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भगवान अयप्पा के जो भक्त नहीं हैं, वे सबरीमला रिवाज को कैसे चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 7 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि संवैधानिक नैतिकता संवैधानिक शासन के दायरे में आती है, क्योंकि केंद्र ने जोर देकर कहा कि दो ऐतिहासिक फैसले, व्यभिचार को खत्म करना और समलैंगिक सहमति से बने रिश्तों को बनाए रखना 'संवैधानिक नैतिकता' के व्यक्तिपरक आह्वान पर आधारित थे और इन्हें 'अच्छा कानून नहीं' माना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक संविधान बेंच केरल के सबरीमला मंदिर सहित धार्मिक जगहों पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और कई धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दूसरे दिन, केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दावों पर फैसला करने के लिए मानक के तौर पर परिवर्तनकारी संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता जैसे अवधारणा के इस्तेमाल पर सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आजादी के दायरे पर सात सवाल बनाए हैं. एक सवाल यह था कि संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के तहत 'नैतिकता' शब्द का दायरा और हद क्या है, और क्या इसका मतलब संवैधानिक नैतिकता को शामिल करना है." 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई जोसेफ शाइन की एक याचिका पर, व्यभिचार के अपराध से निपटने वाले इंडियन पीनल कोड की धारा 497 को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था. मेहता ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा एक भावना है और यह कोई सिद्धांत नहीं है जिस पर किसी कानून को परखा जा सके. बेंच में जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे. बेंच ने कहा कि व्यभिचार (एडल्टरी) में फैसले पर सवाल नहीं है और यह जेंडर भेदभाव का मुद्दा था, जहां कानून में बराबरी का सम्मान नहीं किया गया है. मेहता ने कहा कि आर्टिकल 497 को आर्टिकल 14 के आधार पर गैर-संवैधानिक घोषित किया जा सकता था, क्योंकि यह मनमाना और भेदभाव वाला है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "आप कह सकते हैं कि किसी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, उसे संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है. संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक शासन के दायरे में है… हो सकता है यह आपको पसंद न आए, लेकिन यह यहां का विषय वस्तु नहीं है… आर्टिकल 25 और 26 के तहत नैतिकता." मेहता ने कहा कि हर कानून, चाहे वह नैतिकता पर हो या नहीं, उसे संवैधानिक जांच से गुजरना होगा और इसके लिए किसी फैसले की जरूरत नहीं है. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "भारतीय समाज में समय बीतने के साथ, जिसे अनैतिक या अश्लील माना जाता था, उसे अब अनैतिक या अश्लील नहीं माना जाता है. यही अब भारत की समस्या है. देखें जो मानक 50 के दशक में थे, वे वहां के मानक नहीं हैं... कहा जाता है कि 1950 के दशक का मानक संकीर्ण मानसिकता है. संकीर्ण मानसिकता (1950 के दशक में) की आलोचना नहीं हो सकती... अब आलोचना संकीर्ण मानसिकता, अदूरदर्शी, पुराने जमाने की आदि है। यह आज भारतीय समाज की समस्या है." CJI ने कहा, "एक विकसित समाज का संघर्ष." मेहता ने कहा कि परिवर्तनकारी संविधानवाद, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पाया हूं, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से यह सुन रहा हूं. इस पर नागरत्ना ने कहा, "नहीं, नहीं, हम परिवर्तनकारी संविधानवाद पर नहीं हैं, यह संविधान के लिए अच्छी बात है…हम इस बात पर हैं कि आपने पब्लिक मोरैलिटी कहा... सार्वजनिक नैतिकता भी स्थिर नहीं है, मैंने यही कहने की कोशिश की थी."