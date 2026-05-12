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संवैधानिक पद या राजनीतिक मजबूरी! जानिए उपमुख्यमंत्री की कुर्सी का असली सच और संविधान के प्रावधान

BJP नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार, 12 मई, 2026 को गुवाहाटी के खानपारा में राज्य सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. ( PTI )