से खाली रहा. जिष्णु देव वर्मा ने 2018 से 2023 तक यह पोस्ट संभाला. 2023 से, Dy CM का पोस्ट खाली है.
उत्तराखंड: उत्तराखंड राज्य के इतिहास में कभी कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है.
पंजाब: पंजाब में आखिरी बार सितंबर 2021 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे. राज्य में दो दशकों (1970–1996) से ज़्यादा समय तक कोई डिप्टी CM नियुक्त नहीं हुआ था. पंजाब में कुल पांच लोग डिप्टी CM रह चुके हैं, जिनमें सुखबीर सिंह बादल तीन बार इस पद पर रहे हैं. 2021 में, पंजाब ने पहली बार एक साथ दो डिप्टी मुख्यमंत्री नियुक्त किए: सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी.
झारखंड: झारखंड में पिछली बार जनवरी 2013 में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर था. उस समय, झारखंड में चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के साथ दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे: हेमंत सोरेन (झारखंड मुक्ति मोर्चा), सुदेश महतो (ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन).
मिजोरम: मिजोरम के आखिरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर तॉनलुइया थे, जो दिसंबर 2023 तक रहे. ऑफिस बनने के बाद से मिजोरम में तीन लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. लाल थनहवला (1986 – 1987), लालमिंगथांगा -1998 (थोड़े समय के लिए) और तॉनलुइया (2018-2023).
केरल: केरल में आखिरी बार 1983 से 1987 तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, जब के. अवुकादेर कुट्टी नाहा इस पद पर थे (IUML) - 1983 से 1987 तक सेवा दी. केरल के इतिहास में यह पद सिर्फ तीन बार रहा है, वे हैं- आर. शंकर (कांग्रेस): 1960–1962, सी. एच. मोहम्मद कोया (IUML): 1981–1983 और के. अवुकादेर कुट्टी नाहा (1983 से 1987).
सिक्किम: डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को लेकर सिक्किम का राजनीतिक इतिहास अनोखा है. 1975 में भारतीय राज्य बनने के बाद से, सिक्किम के इतिहास में सिर्फ़ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है. पी. टी. लकसम (1994 से 1997) सिक्किम के इतिहास में पहले और एकमात्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं.
अन्य UTs: भारत में जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा, मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री नहीं हैं, वे हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव.
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