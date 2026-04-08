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भगवान अयप्पा के जो भक्त नहीं हैं, वे सबरीमला रिवाज को कैसे चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि, क्या भगवान अयप्पा का कोई भक्त इसे चैलेंज करने के लिए रिट याचिका दाखिल कर सकता है.

Constitutional morality is in the realm of constitutional governance SC Judge in Sabrimala case
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : April 8, 2026 at 8:21 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक शासन के दायरे में आती है, क्योंकि केंद्र ने जोर देकर कहा कि दो ऐतिहासिक फैसले, व्यभिचार को खत्म करना और समलैंगिक सहमति से बने रिश्तों को बनाए रखना 'संवैधानिक नैतिकता' के व्यक्तिपरक आह्वान पर आधारित थे और इन्हें 'अच्छा कानून नहीं' माना जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक संविधान बेंच केरल के सबरीमला मंदिर सहित धार्मिक जगहों पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और कई धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

सुनवाई के दूसरे दिन, केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दावों पर फैसला करने के लिए मानक के तौर पर परिवर्तनकारी संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता जैसे अवधारणा के इस्तेमाल पर सवाल उठाया.

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आजादी के दायरे पर सात सवाल बनाए हैं. एक सवाल यह था कि संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के तहत 'नैतिकता' शब्द का दायरा और हद क्या है, और क्या इसका मतलब संवैधानिक नैतिकता को शामिल करना है."

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई जोसेफ शाइन की एक याचिका पर, व्यभिचार के अपराध से निपटने वाले इंडियन पीनल कोड की धारा 497 को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था. मेहता ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा एक भावना है और यह कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर किसी कानून को परखा जा सके.

बेंच में जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे. बेंच ने कहा कि व्यभिचार (एडल्टरी) में फैसले पर सवाल नहीं है और यह जेंडर भेदभाव का मुद्दा था, जहां कानून में बराबरी का सम्मान नहीं किया गया है. मेहता ने कहा कि आर्टिकल 497 को आर्टिकल 14 के आधार पर गैर-संवैधानिक घोषित किया जा सकता था, क्योंकि यह मनमाना और भेदभाव वाला है.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "आप कह सकते हैं कि किसी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, उसे संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है. संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक शासन के दायरे में है… हो सकता है यह आपको पसंद न आए, लेकिन यह यहां का विषय वस्तु नहीं है… आर्टिकल 25 और 26 के तहत नैतिकता." मेहता ने कहा कि हर कानून, चाहे वह नैतिकता पर हो या नहीं, उसे संवैधानिक जांच से गुजरना होगा और इसके लिए किसी फैसले की जरूरत नहीं है.

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "भारतीय समाज में समय बीतने के साथ, जिसे अनैतिक या अश्लील माना जाता था, उसे अब अनैतिक या अश्लील नहीं माना जाता है. यही अब भारत की समस्या है. देखें जो मानक 50 के दशक में थे, वे वहां के मानक नहीं हैं... कहा जाता है कि 1950 के दशक का मानक संकीर्ण मानसिकता है. संकीर्ण मानसिकता (1950 के दशक में) की आलोचना नहीं हो सकती... अब आलोचना संकीर्ण मानसिकता, अदूरदर्शी, पुराने जमाने की आदि है। यह आज भारतीय समाज की समस्या है." CJI ने कहा, "एक विकसित समाज का संघर्ष."

मेहता ने कहा कि परिवर्तनकारी संविधानवाद, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से यह सुन रहा हूं. इस पर नागरत्ना ने कहा, "नहीं, नहीं, हम परिवर्तनकारी संविधानवाद पर नहीं हैं, यह संविधान के लिए अच्छी बात है…हम इस बात पर हैं कि आपने पब्लिक मोरैलिटी कहा... सार्वजनिक नैतिकता भी स्थिर नहीं है, मैंने यही कहने की कोशिश की थी."

संवैधानिक नैतिकता के पहलू पर, मेहता ने कहा कि यह नजरिया सबरीमला 2018 के फैसले का आधार है और इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक नैतिकता न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण अवधारणा है और इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए. मेहता ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक नैतिकता एक भावना है, न कि कोई सिद्धांत जिस पर कानून का परीक्षण किया जा सके.

मेहता ने तर्क दिया कि, संवैधानिक नैतिकता आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक प्रथाओं की वैधता को परीक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र आधार के रूप में काम नहीं कर सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भगवान अयप्पा के जो भक्त नहीं हैं, वे सबरीमला रिवाज को कैसे चुनौती दे सकते हैं?
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मूल रिट याचिकाकर्ता भक्त नहीं हैं और किसी भक्त ने इसे चैलेंज करने के लिए इस कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है. उन्होंने पूछा कि फिर वे रिट पिटीशनर कौन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं...मूल याचिकाकर्ता कौन है.

मेहता ने कहा कि मूल याचिकाकर्ता इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन है. जस्टिस नागरत्ना ने पूछा, "वे भक्त नहीं हैं. हम साफ कर दें, क्या भगवान अयप्पा का कोई भक्त इसे चैलेंज करने के लिए रिट याचिका दाखिल कर सकता है. एक गैर-भक्त, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मंदिर से कोई लेना-देना नहीं है, इसे चैलेंज करता है. क्या यह कोर्ट रिट पिटीशन पर विचार कर सकता है."

उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि अगर ऐसे किसी संगठन ने रिवाज को चैलेंज करने वाला सिविल केस फाइल किया होता, तो उसे ऑर्डर VII रूल 11 CPC के तहत कोई कॉज ऑफ एक्शन न होने के आधार पर खारिज कर दिया जाता. सीजेआई ने कहा कि अगर लोकस एक मुद्दा था, तो रिट पिटीशन को 2006 में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था, जब इसे फाइल किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी धर्म में अंधविश्वास को मान सकता है, केंद्र ने इसका विरोध किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी धर्म में अंधविश्वास क्या है, यह तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र उसके पास है. मेहता ने पूछा कि कोर्ट कैसे तय करता है कि अंधविश्वास क्या है. उन्होंने कहा, "अगर मान भी लें कि कोई अंधविश्वास है, तो भी यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है कि यह अंधविश्वास है. संविधान के आर्टिकल 25(2)(b) के तहत, यह विधानसभा का काम है कि वह दखल दे और सुधार कानून बनाए."

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा में यह तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र है कि अंधविश्वास क्या है, और इसके बाद जो होगा, वह विधान मंडल को देखना है. मेहता ने तर्क दिया कि कोर्ट और जज, खासकर एक धर्मनिरपेक्ष समाज में, यह तय नहीं कर सकते कि धार्मिक अभ्यास क्या है, यह देखते हुए कि जज कानून के जानकार होते हैं, धर्म के नहीं.

जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर जादू-टोना को धार्मिक अभ्यास का हिस्सा माना जाता है, तो क्या आप इसे अंधविश्वास कहेंगे या नहीं. सॉलिसेटर जनरल ने सहमति जताई कि वह कहेंगे. जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि धार्मिक अभ्यास के मामलों में न्यायिक आत्म-संयम को कोर्ट की फैसला करने की शक्ति के पूरी तरह से बाहर करने के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता. मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी.

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